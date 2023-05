Oggi 23 maggio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 23 maggio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, oggi buone sensazioni in amore e un bel recupero per la coppia. Sul lavoro potrebbe esserci qualche ritardo ma cercate di restare calmi e affrontare gli imprevisti con intelligenza.

Toro - Cari toro, arrivano bellissime emozioni in questa giornata con la luna che vi dà una bella spinta. Sul lavoro potreste innervosirvi per un niente quindi ci vorrà pazienza.

Gemelli - Cari gemelli, in amore è arrivato il momento di riflettere bene sui propri desideri. Per quanto riguarda il lavoro non tutto è chiaro e potrebbero esserci polemiche con i colleghi.

Cancro - Cari cancretti, in amore arriva un bel momento di serenità e recupero. Sul lavoro avete bisogno di qualche novità ma dovrete riflettere bene perché per ora avete tanti pensieri confusi.

Leone - Cari leoncini, in amore torna un momento di tranquillità dopo un periodo di incomprensioni con il partner. Sul lavoro aspettatevi belle novità.

Vergine - Cari vergine, in amore potreste avere bisogno di chiarire un po' di cose. Sul lavoro attenzioine a qualche spesa di troppo, ora è il momento di rimboccarsi le maniche e ripartire.

Bilancia - Cari bilancia, è arrivato il momento di affrontare discussioni familiari lasciate in sospeso per troppo tempo. Sul lavoro meglio essere prudenti e calmi, qualcuno potrebbe farvi innervosire.

Scorpione - Cari scorpioncini, avete dovuto affrontare diverse dispute d'amore ma adesso è arrivato il momento del recupero. Sul lavoro Saturno è ancora contrario quindi non è tempo di rischi.

Sagittario - Cari sagittario, arriva un momento di indecisione in amore quindi massima attenzione, soprattutto se bisogna scegliere tra due persone. Sul lavoro meglio non farsi condizionare dal pensiero e dal giudizio degli altri.

Capricorno - Cari capricorno, il sole è dalla vostra parte quindi approfittate di questo momento di positività. Sul lavoro arrivano nuove proposte ma dovete essere convinti al 100% prima di fare delle scelte.

Acquario - Cari acquario, in amore è un bel periodo quindi lasciatevi andare. Sul lavoro bisogna essere calmi e pazienti per iniziare a vedere un cambiamento.

Pesci - Cari pesciolini, bella questa giornata per l'amore con la luna che illumina il vostro cielo. Sul lavoro cercate di rimettervi in gioco con qualcosa di nuovo e stimolante.

Almanacco

Il 23 maggio è il 143° giorno del calendario gregoriano. Mancano 222 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Giovanni Battista de’ Rossi (Sacerdote)

Etimologia: Giovanna, derivante dall’ebraico “Yohanan”, che significa “Dio ha avuto misericordia”, veniva imposto originariamente a quei bambini nati dopo una lunga attesa da parte dei genitori. E’ uno dei nomi più diffusi in tutto il mondo, grazie anche a grandi figure del cristianesimo.

Nati 23 maggio

Sei nato oggi? Trovarti dei difetti è difficile: buono, generoso e sincero, usi le tue doti per aiutare gli altri. Lavori molto e raggiungi ben presto posizioni elevate, ma sai anche gestire il tuo potere con giustizia e magnanimità. Qualche invidia e gelosia ti procureranno dei problemi in amore, che però saprai affrontare e risolvere magnificamente.

1707 – Linneo: Medico e botanico svedese, a lui si devono i criteri della moderna classificazione di animali e piante. Nato a Råshult e morto ad Uppsala nel gennaio del 1778.

Scomparsi

2017 – Roger Moore : Con sette film all’attivo è il volto più rappresentativo della saga dell’agente segreto James Bond, interpretato dal 1973 al 1987. Nato a Londra, è stato una star del cinema e della TV.

Accadde Oggi

Savonarola messo al rogo, il giudice Falcone muore nella strage di Capaci.

1498 – Morte di Savonarola al rogo. La mattina del 23 maggio 1498 finì l'avventura del predicatore Girolamo Savonarola. Il frate domenicano, originario di Ferrara, fu impiccato e poi arso sul rogo a Firenze insieme ai confratelli Domenico e Silvestro, con l'accusa di eresia. Fu l'ultimo atto di un'esistenza passata a perseguire la corruzione dei costumi.

1520 – Rivolta dei Maya contro i conquistadores

1815 – Guerra austro-napoletana: le truppe austriache entrano a Napoli, rimettendo sul trono Ferdinando IV di Napoli e Sicilia

1915 – Prima guerra mondiale: il Regno d’Italia dichiara guerra all’Austria, sancendo la propria entrata nella Grande Guerra

1934 – Vicino al loro rifugio di Black Lake (Louisiana), i rapinatori di banche Bonnie Parker e Clyde Barrow vengono uccisi in un’imboscata tesagli dai Texas Rangers

vengono uccisi in un’imboscata tesagli dai Texas Rangers 1960 – Il Primo ministro di Israele David Ben-Gurion annuncia la cattura del criminale di guerra nazista Adolf Eichmann

1992 – Strage di Capaci: una bomba fa saltare l’autostrada mentre transitano le auto del giudice Giovanni Falcone e della scorta. 23 maggio 1992 è difficile ancora trovare le parole per descrivere l'orrore che ha attraversato l'Italia. «A questa città vorrei dire: gli uomini passano, le idee restano, restano le loro tensioni morali, continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini». Una sorta di testamento spirituale che Giovanni Falcone lascia alla sua Palermo e a chiunque scelga di offrire le proprie gambe a quelle idee, per cui lui ha speso tutta una vita.

La feroce vendetta della mafia non riuscirà a cancellare il suo alto esempio di difensore della legalità e di umile servitore dello Stato.Un magistrato che ha dedicato la vita alla lotta contro la mafia, per molti il più alto esempio italiano di uomo delle istituzioni. Tra i primi a parlare di Cosa nostra come “organizzazione parallela allo Stato”, i suoi metodi di lavoro innovarono l’attività investigativa.

Nato a Palermo, conseguita la laurea in Giurisprudenza con lode all’Università di Palermo, nel 1964 vinse il concorso in magistratura e ricoprì per circa dodici anni il ruolo di sostituto procuratore presso il Tribunale di Trapani. Chiamato dal giudice Rocco Chinnici (vittima di un attentato insieme alla scorta) a investigare sulla criminalità siciliana e sui contatti con quella americana, nel 1982 entrò nel pool antimafia ideato dallo stesso Chinnici e diretto da Antonino Caponnetto.

1883 – Pubblicato “L’isola del tesoro” di Stevenson: «…nell’anno di grazia 17, prendo in mano la penna e torno al tempo in cui mio padre gestiva la locanda dell’”Ammiraglio Benbow” e al giorno in cui il vecchio uomo di mare, abbronzato e sfregiato da una sciabolata, prese per la prima volta alloggio sotto il nostro tetto». Un incipit che da oltre un secolo stimola la fantasia e il senso d’avventura di milioni di giovani lettori. Con il romanzo L’isola del tesoro, infatti, ebbe inizio il mito dei pirati e delle loro mappe con la celebre “X”, ad indicare tesori nascosti su sperdute isole del Pacifico.