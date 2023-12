Oggi 22 dicembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo Paolo Fox 22 dicembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, attenzione in amore perché oggi non siete molto convinti dei vostri sentimenti. Sul lavoro ci sono ancora un po' di questioni irrisolte ma non fatevi prendere dal nervosismo.

Toro - Cari toro, purtroppo non avete ancora trovato l'amore della vostra vita ma non disperate, godetevi comunque l'affetto dei vostri cari durante le feste. Sul lavoro tutto procede bene anche se avete sempre voglia di fare di più.

Gemelli - Cari gemelli, c'è qualcosa che non vi sta permettendo di lasciarvi andare in amore, cercate di capire da dove deriva questo blocco. Sul lavoro tutto resta solido.

Cancro - Cari cancretti, in amore non ci sono ancora certezze assolute anche se il nuovo anno porterà nuove certezze. Sul lavoro siete soddisfatti ma non è ancora arrivato il vostro momento di brillare.

Leone - Cari leoncini, la luna sta per entrare nel segno quindi preparate a vivere emozioni uniche. Sul lavoro siete stimati da tutti, continuate così.

Vergine - Cari vergine, in amore c'è un po' di sconforto ma cercate di reagire. Sul lavoro potreste essere vittima di invidia da parte dei colleghi.

Bilancia - Cari bilancia, l'amore procede a gonfie vele, soprattutto dopo quell'incontro che sembra avervi cambiato la vita. Sul lavoro arrivano belle opportunità di carriera.

Scorpione - Cari scorpioncini, in amore c'è un bel po' di euforia quindi organizzate qualcosa di bello con il partner. Sul lavoro non siete del tutto soddisfatti ma non dovete perdere la pazienza.

Sagittario - Cari sagittario, in amore arriva il momento di godersi un po' di tranquillità e sul lavoro bisogna prendersi una pausa per ricaricare un po' le batterie.

Capricorno - Cari capricorno, il cielo di oggi parla di nuove opportunità sia sul piano personale che professionale. Sul lavoro dovete solo scegliere da che parte andare.

Acquario - Cari acquario, il cielo di oggi è bellissimo per vivere al massimo le emozioni. Sul lavoro tenete duro perché ci sarà modo di ottenere di più.

Pesci - Cari pesciolini, in amore arrivano bellissime occasioni, sta solo a voi farvi avanti. Sul lavoro riuscirete a trovare il modo di fare carriera e ottenere grandi soddisfazioni.

Almanacco

Il 22 dicembre è il 356º giorno del calendario gregoriano. Mancano 9 giorni alla fine dell’anno. Primo giorno d’inverno. Il Sole entra nel segno astrologico del Capricorno.

Accadde oggi

Approvata la costituzione italiana, la prima radiografia medica, liberati Fabrizio de André e Dori Ghezzi, esce al cinema Lo chiamavano Trinità.

1221 – Onorio III firma la regola per la fondazione dell’Ordine dei Predicatori (Frati Domenicani)

1775 – Viene fondata la Marina Militare statunitense

1849 – L’esecuzione di Fëdor Michajlovi? Dostoevskij viene cancellata all’ultimo istante

1885 – Ito Hirobumi, un samurai, diventa il 1º Primo Ministro del Giappone

1895 – Viene effettuata la prima radiografia medica della storia. La effettua il dottor Wilhelm Conrad Rontgen alla mano sinistra della moglie Anna Berthe, esposta ai raggi X per 15 minuti: si vedono le ossa e la fede nuziale.

1947- L'Assemblea Costituente approva a scrutinio segreto, con 453 voti a favore e 62 contrari, la nuova carta costituzionale, che, il 27 dicembre, viene promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola. La nuova Costituzione entrerà in vigore il primo gennaio 1948.

1989- Riapre dopo trent'anni circa la porta di Brandeburgo, monumento simbolo della città di Berlino. Migliaia di persone si riversano nelle strade per assistere allo storico evento, nonostante la pioggia battente. E' il segno efficace della riunificazione tra Germania Est e Ovest.

1964 – Il comico Lenny Bruce viene condannato per oscenità

1979 – Vengono liberati, dopo 4 mesi di prigionia nelle mani dell’anonima sarda, ad alcune ore di distanza l’uno dall’altra, i cantanti Fabrizio de André e Dori Ghezzi .

1980 – Vengono emesse le condanne per i responsabili dello scandalo delle partite truccate. Milan e Lazio vengono retrocesse, altre pesantemente penalizzate e molti giocatori tra cui Paolo Rossi vengono squalificati o radiati

1989 - A Berlino, la Porta di Brandeburgo riapre dopo quasi 30 anni, terminando definitivamente la divisione tra Germania Est e Germania Ovest

1990 – Lech Wa??sa giura come Presidente della Polonia

1997 - Il regista statunitense Woody Allen sposa la ventisettenne Soon-Yi Previn, figlia adottiva coreana di Mia Farrow, all’epoca convivente di Allen: il matrimonio solleva aspre polemiche nei rotocalchi scandalistici

2011 – Il Senato esamina le misure di austerità illustrate dal neo presidente del Consiglio Mario Monti per fronteggiare la crisi economica.

1947 – La Costituzione italiana è approvata: Montecitorio, lunedì 22 dicembre 1947. L’aula della Camera è gremita in ogni scranno per il grande appuntamento con la storia: all’ordine del giorno c’è la votazione della Costituzione della Repubblica italiana, cui hanno lavorato per oltre un anno tutte le forze politiche.

1970 – Esce al cinema Lo chiamavano Trinità: Bambino è un ladro di cavalli evaso dal carcere, che si finge sceriffo; a mettergli i bastoni tra le ruote arriva il fratello, che scombina i suoi piani “predatori” e lo costringe a difendere gli agricoltori dal prepotente Maggiore Harriman. Alla fine troverà un validissimo alleato proprio nel fratello, perché lui è… Trinità, la mano destra del Diavolo.

Nati il 22 dicembre

Sei nato oggi? Diplomazia e capacità di adattarti alle circostanze ti permetteranno di raggiungere molto in fretta gli obiettivi che ti prefiggi. Un grande amore ti porterà a riconoscere quali sono per te le cose più importanti: da quel momento dedicherai le tue migliori energie al partner ed ai figli e trascorrerai il resto dei tuoi giorni in grande serenità.

1928 – Piero Angela: Un volto storico della TV, divulgatore scientifico e giornalista italiano, dove da oltre trent’anni conduce per mano il pubblico, di tutte le età, alla scoperta della scienza e del sapere in generale.

1858 – Giacomo Puccini, compositore italiano († 1924)

1876 – Filippo Tommaso Marinetti, poeta, scrittore e drammaturgo italiano († 1944)

1908 – Giovanni Luigi Bonelli, fumettista, scrittore e editore italiano († 2001)

Scomparsi oggi:

1989 – Samuel Beckett: Scrittore, drammaturgo e poeta, tra i più originali della prima metà del Novecento, è il maggior esponente del cosiddetto Teatro dell’assurdo. Nato a Dublino, in Irlanda, e morto a Parigi.

2014 – Joe Cocker: Interprete simbolo del cosiddetto soul bianco targato anni Settanta, la sua voce roca è un unicum nella storia del rock. Soprannominato il “leone di Sheffield”, città inglese in cui è nato, John Robert Cocker passa dalle caldaie e dagli impianti di gas, sua prima occupazione, alle esibizioni con band locali, tra cui Avengers e Big Blues, utilizzando il nome d’arte “Vance Arnold”. I primi scampoli di popolarità arrivano con le cover di Bob Dylan e dei Beatles, ma quando, nel 1969, sale sul celebre palco del Festival di Woodstock, entra di diritto nella storia del rock.

2002 – Joe Strummer: Nato ad Ankara, capitale della Turchia, da genitori inglesi e registrato all’anagrafe come John Graham Mellor, è stato un osannato artista rock.