Oggi 19 marzo: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 19 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete. Buone notizie per l’amore: lasciati andare perché potresti vivere o una bella storia o un rapporto occasionale. Sul lavoro avrai modo di fare un bilancio su tutta la situazione.

Toro. Devi cercare di uscire dal tuo guscio e riprendere in mano la tua vita sentimentale, riavere fiducia nell’amore. Sul lavoro, il periodo non è il migliore per avere dei risultati immediati. Se ti dovessero proporre qualcosa per il futuro, è bene accettare anche se non ti porterà grandi guadagni.

Gemelli. La Luna ora è nel tuo segno: tutte le amicizie e i rapporti in questo periodo sono favoriti. Sul lavoro, chi non è stato capito potrà superare la delusione. Forti e favoriti i lavoratori autonomi.

Cancro. E’ arrivato il momento di ritrovare la tranquillità, anche se non è facile. Non guardare il passato, non fare i confronti. Sul lavoro, non ti senti a tuo agio perché non sono arrivate le risposte che speravi. Tra poche settimane arriverà una bella notizia.

Leone. In amore ora ci sono più garanzie, ma c’è chi deve superare una delusione. Sul lavoro, sii paziente perché stanno per arrivare tante opportunità e novità.

Vergine. Oggi ci sono dei dissidi in amore da superare. Sul lavoro, servono persone preparate per fare qualcosa di bello.

Bilancia. Le separazioni in questo momento saranno meno dolorose. Sul lavoro, chi deve concludere un percorso di studio o laurearsi deve impegnarsi il più possibile.

Scorpione. La Luna non è più opposta e le cose in amore stanno andando meglio, non alimentare le polemiche. Sul lavoro, il periodo è positivo: ti senti più forte e fiducioso.

Sagittario. Cerca di essere meno geloso, potresti rovinare qualcosa di bello. Sul lavoro, la Luna è opposta: sii prudente, ci sono dei problemi da risolvere.

Capricorno. Giornata strana per i sentimenti: se una relazione non va domenica te ne renderai conto. Sul lavoro cerca di usare la diplomazia senza alimentare polemiche.

Acquario. Le stelle sono interessanti, è un mese promettente per i nuovi incontri. Sul lavoro, possono nascere buone opportunità, chissà.

Pesci. La Luna è contraria potrebbero esserci dei piccoli problemi in amore. Sul lavoro, ora è più facile risolvere i problemi.

Almanacco

Il 19 marzo è il 78º giorno del calendario gregoriano. Mancano 286 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Giuseppe (Sposo della Beata Vergine Maria) è il protettore di artigiani, carpentieri, ebanisti, economi, falegnami, operai, padri di famiglia e procuratori legali.

Etimologia: Giuseppe, “Yoseph” era un nome ebraico già molto diffuso nell’antica Israele. Grecizzato in “Iòsepos”, indicava “possa Dio aggiungere (sottointeso: altri figli)”. Era dunque un nome da primogeniti.

Oggi è: La Festa del Papà: Il 19 marzo è la festa del papà! È una tradizione che in Italia è arrivata dall’America dove nei primi anni del 1900 una ragazza, come regalo per il compleanno di suo padre, gli dedicò un’intera giornata! In America la festa del papà veniva festeggiata a giugno, mentre in Italia si ritenne opportuno farla coincidere con il giorno di San Giuseppe. Due tradizioni sono legate a questa festa: le buonissime zeppole ed i falò! Le prime, gustosissime, sono i dolci tipici della festa, mentre la tradizione dei falò si lega all’arrivo imminente della primavera e quindi si rifà all’antica usanza di bruciare i residui dei campi. Oggi la festa è soprattutto dei bambini che realizzano lavoretti per i loro papà. Ma perché non approfittarne anche noi adulti per ricordare al nostro papà che gli vogliamo bene?

Nati 19 marzo

Sei nato oggi? Hai un’alta opinione di te stesso che, qualche volta, ti porta a non considerare con la dovuta attenzione le opinioni degli altri. La riuscita nel lavoro è assicurata, ma devi guardarti da eccessi verbali che possono nuocerti. In amore, se desideri un rapporto stabile, devi cercare di pensare meno a te e di più alle necessità del partner.

1955 – Pino Daniele: L’uomo in blues della musica italiana è stato un artista tra i più amati e ricercati di sempre, stimato come pochi dai colleghi per la sua infinita generosità. Nato a Napoli.

1955 – Bruce Willis: Nell’immaginario dei fan del cinema d’azione i suoi personaggi sono “duri a morire”, in particolare un certo poliziotto di nome John, il più folle e irriverente nella storia di Hollywood.

1957 – Claudio Bisio: Popolare attore e cabarettista, lo si potrebbe definire il “simpatico umorista” della televisione italiana.

Accadde Oggi

1500 – Portogallo, Pedro Álvares Cabral parte con 13 navi alla volta delle “Indie”: approderà in Brasile

1687 – L’esploratore René Robert Cavelier de La Salle viene ucciso da Pierre Duhaut, mentre conduce ricerche alla sorgente del Fiume Mississippi

1831 – Prima rapina in una banca americana: presa di mira la City Bank of New York; bottino 245.000 dollari

1916 – Primo combattimento aereo degli Stati Uniti d’America: otto aeroplani attaccano le truppe del rivoluzionario Pancho Villa

1941 – Londra subisce il bombardamento aereo tedesco più pesante durante la Seconda guerra mondiale

1945 – Seconda guerra mondiale: Adolf Hitler emette il suo Decreto Nerone con cui dispone la distruzione di ogni industria, installazione militare e di servizio presenti in Germania

1958 – Nasce l’Assemblea parlamentare europea

1994 – A Casal di Principe viene assassinato in chiesa don Giuseppe Diana, noto per il suo impegno nella lotta alla Camorra

2002 – Con l’Operazione Anaconda gli Stati Uniti d’America concludono la Guerra in Afghanistan iniziata il 2 marzo

2011 – La coalizione tra Stati Uniti d’America, Francia, Spagna, Regno Unito, Canada e Italia dà il via all’operazione “Odissey Dawn“: si apre la guerra in Libia contro il regime del colonnello Gheddafi.

1964 – Inaugurato il traforo del Gran San Bernardo: Una delle prime grandi opere del miracolo italiano fu la galleria di quasi 6 km che metteva in collegamento la Valle d’Aosta con il cantone svizzero del Vallese.

1994 – Don Giuseppe Diana ucciso dalla camorra: «Per amore del mio popolo non tacerò» s’intitolava l’ultimo appello di un prete coraggioso, divenuto un simbolo della lotta anticamorra.