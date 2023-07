Oggi 22 luglio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati

Ariete - Cari ariete, questa giornata è ideale per vivere al massimo i sentimenti. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, siete abbastanza stressati ma presto arriverà anche il vostro momento di relax.

Toro - Cari toro, le stelle sono dalla vostra parte e con la luna nel segno farete scintille in amore. Sul lavoro tutto procede bene anche se potreste appliccarvi un po' di più.

Gemelli - Cari gemelli, se avete fatto un incontro interessante negli ultimi giorni allora approfonditelo. Sul lavoro gli impegni sono tanto ma presto arriverà un periodo più "scarico" in cui rilassarsi.

Cancro - Cari cancretti, la giornata di oggi non è ideale per le questioni di cuore. Potrebbero esserci litigi quindi attenzione alle parole di troppo. Sul lavoro ci sono piccoli ostacoli da affrontare.

Leone - Cari leoncini, il cielo di oggi parla d'amore quindi via libera ai sentimenti. Sul lavoro siete stimati da tutti e dopo tutti i sacrifici, godetevi questo momento di successo.

Vergine - Cari vergine, siete un po' in crisi in amore, dovreste cercare di chiarire i vostri sentimenti. Sul lavoro meglio tenere separate la vita privata da quella professionale.

Bilancia - Cari bilancia, ultimamente vi sentite un po' limitati dalla vostra relazione. Sul lavoro, invece, siete soddisfatti ma voi avete sempre bisogno di fare qualcosa di nuovo.

Scorpione- Cari scorpioncini, la luna è nel vostro segno quindi approfittate di questo transito positivo per aprirvi in amore. Sul lavoro la routine è sempre la stessa ma presto vi prenderete un po' di pausa dagli impegni.

Sagittario - Cari sagittario, non siete del tutto soddisfatti della vostra relazione, cercate di chiarirvi le idee. Sul lavoro arrivernno promozioni dopo il periodo estivo.

Capricorno - Cari capricorno, c'è un po' di confusione nella vostra vita da tutti i punti di vista. Forse, in amore, sarebbe meglio stare da soli per un po' e, sul lavoro, cercate di capire cosa volete davvero.

Acquario - Cari acquario, siete in dubbio in amore ma presto capirete cosa fare. Sul lavoro vi state impegnando ma volevate altro.

Pesci - Cari pesciolini, voi siete degli inguaribili romantici e ciò che desiderate di più nella vita è l'amore che, adesso, è al top. Sul lavoro siete molto impegnati ma bisogna stringere i denti.

Il 22 luglio è il 203° giorno del calendario gregoriano. Mancano 162 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Maria Maddalena protettrice di giardineri, profumieri, guantai, pentite.

Etimologia: Maddalena, il latino ecclesiastico “Magdalena”, deriva dall’ebraico “Migdal”, nome etnico designante la provenienza dal villaggio di “Magdala”, porto della Galilea, e un tempo fiorente cittadina. Diffuso in tutta Europa, nelle versioni “Madelaine”, “Magdelen” e “Madeleine”.

Sei nato oggi? I nati il 22 luglio hanno qualche difficoltà a tenere in equilibrio la loro sfera professionale, possono essere anche baciati dalla fortuna per un periodo e poi improvvisamente perdere tutto il suo favore, o viceversa. Di solito coraggiosi, determinati e pronti alla competizione, ma possono anche essere temerari, ostinati e irrealistici.

Si festeggiano le Maddalena, primi giochi olimpici, prima competizione automobilistica della storia, strage di Gioia Tauro.

776 a.C. – Olimpia (Grecia): alcuni storici ritengono siano iniziati in questo giorno i primi giochi olimpici

1209 – Crociata albigese: i crociati conquistano la città francese di Béziers e massacrano ventimila persone, sia i catari che i cattolici che si erano rifiutati di consegnarli

1894 – Si svolge quella che è considerata la prima vera competizione automobilistica della storia , sul percorso Parigi-Rouen un “concorso per vetture senza cavalli”, con la partecipazione di 21 vetture selezionate.

1933 – Wiley Post diventa la prima persona a volare in solitaria attorno al globo, percorrendo 25.000 km in 7 giorni, 18 ore e 45 minuti

1943. Le truppe americane sbarcate in Sicilia, al comando del generale Patton, liberano Palermo.

1981. La Corte d'assise di Roma pronuncia la condanna all'ergastolo per il turco Alì Acga, autore dell'attentato a Paolo Giovanni II. La motivazione: tentato omicidio di un capo di uno stato.

La Corte d’assise di Roma pronuncia la condanna all’ergastolo per il turco , autore dell’attentato a Paolo Giovanni II. La motivazione: tentato omicidio di un capo di uno stato. 1991 – Il serial killer Jeffrey Dahmer viene arrestato dopo che i resti di 11 uomini e ragazzi vengono ritrovati nel suo appartamento di Milwaukee (Wisconsin)

1992 – Nei pressi di Medellín, Pablo Escobar, il signore della droga, fugge dalla sua prigione di lusso, temendo l’estradizione negli Stati Uniti

1997. L’ex ufficiale nazista Erich Priebke viene condannato a 15 anni di reclusione per l’eccidio delle Fosse Ardeatine compiuto dai tedeschi delle SS nel 1944.

2001. Muore all'età di 92 anni il giornalista Indro Montanelli. Nel necrologio pubblicato dal Corriere della sera ha scritto lascia scritto: "Non sono gradite né cerimonie religiose né commemorazioni civili".

2005 – Per la prima volta una donna supera i 5 metri nel salto con l'asta: è la russa Elena Isinbaeva.

Per la prima volta una : è la russa 2011 – Norvegia: Attentati terroristici a Oslo, un’autobomba esplode nel centro della città a poca distanza dagli uffici del Primo ministro provocando 8 morti, inoltre una sparatoria circa due ore dopo a Utøya, una piccola isola a 30 km dalla capitale, provoca 69 vittime.

1970 – Strage di Gioia Tauro: In un afoso pomeriggio del luglio 1970, il treno Freccia del Sud Palermo-Torino con a bordo 200 persone, molte delle quali dirette a Lourdes per un pellegrinaggio, va incontro a un tragico destino a pochi metri dalla stazione di Gioia Tauro. Un forte sobbalzo e in un attimo il convoglio si spacca in due tronconi, con le prime cinque carrozze che rimangono in piedi ferme mentre le altre, in particolare quelle tra la nona e la undicesima, deragliano in diverse direzioni, impattando i pali dell’elettricità come in un flipper impazzito.