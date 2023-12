Oggi 24 dicembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo 24 dicembre di Paolo Fox. Siamo arrivati alla Vigilia di Natale, anteprima del 25 dicembre. Consiglio per tutti è di ritagliarsi un po’ di tempo per se stessi e per un po’ di sano relax!

Ariete – In amore vuoi tenere tutto sotto controllo ma evita le complicazioni. Sul lavoro invece fai attenzione alle proposte, è un momento positivo per ricostruire dei progetti.

Toro – In amore la giornata parte sottotono ma dal pomeriggio si recupera. Sul lavoro invece inizia a progettare subito cosa vorrai fare nell'anno nuovo.

Gemelli – In amore oggi e domani non mettere troppa carne al fuoco. Sul lavoro invece c’è qualcosa che non va, sii prudente.

Cancro – In amore sono possibili delle riconciliazioni grazie al buon aspetto della Luna. Sul lavoro invece la stanchezza si fa sentire, concediti una pausa.

Leone – In amore la Luna nel segno regala delle splendide emozioni. Sul lavoro invece sono il tuo impego viene premiato, in arrivo delle belle gratificazioni.

Vergine – Cielo davvero intrigante per l’amore con la Luna nel segno. Sul lavoro invece potresti concludere dei progetti anche durante questo periodo di festa.

Bilancia – In amore saranno due giorni importanti, le coppie di lunga data ritroveranno il piacere di stare insieme. Sul lavoro invece sono in arrivo delle proposte, non sottovalutarle.

Scorpione – In Amore Venere favorevole regala un ampio margine di azione. Sul lavoro invece è un periodo di crescita, approfittane per rafforzare le tue conoscenze.

Sagittario – Giornate un pò agitate per l’amore, attenzione alle polemiche che potrebbero nascere in questi giorni. Sul lavoro agisci con calma e non fare passi azzardati.

Capricorno – In amore la Luna favorevole in amore permette di risolvere delle tensioni. Sul lavoro invece questi giorni di festa potrebbero essere forieri di novità.

Acquario – Anche se in amore ci sono state delle tensioni ultimamente non temere, Natale nascerà sotto una buona stella. Lavorativamente parlando invece non sovraccaricarti di impegni.

Pesci – In amore non dare adito a conflitti, il Natale ti vedrà un pò pensieroso. Sul lavoro invece sono in arrivo delle belle novità ma occorre prepararsi.

Almanacco

Il 24 dicembre è il 358º giorno del calendario gregoriano. Mancano 7 giorni alla fine dell'anno

Santo del giorno: oggi si venera Sant’Eva - E' la vigilia di Natale

Accadde oggi

1223 – A Greccio per volontà di Francesco di Assisi prende vita il presepe vivente , prima rappresentazione storica della natività di Cristo.

per volontà di prende vita , prima rappresentazione storica della natività di Cristo. 1294- Dieci giorni dopo il “gran rifiuto” di Celestino V, il cardinale Benedetto Caetani, nato ad Anagni nel 1235, viene eletto papa con il nome di Bonifacio VIII . Il 22 febbraio del 1300 indice il Primo Giubileo con la bolla “Antiquorum habet fide relatio”.

Dieci giorni dopo il “gran rifiuto” di Celestino V, il cardinale Benedetto Caetani, nato ad Anagni nel 1235, viene eletto papa con il nome di . Il 22 febbraio del 1300 indice il Primo Giubileo con la bolla “Antiquorum habet fide relatio”. 1524 – Muore a Cochin, in India, il navigatore Vasco de Gama , il primo europeo a raggiungere l’India doppiando il capo di Buona Speranza,

Muore a Cochin, in India, il navigatore , il primo europeo a raggiungere l’India doppiando il capo di Buona Speranza, 1871- A Il Cairo, presso il Khedivial Opera House, viene rappresentata per la prima volta l’ Aida di Giuseppe Verdi . L’opera è stata commissionata dal governo egiziano a Verdi per celebrare il grande evento dell’apertura dello stretto di Suez, avvenuta nel 1869.

A Il Cairo, presso il Khedivial Opera House, viene rappresentata per la prima volta l’ . L’opera è stata commissionata dal governo egiziano a Verdi per celebrare il grande evento dell’apertura dello stretto di Suez, avvenuta nel 1869. 1914- Prima guerra mondiale: ha inizio la Tregua di Natale . Nelle trincee scoppia la pace. Improvvisamente. Senza alcun preavviso. Una pace spontanea nata dal cuore dei soldati e non decisa dalle gerarchie militari. I tedeschi addobbano gli alberi con le candeline e intonano la canzone “Stille Nacht”.

Prima guerra mondiale: ha inizio la . Nelle trincee scoppia la pace. Improvvisamente. Senza alcun preavviso. Una pace spontanea nata dal cuore dei soldati e non decisa dalle gerarchie militari. I tedeschi addobbano gli alberi con le candeline e intonano la canzone “Stille Nacht”. 1971 – Giovanni Leone viene eletto sesto presidente della Repubblica con 518 voti su 1008.

– viene eletto sesto presidente della Repubblica con 518 voti su 1008. 1979- La crisi politica in Afghanistan raggiunge il suo zenith. Dopo le richieste di aiuto da parte del leader afghano Karmal, le truppe sovietiche invaderanno, pochi giorni dopo, il paese asiatico. Per quasi dieci anni l’Afghanistan si trasformerà in un Vietnam russo.?

1871 – La prima dell’Aida di Verdi: Al Teatro khediviale dell’Opera del Cairo, il 24 dicembre 1871, venne eseguita in pubblico per la prima volta l’Aida, celebre capolavoro di Giuseppe Verdi, tra le più eseguite nei teatri di tutto il mondo.

1818 – Prima esecuzione di Silent Night: Due voci soliste accompagnate da una chitarra. Così, in un piccolo borgo dell’Austria, venne eseguito per la prima volta Stille Nacht, il canto di Natale più amato in assoluto.

Nati il 24 dicembre

Sei nato oggi? Sei nato in un giorno davvero speciale e lo dimostri con una vita centrata sulla ricerca e la crescita spirituale. Carriera e denaro sono per te valori futili e non esiti a rifiutarli. Potrai, però, trarre molta soddisfazione da un lavoro basato sullo studio, la ricerca e la riflessione. In amore ti mostri timoroso e a volte preferisci la solitudine all’impegno di un rapporto a due, che ti distrarrebbe dal tuo mondo interiore.

1948 – Edwige Fenech: Icona sexy del cinema anni Settanta, è considerata una delle attrici più affascinanti del panorama italiano. Edwige Sfenek, il suo vero nome, nasce ad Annaba, nell’allora Algeria.

Scomparsi oggi

2008 – Harold Pinter: Drammaturgo tra i più valenti del secondo Novecento, dopo Samuel Beckett, che prese a modello, è l’autore più rappresentativo del cosiddetto teatro dell’assurdo. Nato a Londra.