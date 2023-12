Oggi 2 dicembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo di Paolo Fox 2 dicembre.Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, in amore bisognerebbe evitare le discussioni, soprattutto se uscite da una situazione di litigi continui con il partner. Sul lavoro bisogna mantenere la calma.

Toro - Cari toro, se state vivendo un rapporto di lunga data questo cielo vi protegge, i single, invece, possono godersi nuove avventure. Sul lavoro non siate frettolosi, le soddisfazioni arriveranno.

Gemelli - Cari gemelli, se cercate l'amore uscite di più, non restate chiusi in casa. Sul lavoro potreste ricevere nuove proposte interessanti.

Cancro - Cari cancretti, finalmente torna il sereno nella vita di coppia e riuscite a vedere un po' di luce. Sul lavoro tutto procede bene e sono in arrivo anche belle occasioni di crescita.

Leone - Cari leoncini, se siete ancora single non fatevi cercate di frequentare nuovi giri e allargare le conoscenze. Sul lavoro affidatevi alle vostre doti organizzative.

Vergine - Cari vergine, questo è un periodo un po' nervoso per l'amore ma cercate di non agitarvi troppo. Sul lavoro c'è un po' di insoddisfazione ma bisogna stringere i denti.

Bilancia - Cari bilancia, in amore potrebbero esserci problemi da risolvere ma nulla di troppo grave. Sul lavoro è arrivato il momento di darsi da fare e dimostrare il proprio valore.

Scorpione - Cari scorpioncini, cercate di non essere troppo impulsivi in amore, potreste rovinare un bel rapporto. Sul lavoro state mettendo le basi per un futuro più sicuro e stabile.

Sagittario - Cari sagittario, per l'amore questa giornata è molto bella e permette di vivere belle emozioni. Sul lavoro arrivano cambiamenti ma solo positivi.

Capricorno - Cari capricorno, in amore cercate di tirare fuori un bel po' di pazienza perché potreste averne bisogno oggi. Sul lavoro c'è nervosismo ma solo perché non avete ancora deciso cosa fare della vostra vita.

Acquario - Cari acquario, in amore torna una bella armonia, godetevela tutta. Sul lavoro avete sempre voglia di fare cose nuove ma a volte bisogna anche sapersi accontentare.

Pesci - Cari pesciolini, siete in una bella fase di recupero in amore e più passano i giorni più sarà tutto in discesa. Sul lavoro buttatevi e rischiate un po' di più, potreste ottenere molto.

Almanacco

Il 2 dicembre è il 336º giorno del calendario gregoriano. Mancano 29 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Bibiana (da cui deriva il nome Viviana – Martire)

Proverbio: “Santa Bibiana, 40 giorni più una settimana” il che significa che se c'è il sole in questa giornata, nei successivi 47 giorni si godrà di bel tempo, al contrario, in caso di pioggia, saremo costretti a portare con noi l’ombrello almeno fino alla prima settimana di gennaio.

Etimologia: Viviana, nasce dal latino Vibianus, “che vive”. Ha trovato nuovo impulso nel Medioevo, grazie ai poemi epico cavallereschi.

Accadde oggi

Treviso entra a far parte della Repubblica di Venezia, Napoleone incoronato imperatore di Francia, prima domenica di austerity in Italia, Fermi inizia l’era nucleare.

Ancora incompleta, viene . 1804- Nella cattedrale di Notre Dame, a Parigi, Napoleone Bonaparte si autoincorona imperatore dei francesi . L’anno successivo, sempre il 2 dicembre, del 1805, nella Battaglia di Austerlitz, le truppe francesi di Napoleone infliggono una sconfitta decisiva agli eserciti russo e austriaco.

brevetta il di sicurezza 1942- Progetto Manhattan . Negli scantinati dell’Università di Chicago, un gruppo di scienziati, guidato da Enrico Fermi , dà il via alla prima reazione nucleare a catena controllata con produzione di energia . «Il navigatore italiano è appena sbarcato nel nuovo mondo»: con questo messaggio in codice viene comunicata al presidente degli Stati Uniti d’America, Roosevelt, la riuscita dell’esperimento. È l’inizio dell’era nucleare.

attaccano navi militari e civili nel . 1956- Ottanta uomini, guidati da Fidel Castro, sbarcano a Cuba . E’ l’inizio della guerriglia che porterà, il primo gennaio 1959, alla disfatta del regime di Fulgencio Batista.

, prima donna assurta alla carica di primo ministro Pakistan, presta giuramento. 1993- Viene ucciso a Medellin Pablo Escobar Gaviria, signore della droga colombiana. Negli anni settanta e ottanta, Escobar costruisce un impero finanziario fondato sul commercio della cocaina, esportata in tutto il mondo. Il potere del cartello di Medellin si regge sulla corruzione e sull’intimidazione-

Per la prima volta l vince la . 2004 – La Corte suprema degli Stati Uniti, dopo il riconteggio dei voti, assegna la vittoria delle elezioni presidenziali a George Bush contro il democratico Al Gore.

1804 – Napoleone incoronato imperatore di Francia: Nella splendida cornice di Notre Dame, restaurata per l’occasione, ebbe luogo la cerimonia di incoronazione di Napoleone Bonaparte a imperatore dei francesi, con il titolo di Napoleone I.

Nati il 2 dicembre

Sei nato oggi? Sei passionale ed indipendente ma hai molta paura del futuro e, per garantirti una certa sicurezza, spesso accetti un ruolo lavorativo che non ti soddisfa. é un peccato perché, se solo osassi un poco di più, avresti maggiori possibilità di successo. In amore il tuo fascino fa di te un grande conquistatore ma, se desideri un rapporto stabile, devi imparare ad essere meno tirannico nei confronti del partner.

1923 – Maria Callas: L’appellativo di Divina dà la misura di ciò che ha rappresentato nel panorama musicale del Novecento. Considerata la più grande cantante lirica di tutti i tempi, ha conquistato i teatri di tutto il mondo con la sua voce inimitabile e la forza drammatica dei personaggi portati in scena.