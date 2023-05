Oggi 20 maggio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 20 maggio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, questa giornata sarà divisa in due con un pomeriggio decisamente migliore per i sentimenti rispetto alla mattina. Sul lavoro c'è bisogno di procedere con molta cautela e attenzione alle parole di troppo.

Toro - Cari toro, in amore forse dovreste fare un mea culpa e cercare di essere un po' più tolleranti. Sul lavoro aspettatevi novità interessanti.

Gemelli - Cari gemelli, apritevi di più all'amore perchè tutti i nuovi incontri possono trasformarsi in qualcosa di interessante. Sul lavoro fatevi trovare pronti perché potrebbe arrivare una bella occasione.

Cancro - Cari cancretti, in amore tutto procede nel migliore dei modi anche se potrebbero esserci delle dispute con qualche parente. Sul lavoro la promozione è dietro l'angolo.

Leone - Cari leoncini, attenzione alle parole di troppo in amore perché il partner potrebbe rimanerci male. Sul lavoro siete un po' in un equilibrio instabile quindi cercate di stringere i denti.

Vergine Cari vergine, questa è una giornata positiva per i rapporti con le persone. Sul lavoro, invece, sarebbe meglio tenersi alla larga dagli ambienti tossici.

Bilancia - Cari bilancia, questa giornata inizia con l'umore un po' basso ma piano piano si riuscirà a recuperare energia e grinta. Sul lavoro è il momento di evitare lo stress e imparare a gestire le cose con estrema calma.

Scorpione - Cari scorpioncini, oggi le stesse sono dalla vostra parte quindi sfruttate questo momento propizio. Sul lavoro tutto è stabile e se desiderate qualcosa in più bisognerà aspettare ancora un po'.

Sagittario - Cari sagittario, questo non è il periodo migliore per l'amore quindi prendetelo così com'è senza troppi sforzi. Sul lavoro le cose procedono anche se forse potrebbe andare meglio di così.

Capricorno - Cari capricorno, oggi c'è una forte stanchezza in amore quindi attenzione a come gestirete i rapporti con gli altri. Forse dovreste prendervi questa giornata per riposare un po'.

Acquario - Cari acquario questa giornata è molto bella per avviare un progetto d'amore. Sul lavoro aspettatevi nuove soddisfazioni.

Pesci - Cari pesciolini, in questo periodo siete innamorati della vita ed è una cosa bellissima. Tutte queste energie positive andrebbero direzionate verso la persona giusta. Sul lavoro sembra che le cose procedano a rilento ma sempre meglio degli scorsi mesi.

Almanacco

Il 20 maggio è il 140° giorno del calendario gregoriano. Mancano 225 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Bernardino da Siena (Sacerdote), protettore di predicatori, pubblicitari, lanaioli, tessitori, pugili.

Oggi si festeggia la terza Giornata mondiale delle api, istituita nel 2017 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La data del 20 maggio è stata scelta in onore dello sloveno Anton Janša tra i fondatori della moderna apicoltura. L'obiettivo della celebrazione è sensibilizzare l’opinione pubblica e le amministrazioni sull’importanza di questi insetti, preziosissimi e insostituibili per l’equilibrio degli ecosistemi e per la sicurezza alimentare della nostra e di altre specie viventi.

Nati 20 maggio

Sei nato oggi? Qualunque cosa i nati il 20 maggio amino fare, lo fanno senza misura. Non sono certo i tipi che riescono a tenersi dentro quello che provano: non possono proprio fare a meno di esternarlo, e anzi, non si accontentano di esprimersi nel vuoto, ma hanno bisogno di riversare tutta la loro energia su coloro che li circondano.

1944 – Joe Cocker: Interprete simbolo del cosiddetto soul bianco targato anni Settanta, la sua voce roca è un unicum nella storia del rock.

Scomparsi

1506 – Muore di cancro a Valladolid in Spagna Cristoforo Colombo. Il navigatore era nato a Genova nel 1451.

Accadde Oggi

Brevettati i blue jeans, prima proiezione di un film.

1519 – Ferdinando Magellano inizia il suo viaggio attorno al mondo

1793 – Viene proposta e approvata in Francia l’adozione del Calendario rivoluzionario francese

1874- Levi Strauss e Jacob Davis ricevono il brevetto statunitense per i blue jeans con i rivetti in rame. L’ideatore dei jeans, Levi Strauss, si era trasferito dalla Germania negli Stati Uniti, per aprire insieme ai suoi fratelli maggiori, Jonas e Louis, una fabbrica di abbigliamento a New York.

1882- A Vienna, viene firmata la Triplice Alleanza da Germania, Austria-Ungheria e Italia. A volerla, è principalmente l’Italia, desiderosa di rompere il suo isolamento e di contrastare l’espansionismo francese in Africa.

1905 – Avviene la prima proiezione cinematografica in Italia

1958 – Italia: entra in vigore la legge Merlin con cui, decretando la chiusura delle case di tolleranza, si intendeva porre termine al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione

1960- Al Festival internazionale del cinema di Cannes, “La dolce vita” di Federico Fellini vince la Palma d’Oro. La pellicola, che batte ogni record di incassi e diventa un caso nazionale, segna il costume italiano.

1980 – Fondata Legambiente: Nel pieno della battaglia “antinucleare”, l’ambientalismo italiano trovò nuova linfa sotto l’insegna del cigno verde. Fu il simbolo scelto da un gruppo di giovani ecologisti e scienziati, che il 20 maggio si riunirono nella Lega per l’ambiente, più tardi ribattezzata “Legambiente”.

1999- Le Brigate rosse uccidono, con nove colpi di pistola, il professor Massimo D’Antona, giuslavorista e consulente del Ministero del Lavoro. L’omicidio avviene alle 8.30 di mattina, davanti allo studio del professore, in Via Salaria a Roma.

2012 – Un violento terremoto scuote l’Emilia Romagna provocando gravissimi danni.

1873 – Levi Strauss e Jacob Davis brevettano i blue jeans: Fedeli compagni di viaggio nella vita, i jeans non conoscono distinzioni di età e di circostanze. Classici o scambiati, strappati o bucherellati, stretti o a zampa d’elefante, con i bottoni o con la zip, non tramontano mai, resistendo a tutte le mode. Nella storia dei pantaloni più amati in assoluto, c’è l’incontro della tradizione tessile italiana e il senso d’avventura dei pionieri del West America.