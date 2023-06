Oggi 19 giugno: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 19 giugno. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Cari ariete le stelle parlano d'amore quindi sfruttate al massimo questo momento propizio. Sul lavoro non fatevi intaccare dall'atteggiamento negativo degli altri.

Cari toro, in amore c'è bisogno di chiarire come stanno le cose e sul lavoro meglio mantenere la calma e non essere frettolosi.

Cari gemelli, in questa giornata sfruttate il vostro lato ironico per conquistare gli altri. Sul lavoro bisogna fare piccoli passi in avanti senza esagerare.

Cari cancretti, quella di oggi è una giornata di riflessione e introspezione. Sul lavoro meglio accontentarsi per il momento e non lasciare tutto solo per un capriccio.

Cari leoncini, la giornata di oggi è molto interessante per i sentimenti che, ultimamente, avete un po' tralasciato. Sul lavoro i progetti sono buoni ma per ottenere risultati bisogna avere pazienza.

Cari vergine, attenzione a questa luna opposta che fa qualche dispetto. Se dovete prendere decisioni, meglio rimandare. Sul lavoro c'è un po' di stress, prendetevi una pausa.

Cari bilancia, è arrivato il momento di dimostrare tutto il vostro amore alla persona che vi piace. Sul lavoro siete soddisfatti quindi continuate così.

Cari scorpioncini, la luna brilla nel vostro cielo e porta nuove emozioni. Sul lavoro sembra andare tutto a rilento per ora. Ci vuole pazienza.

Cari sagittario, l'amore torna a provocare qualche attimo di nervosismo e insoddisfazione. Sul lavoro non siete al top della forma quindi staccate per un giorno.

Cari capricorno questa domenica siete energici e pieni di voglia di amare. Sfruttate queste emozioni positive. Sul lavoro fate oggi tutto quello che dovete senza rimandare.

Cari acquario, bella questa giornata con un cielo, finalmente, a vostro favore. Sul lavoro potreste ricevere una chiamata importante.

Cari pesciolini, potrebbe esserci qualche dubbio d'amore oggi, ma parlatene con il partner. Sul lavoro siete pensierosi per il futuro ma dovete solo credere un po' più in voi stessi.

Almanacco

Il 19 giugno è il 170° giorno del calendario gregoriano. Mancano195 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: oggi si venera San Romualdo, nacque a Ravenna nel 952 e morì a Fabriano il 19 giugno 1027. È stato un abate, eremita e fondatore italiano della Congregazione Camaldolese dell’Ordine di San Benedetto.

Nati 19 giugno

Sei nato oggi? I nati il 19 giugno sanno tirare fuori la parte migliore e quella peggiore degli altri: è difficile restare indifferenti di fronte a loro, e più spesso si reagisce in maniera forte, anche se essi non sembrano comportarsi in maniera provocatoria, la loro forza e l’intensa spinta interiore che li caratterizzano possono anche ispirare grande ammirazione.

1975 – Anna Valle: Nata a Lentini, nella provincia siciliana di Siracusa, è un’attrice di successo, nonché ex Miss Italia.

Accadde Oggi

Muore asso dell’aviazione italiana, nasce la bandiera italiana, fotografato per la prima volta Marte.