Oggi 20 dicembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 20 dicembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, questo giorno porta una bella dose di positività e voglia d'amare. Sul lavoro c'è ancora qualche problemino da risolvere ma nulla di troppo grave.

Toro - Cari toro, attenzione in amore perché c'è un po' di malcontento e potreste bisticciare facilmente con il partner. Sul lavoro c'è qualcosa di cui non siete convinti, avete bisogno di sentirvi più apprezzati dagli altri.

Gemelli - Cari gemelli, in amore potrebbe esserci qualche battibecco di troppo, attenzione alle parole. Sul lavoro meglio mantenere alta la concentrazione e non distrarsi.

Cancro - Cari cancretti, c'è qualcuno che ha iniziato a farvi battere il cuore, non abbiate paura di dichiararvi. Sul lavoro non vi sentite parte di un team, forse c'è bisogno di rivedere qualcosa.

Leone - Cari leoncini, nell'ultimo periodo state facendo un po' fatica a mantenere alta la fiamma della passione ma non demordete. Sul lavoro meglio non esagerare nel fare troppo, concedetevi un po' di svago.

Vergine - Cari vergine, in amore bisogna sfruttare queste stelle favorevoli e sul lavoro mantenete la calma, soprattutto se nell'ultimo periodo avete avuto un po' di imprevisti da affrontare.

Bilancia - Cari bilancia, in amore non sta andando tutto come sperato, è il momento di fare chiarezza. Sul lavoro dovreste cercare di stringere il rapporto con i colleghi.

Scorpione - Cari scorpioncini, l'amore è dietro l'angolo, sta solo a voi riconoscerlo. Sul lavoro qualcuno potrebbe parlare male di voi ma lasciate perdere queste voci di corridoio.

Sagittario - Cari sagittario, l'amore bussa alla vostra porta e porta un bel po' di emozioni rinnovate. Sul lavoro stringete i denti perché le ferie sono dietro l'angolo.

Capricorno - Cari capricorno, in amore avete come il sentore che ci sia qualcosa che manchi ma non rimuginate troppo. Sul lavoro bene per i liberi professionisti, arriva la possibilità di fare un bel salto di qualità.

Acquario - Cari acquario, godetevi questo momento perché le stelle parlano d'amore. Sul lavoro non fatevi prendere dai pensieri negativi.

Pesci - Cari pesciolini, ogni tanto dovreste smettere di pensare sempre al passato e godervi di più il presente. Sul lavoro tutto procede bene e ci sarà modo di prendere una decisione importante per il futuro.

Almanacco

Il 20 dicembre è il 354º giorno del calendario gregoriano. Mancano 11 giorni alla fine dell'anno. Ultimo giorno d'autunno.

Santi del giorno: San Domenico di Silos (Abate)

Etimologia: Domenico , deriva dall'aggettivo latino “Dominicus”, che in età cristiana assunse il significato di “consacrato al Signore”. Divenuto nome proprio nel IV secolo, fu imposto nel Medioevo ai bambini nati di domenica, come lode al Signore. E' molto diffuso in Italia, soprattutto nel Sud.

Accade oggi

Nasce Medici senza Frontiere, La vita è meravigliosa debutta al cinema, primo presidente di colore degli Stati Uniti.

69 dC- Tito Flavio Vespasiano diventa imperatore di Roma .

1577 – Un devastante incendio distrugge la Sala del Maggior Consiglio nel Palazzo Ducale di Venezia

1812 – Vengono pubblicati in Germania le fiabe dei fratelli Grimm (Jaciom e Wilhelm), nelle quali compaiono personaggi come Cenerentola, Cappuccetto Rosso, il Gatto con gli stivali, Hansel e Gretel.

1917- In Unione Sovietica fondata la CEKA . Antenata del KGB, è la prima polizia politica segreta voluta da Lenin e Dzer?inskij per combattere i nemici del nuovo regime bolscevico.

1973- A Madrid, l'ETA mette a punto un attentato ai danni del primo ministro, Luis Carrero Blanco , stretto collaboratore e possibile successore del dittatore Francisco Franco. La macchina del ministro viene scaraventata in aria ad un'altezza di oltre 30 metri da un'ingente carica di esplosivo. Carrero muore per le ferite riportate.

1989- Il presidente George Bush invade Panama per rovesciare il governo di Manuel Noriega . Ex collaboratore della CIA, poi accusato di traffico di droga e per questo genere in rotta di collisione con l'amministrazione statunitense, Noriega aveva il controllo del Paese nel 1986.

1995 - La NATO inizia le operazioni di peacekeeping in Bosnia

2006 – Muore Piergiorgio Welby in Italia, il primo vero caso pubblico di eutanasia passiva nel paese. Costretto da una distrofia muscolare all'immobilità assoluta e al mutismo anche mentalmente lucido, ottiene, dopo anni di battaglie, che verranno cosìspese le cure e staccati i macchinari che lo tengono in vita. Muore poco dopo. Il suo caso ha aperto un acceso dibattito in Italia sull'accanimento terapeutico e sul diritto all'eutanasia. Il medico che, secondo la volontà di Welby, lo ha sedato e ha staccato il respiratore è stato prosciolto da ogni accusa.

2009 – Barak Obama , primo presidente di colore degli Stati Uniti, si insedia nella carica con il giuramento davanti al Campidoglio di Washington.

1971 – Fondazione di Medici Senza Frontiere: Un'equipe di camici bianchi, uniti dalla comune esperienza in disumani teatri di guerra e in contest sconvolti da cataclismi, decisi di inaugurare una nuova era della medicina umanitaria, dando vita in Francia a un'organizzazione non governativa che non avesse confini nella sua azione. Di qui il nome Medici Senza Frontiere (dal francese Médecins Sans Frontières, noto anche con l'acronimo MSF).

1946 – La vita è meravigliosa debutta al cinema: La magia del Natale, con le sembianze di un “angelo di seconda classe” (perché sprovvisto di ali) sottrae George Bailey, alias James Stewart, all'estremo gesto del suicidio, facendogli riscoprire la vera bellezza dell'esistenza.

Nati 20 dicembre

Sei nato oggi? Il lavoro è il centro della tua vita. Sei attivo, instancabile e molto creativo. Potrai occuparti di scienza, commercio e antichità. A volte la tua impazienza ti porta a trascurare i consigli degli altri, compresi quelli che sarebbe invece bene ascoltare. In amore devi imparare ad essere più disponibile ea riservare più tempo ed attenzione al partner.

1947 – Gigliola Cinquetti: La prima e inimitabile enfant prodige della musica italiana, di cui è ancora oggi un'ambasciatrice nel mondo. Nata a Verona, alla tenera età di 15 anni è già una cantante.

Scomparsi oggi:

1991 – Walter Chiari: La sua comicità frenetica e surreale, unita alle spiccate capacità parodistiche, ha fatto scuola sul piccolo e grande schermo. Nato a Verona, da famiglia pugliese, muore a 67 anni in un albergo di Milano.

2014 – Si spegne ottantenne a Bologna il maestro Claudio Abbado, considerato uno dei maggiori direttori d'orchestra di tutti i tempi con Toscanini e Von Karajan.

1968- Muore a 66 anni lo scrittore John Steinbeck , autore de “La valle dell'Eden”, premio Nobel per la Letteratura.

1982- Muore, all'età di 95 anni, il pianista di origini polacche Arthur Rubinstein . Considerato massimo interprete della musica di Chopin, si esibisce in tutti i più importanti teatri di Parigi, New York e Londra.