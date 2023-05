Oggi 2 giugno: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 2 giugno. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, in questa giornata le stelle consigliano di guardare avanti e lasciare perdere le storie che sembrano non andare da nessuna parte. Sul lavoro gli impegni sono tanti ma se gestiti bene potrebbero portare grandi soddisfazioni.

Toro - Cari toro, avete Mercurio nel segno quindi ottimo momento per gli incontri. Sul lavoro dovete fare anche le cose che non vi piacciono.

Gemelli - Cari gemelli, in questa seconda giornata di giugno i sentimenti diventano importanti. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe esserci un cambiamento o un trasferimento di sede, attenzione.

Cancro - Cari cancretti, questo è un cielo che favorisce i rapporti e la luna nel segno aiuta da questo punto di vista. Sul lavoro c'è nervosismo e, forse, vi sentite un po' sotto pressione. Cercate di staccare la spina almeno oggi.

Leone - Cari leoncini, in amore c'è qualcosa da chiarire quindi prendetevi questa giornata per dire quello che pensate al partner. Sul lavoro c'è un po' di confusione ma presto riuscirete a portare a termine quel progetto importante.

Vergine - Cari vergine, dovreste approfittare di questa giornata per vivere qualche nuova emozione d'amore. Sul lavoro se avete già un'attività in corso otterrete bei successi.

Bilancia - Cari bilancia, in questa giornata ci sono un po' di dubbi d'amore e bisogna aspettare metà del mese per avere un po' più di serenità. Sul lavoro tante cose sono cambiate ma siatene felici.

Scorpione - Cari scorpioncini la giornata di oggi è abbastanza nervosa dal punto di vista amoroso, attenzione. Sul lavoro se avete una proposta da fare, fatela ma con molta prudenza.

Sagittario - Cari sagittario, ci troviamo in una situazione serena in amore e i sentimenti saranno ancora più favoriti. Sul lavoro tutti i nuovi progetti rimasti finora incompiuti, avranno modo di diventare realtà.

Capricorno - Cari capricorno, se siete single potreste aver accumulato un po' di dispiaceri ma dovete imparare a guardare avanti. Sul lavoro avete tanti dubbi ma questo è il momento per scegliere in che direzione andare.

Acquario - Cari acquario, sono tante le cose da chiarire nella vostra relazione quindi approfittatene per parlare con il partner. Sul lavoro c'è Saturno dissonante che fa i dispetti ma non dovete demordere.

Pesci - Cari pesciolini, la luna è favorevole e vi permette di vivere forti emozioni. Sul lavoro andata avanti dritti per la vostra strada, sapere meglio di chiunque altro cosa volete per voi.

Almanacco

E’ il 153° giorno dell’anno, 22ª settimana. Alla fine dell'anno mancano 211 giorni.

Santi del giorno:

Sant’Erasmo (Vescovo e Martire) protettore dei naviganti e dei pescatori del Mediterraneo.

Etimologia: Erasmo, il nome, ormai piuttosto raro, dal latino “Erasmus” risale al personale greco “Erasmos”, mutuato a sua volta dal verbo “éramai”, “amare, desiderare”.

Oggi è: La Festa della Repubblica per commemorare la nascita il 2 e 3 giugno del 1946, quando si tenne il referendum a suffragio universale con cui gli italiani decisero quale forma di stato preferivano, dopo la caduta del fascismo. Così, nel 1946 l’Italia divenne una repubblica.

Nati 2 giugno

Sei nato oggi? La caratteristica che più colpisce nei nati il 2 giugno è quella di attirare problemi e le difficoltà; questa, tuttavia, non è una tragedia come potrebbe sembrare, perché avere a che fare con ostacoli di ogni tipo diventa per loro quasi uno stile di vita. Anche nel lavoro tendono a scegliere professioni in cui possano aiutare gli altri, rivedendo in modo oggettivo problemi personali che essi stessi hanno dovuto fronteggiare in passato. La vita dei nati il 2 giugno è raramente monotona: anzi la varietà è uno dei requisiti indispensabili per soddisfare le loro complicate esigenze e spinte interiori, e perciò non mancano mai nuovi progetti, nuove attività.

Scomparsi

1882- Muore a Caprera Giuseppe Garibaldi. Garibaldi è una delle figure più rilevanti del Risorgimento italiano, un personaggio storico tra i più popolari nell’immaginario collettivo.

1981- Muore a Roma il cantante Rino Gaetano. Nato a Crotone, Rino si trasferisce nella Capitale da bambino; comincia a scrivere canzoni da giovanissimo e si esibisce la prima volta al Folk Studio nel 1973 con lo pseudonimo di Kammamuri. Diventa amico di De Gregori, Lucio Dalla, Venditti.

Accadde Oggi

1835 – Debutta a Manhattan il Circo Barnum ideato da Phineas Taylor Barnum

Debutta a Manhattan il ideato da Phineas Taylor Barnum 1896 – Guglielmo Marconi deposita la richiesta di brevetto per la radio.

deposita la richiesta di 1946- Nasce la Repubblica Italiana . Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, l’Italia volta pagina. Il referendum istituzionale, indetto per stabilire la forma dello Stato, vede la vittoria dei repubblicani con il 54, 3% dei voti contro il 47,7% dei monarchici.

. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, l’Italia volta pagina. Il referendum istituzionale, indetto per stabilire la forma dello Stato, vede la vittoria dei repubblicani con il 54, 3% dei voti contro il 47,7% dei monarchici. 1953 – Elisabetta II viene incoronata regina del Regno Unito .

viene . 1954- Joseph McCarthy denuncia una infiltrazione comunista anche nella Cia. È uno degli ultimi atti dell’ambizioso senatore dello stato americano del Wisconsin, protagonista di una delle pagine più oscure della recente storia americana.

denuncia una infiltrazione comunista anche nella Cia. È uno degli ultimi atti dell’ambizioso senatore dello stato americano del Wisconsin, protagonista di una delle pagine più oscure della recente storia americana. 1967- Le proteste a Berlino Ovest , contro l’arrivo dello Scià di Persia, si tramutano in scontri durissimi . Durante una manifestazione, viene ucciso da un agente della polizia, lo studente Benno Ohnesorg.

Le proteste a Berlino Ovest . Durante una manifestazione, viene ucciso da un agente della polizia, lo studente Benno Ohnesorg. 1977 – Il giornalista Indro Montanelli viene ferito alle gambe in un attentato delle brigate rosse a Milano.

Il giornalista in un attentato delle brigate rosse a Milano. 1979- Papa Giovanni Paolo II inizia il suo viaggio nella natia Polonia . È il primo Papa a recarsi in un paese comunista. Il viaggio è destinato a cambiare il corso della storia e ad accelerare la fine del comunismo.

. È il primo Papa a recarsi in un paese comunista. Il viaggio è destinato a cambiare il corso della storia e ad accelerare la fine del comunismo. 2001 – Torna la Festa della Repubblica ai Fori Imperiali a Roma, dopo una sospensione di 12 anni, per iniziativa del presidente Ciampi .

ai Fori Imperiali a Roma, dopo una sospensione di 12 anni, per iniziativa del . 2012 – L’ex presidente egiziano Mubarak viene condannato all’ergastolo.

1989 – Esce L’attimo fuggente: “Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù”. Lo stupore e l’ammirazione dei suoi studenti accolgono le parole dell’insegnante davvero speciale, protagonista del film.