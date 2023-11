Oggi 2 novembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo Paolo Fox 2 novembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete. Venere è in opposizione: potrebbero esserci dei problemi in amore. Sul lavoro, sei stato sincero e hai detto tutto quello che pensavi: ma questo sai che potrebbe diventare anche un rischio!

Toro. Un’altra giornata positiva per i sentimenti, cerca di divertirti. Per quanto riguarda il lavoro, dal mese di dicembre cambiamenti in arrivo!

Gemelli. La Luna è nel tuo segno: buone notizie, quindi, per l’amore. Sul lavoro, per chi è impegnato nel commercio la situazione è interessante. Giove e Saturno il prossimo anno torneranno attivi!

Cancro. Se hai una storia d’amore cerca di portarla avanti con giudizio. Sul lavoro, rifletti bene e cerca di avere chiari i tuoi obiettivi!

Leone. Evita le discussioni inutili e banali, la situazione è ancora interessante per i sentimenti. Sul lavoro, fai tutto con calma se devi portare avanti un progetto. Dubbi in arrivo per la fine del mese!

Vergine. Hai sempre tanta paura di sbagliare, lasciati andare, arriveranno delle belle sorprese in amore. Sul lavoro, fatti valere. Chi ha ricevuto un incarico è felice, hai voglia di metterti in gioco!



Bilancia. Buone notizie: le storie nate nell’ultimo periodo possono essere interessanti. Sul lavoro, ci sono ancora dubbi legati a questioni economiche. Se devi fare delle scelte, falle adesso perchè è il momento adatto.

Scorpione. Se devi chiarire dei malintesi fallo oggi. Sul lavoro, tutto quello che nasce in questo periodo può essere importante. Cerca di chiudere delle questioni entro fine anno.

Sagittario. Oggi la Luna è opposta: potresti fare i conti con qualche dissidio. Sul fronte lavoro, cerca di non essere frettoloso perché tutti i tuoi progetti decolleranno!

Capricorno. La mattinata parte un pò sotto tono per quanto riguarda i sentimenti: ci potrebbe essere qualche screzio. Sul lavoro, difficile non vivere qualche momento di tensione!

Acquario. Sei un pò stressato, soprattutto al mattino. Sul lavoro, opportunità in arrivo. Sei molto entusiasta e non lo eri da tempo!

Pesci. Qualche tensione in amore: il pomeriggio cerca di gestirlo con cautela. Sul lavoro, potrebbe arrivare una conferma. Ricorda che Mercurio sta continuando il suo transito importante e sarà più forte dal 10.

Almanacco

Il 2 novembre è il 306º giorno del calendario gregoriano. Mancano 59 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Commemorazione dei defunti

Nati il 2 novembre

Sei nato oggi? I nati il 2 novembre sono sempre alle prese con qualche sorta di trasformazione, che sono in grado di provocare sia in se stessi sia nell’ambiente circostante. Sono come attori che, sul palcoscenico della vita, sanno modificare l’azione, in meglio o in peggio, per il fatto stesso di essere presenti.

1913 – Burt Lancaster: Attore di straordinario fascino e di vis drammatica, tra i più amati del ventennio ’50-’70 del Novecento.

1940 – Gigi Proietti: Tra i migliori eredi del teatro comico di Ettore Petrolini, è uno degli attori romani più popolari, apprezzato anche come cantante e doppiatore.

Scomparsi oggi:

1975 – Pier Paolo Pasolini: Intellettuale tra i più geniali e controversi del Novecento italiano, in varie forme, dalla letteratura al cinema, seppe anticipare le trasformazioni della società italiana, evidenziandone limiti. “Abbiamo perso un poeta, e di poeti non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono solo tre o quattro dentro un secolo. Quando sarà finito questo secolo Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta”. Così lo scrittore Alberto Moravia commentò la tragica scomparsa di Pier Paolo Pasolini, il cui assassinio rimane uno dei grandi casi irrisolti della storia italiana. Nelle prime ore della notte di domenica 2 novembre, una pattuglia dei carabinieri in servizio sul lungomare di Ostia, fermò un’auto che procedeva contromano, alla cui guida c’era Pino Pelosi. All’alba, nei pressi dell’idroscalo ostiense, fu ritrovato da alcuni residenti il corpo senza vita di Pasolini, martoriato e quasi irriconoscibile per i colpi subiti.

Accadde Oggi

Ucciso Pasolini, viene trovata morta Meredith Kerchner.