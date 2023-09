Oggi 23 settembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 23 settembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Bene l’amore, la Luna è dalla tua parte oggi: approfitta di questa giornata. Sul lavoro, non essere frettoloso: ogni cosa ha il suo tempo e hai bisogno di chiudere aiuto a qualcuno!

Toro - In amore cerca di non essere frettoloso, di fare passi affrettati: tutto va tenuto sotto controllo. Sul lavoro, le possibilità non mancano, ma senti che qualcuno con te ha sbagliato!

Gemelli - Cerca di frequentare nuove persone, con i nati sotto il segno del Leone la relazione può essere speciale. Se devi chiarire qualcosa, però, cerca di farlo a fine mese. Sul lavoro, stai aspettando una bella notizia: le stelle sono dalla tua parte!

Cancro - In amore sei un po’ nervoso e hai bisogno di fare chiarezza nel tuo cuore. Sul lavoro, tutto è cambiato e non hai più certezze: questo ti spaventa!

Leone - La situazione astrologica è interessante in amore, la Luna è con te. Sul lavoro, tutto dipende da te e dalla tua forza di volontà: le soddisfazioni non mancheranno!

Vergine - In amore sei un po’ in crisi, ma presto tutto si chiarirà: mantieni la calma. Sul lavoro, hai bisogno di un po’ di risorse economiche per mettere a punti dei progetti!

Bilancia - La giornata in amore promette bene e presto ti toccherà fare una scelta importantissima. Sul lavoro, cerca di impegnarti di più, di studiare, di stringere nuovi rapporti. E fare scelte!

Scorpione - In amore stai mettendo in discussione i tuoi sentimenti e stai mettendo alla prova il partner: a te piace stuzzicare. Sul lavoro, hai bisogno di libertà: le tensioni non mancano, cerca di contenere le spese!

Sagittario - In amore piano piano si risolveranno tutte le incomprensioni. Sul lavoro, dovrai fare una scelta importante, ma le soddisfazioni non mancano!

Capricorno - Le giornate in amore promettono bene il cielo ti sorriderà. Sul lavoro, non puoi dire sempre sì: se qualcosa non ti piace devi rifiutarla.

Acquario - In amore cerca di lasciar perdere le incomprensioni: devi andare avanti e seguire il tuo cuore. Sul lavoro, ora riuscirai a dire basta: non sopporti più una situazione!

Pesci - In amore oggi cerca di fare chiarezza. Sul lavoro, hai tanti impegni da portare a termine e il pomeriggio la stanchezza si farà sentire!

Almanacco

Il 23 settembre il 266° giorno del calendario gregoriano. Mancano 99 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Pio da Pietrelcina (Francesco Forgione). Pochi santi furono, come Padre Pio, dotati di doni straordinari che hanno richiamato su di lui l’attenzione del mondo intero: le stimmate, il profumo misterioso che emanava dal suo corpo, i carismi di profezie e di scrutamento dei cuori, le guarigioni e le conversioni attribuite alla sua preghiera.

Nati 23 settembre

Sei nato oggi? Un tema ricorrente nella vita dei nati il 23 settembre è quello di aprirsi una breccia in mezzo alle restrizioni. Individui espansivi, essi potranno essere liberi di sviluppare e mostrare la loro vera personalità solo quando avranno combattuto e superato le difficoltà fisiche o formali.

Questa lotta è di solito molto intensa, e in effetti prosegue anche dopo che la breccia si è creata: la vita è infatti per loro una seria di ripetute sfide da affrontare e vincere ogni volta: in questo senso i nati il 23 settembre possono essere definiti come dei “guerrieri spirituali”.

1930 – Ray Charles: Nato ad Albany, in Georgia, e scomparso nel giugno del 2004 a Beverly Hills, Ray Charles è stato molto di più di un pianista e cantante soul.

1949 – Bruce Springsteen: Nato a Long Branch, nel New Jersey, è uno dei mostri sacri della musica rock ma per i fan è semplicemente The Boss.

1934 – Gino Paoli: Friulano di nascita, il Gino “nazionale” si sente da sempre un genovese d’azione e Genova ritorna spesso protagonista nelle sue canzoni.

1916 – Aldo Moro: Protagonista di primo piano della storia politica del Novecento, viene ricordato come uno dei più insigni statisti d’Italia.

Scomparsi

1973 – Pablo Neruda: Cantore passionale e sensuale delle donne e più in generale dei sentimenti, è considerato un eroe nazionale dai Cileni e un autore tra i più influenti della letteratura latino americana.

Accadde Oggi

1846. L’astronomo tedesco Johann Gottfried Galle avvista con un telescopio un nuovo pianeta , cui verrà dato il nome di Nettuno .

L’astronomo tedesco Johann Gottfried Galle avvista con un telescopio , cui verrà dato il nome di . 1939. Muore a Londra il neurologo Sigmund Freud , fondatore della psicanalisi, nato a Freiberg (oggi Pribor) in Cecoslovacchia nel 1856.

Muore a Londra il neurologo , fondatore della psicanalisi, nato a Freiberg (oggi Pribor) in Cecoslovacchia nel 1856. 1943: Seconda guerra mondiale: il carabiniere Salvo d’Acquisto si offre in cambio della vita di 22 civili rastrellati dai tedeschi per rappresaglia contro un attentato compiuto il giorno prima, viene fucilato a Roma, in località Torrimpietra. Riceverà la Medaglia d’Oro al Valor Militare;

rastrellati dai tedeschi per rappresaglia contro un attentato compiuto il giorno prima, viene fucilato a Roma, in località Torrimpietra. Riceverà la Medaglia d’Oro al Valor Militare; 1952. Il pugile italo-americano Rocky Marciano conquista il titolo di campione del mondo dei pesi massimi battendo per knock-out al 13° round Joe Walcott.

Il pugile italo-americano conquista il titolo di campione del mondo dei pesi massimi battendo per knock-out al 13° round Joe Walcott. 1985. Viene ucciso a Napoli il giornalista Giancarlo Siani di 26 anni, aveva denunciato le attività di alcune cosche criminali.

Viene ucciso a Napoli il giornalista di 26 anni, aveva denunciato le attività di alcune cosche criminali. 1998. A Lione in Francia viene effettuato il primo trapianto di mano . Il paziente è il neozelandese Clint Hallam, 47 anni.

A Lione in Francia viene effettuato il primo . Il paziente è il neozelandese Clint Hallam, 47 anni. 2008 – Google lancia Android: Dopo aver monopolizzato la ricerca sul web, nel 2008 Google lancia la sfida al mondo della telefonia mobile, allora dominato dai colossi Apple e Nokia. I due fondatori del potente motore di ricerca, Larry Page e Sergey Brin, presentano il T-Mobile G1, il primo smartphone a montare il sistema operativo Android.

Dopo aver monopolizzato la ricerca sul web, nel 2008 Google lancia la sfida al mondo della telefonia mobile, allora dominato dai colossi Apple e Nokia. I due fondatori del potente motore di ricerca, Larry Page e Sergey Brin, presentano il T-Mobile G1, il primo smartphone a montare il sistema operativo Android. 2011 – Un team di ricercatori del Large Hadron Collider (Lhc) del Cern di Ginevra e del Laboratorio nazionale del Gran Sasso (LNGS) annuncia, nell’ambito dell’esperimento OPERA, di aver rilevato, in un fascio di neutrini, una velocità maggiore di quella della luce

1985 – Omicidio del giornalista Giancarlo Siani: Manca poco alle 21 e Giancarlo Siani ha appena parcheggiato la Citroen Mehari, di colore verde, davanti alla sua abitazione in via Vincenzo Romaniello, al Vomero, dov’è ritornato dopo aver vanamente cercato due biglietti per il concerto di Vasco Rossi. Dall’oscurità si fanno avanti tre killer col volto scoperto e fanno fuoco su di lui. Solo quattro giorni prima aveva compiuto 26 anni e, come testimonieranno i suoi colleghi, mai avrebbe pensato di andare incontro a un così tragico destino. La profonda passione per il giornalismo, nata tra i banchi della scuola media con il giornalino di classe, lo aveva portato a collaborare per il principale quotidiano della sua regione: Il Mattino.

1889 – Fondata la Nintendo: Attratto dal business dei giochi da tavolo, l’imprenditore giapponese Fusajiro Yamauchi fondò a Kyoto la Nintendo Koppai (dove Nintendo è traducibile con “la fortuna che viene dal cielo”), destinata alla produzione di Hanafuda (letteralmente “carte dei fiori”), ossia di carte da gioco artigianali. Soltanto nella seconda metà del Novecento, la compagnia, trasformata nel frattempo in società per azioni con il nome di “Nintendo Company Ltd”, allargò il proprio raggio d’azione verso altri settori dell’intrattenimento, in primis dei giocattoli con il fortunatissimo Ultra Hand: un braccio meccanico azionato da due maniglie e in grado di allungarsi e afferrare oggetti a distanza. Disegnato dall’ingegnere Gunpei Yokoi, fu uno strepitoso successo commerciale.