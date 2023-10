Oggi 17 ottobre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo di Paolo Fox 17 ottobre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: In amore è un momento di fermo, ma il recupero è dietro l’angolo già dalla prossima settimana. Sul lavoro bisogna fare bene i conti perché ci sono spese superiori alle entrate.

Toro: Nelle relazioni poco chiare è necessario parlare con sincerità, ogni dubbio andrebbe risolto entro fine mese.

Gemelli: Giornata interessante per i sentimenti, sarebbe il caso di iniziare a frequentare gente piacevole se il cuore è solo da tempo. Sul lavoro vuoi metterti in gioco, Mercurio nel segno invita a fare scelte diverse dal passato.

Cancro: L’ultima parte di ottobre sarà decisamente migliore. La giornata di oggi permette di programmare un appuntamento, magari anche di fare una scelta importante sul lavoro.

Leone: Se il tuo cuore è solo dovresti guardarti attorno, ma se sei in coppia e c’è un tradimento in ballo a fine mese andrà fatta una scelta importante. Le persone mature devono seguire le pratiche per pensioni, liquidazioni, assicurazioni.

Vergine: La Luna sarà nel tuo segno è un indizio di fortuna anche in amore. A lavoro è una giornata decisamente favorevole, soprattutto per risolvere un problema.

Bilancia: In amore ci vuole più attenzione verso l’altro. Potresti sentirti giù di corda. A lavoro è una giornata in cui è meglio prendere tempo.

Scorpione: Il periodo è interessante e permette di vivere sensazioni speciali anche in amore. Non tutto quadra sul lavoro, soprattutto a livello economico.

Sagittario: Le storie d’amore che nascono ora saranno più forti a novembre. Cerca di stare attento sul lavoro non creare dissapori.

Capricorno: Gli incontri sono emozionanti e coinvolgenti. I progetti ripartono, novità, trasferimenti, cambiamenti di ufficio avvenuti da poco o imminenti.

Acquario: domani la Luna sarà in opposizione, quindi se ci sono problemi meglio discuterne adesso. Sul lavoro è una giornata ancora sottoposta a un po’ di tensione.

Pesci: è molto interessante questa Luna, si vede che vuoi vivere una storia d’amore o confermare quella che è già in atto. Certamente la creatività è favorita in questo momento, anche sul lavoro.

Almanacco

Il 17 ottobre è il 290º giorno del calendario gregoriano. Mancano 75 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Ignazio di Antiochia (Vescovo e Martire)

Etimologia: Ignazio, la radice etimologica sembra essere ignis, “fuoco”. Varianti del nome: Inigo, Ignacio, Ignatius, Nacho. Ama la ricchezza e spinto dalla sua profonda volontà riesce a scalare il successo. Molto socievole e teme moltissimo la solitudine. In amore è molto passionale ma tende a cambiare spesso partner perché non vuole né sposarsi né avere figli.

Oggi è: la Giornata mondiale per l’eliminazione della povertà è stata istituita nel 1992 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questa ricorrenza è stata indetta, per la prima volta, nel 1987, a Parigi, quando centomila persone che volevano difendere i diritti umani di ogni paese, condizione e origine, diretti dal padre Joseph Wresinski, si riunirono sul Sagrato dei Diritti dell’Uomo, al Trocadéro.

Accadde Oggi

589 – L’Adige straripa causando danni e morti. L’acqua raggiunge l’Arena di Verona.

causando danni e morti. L’acqua raggiunge l’Arena di Verona. 1469 – Ferdinando II d’Aragona sposa Isabella I di Castiglia.

1662 – Carlo II d’Inghilterra vende Dunkerque alla Francia per 375.000 sterline.

1933. Si rifugia negli Stati Uniti Albert Einstein per sfuggire alle persecuzioni razziali in vigore in Germania.

Si rifugia negli Stati Uniti per sfuggire alle persecuzioni razziali in vigore in Germania. 1973- I paesi dell’OPEC iniziano un embargo del petrolio contro alcune nazioni occidentali ritenute responsabili di aver aiutato Israele nella guerra contro la Siria. Il risultato è un vertiginoso aumento del prezzo del petrolio.

iniziano un contro alcune nazioni occidentali ritenute responsabili di aver aiutato Israele nella guerra contro la Siria. Il risultato è un vertiginoso aumento del prezzo del petrolio. 1979- Madre Teresa di Calcutta riceve il Premio Nobel per la Pace . La fondatrice della comunità delle Missionarie della Carità viene insignita del riconoscimento “per il lavoro compiuto nella lotta per vincere la povertà e la miseria, che costituiscono anche una minaccia per la pace”. Nata a Skopje il 26 agosto 1910, Madre Teresa morirà il 5 settembre nel 1997. Nel 2003 verrà proclamata beata da Giovanni Paolo II.

riceve il . La fondatrice della comunità delle Missionarie della Carità viene insignita del riconoscimento “per il lavoro compiuto nella lotta per vincere la povertà e la miseria, che costituiscono anche una minaccia per la pace”. Nata a Skopje il 26 agosto 1910, Madre Teresa morirà il 5 settembre nel 1997. Nel 2003 verrà proclamata beata da Giovanni Paolo II. 1931- Il gangster italo-americano Al Capone viene condannato per frode fiscale. Solo così la polizia di Chicago riesce a mettere le mani sul maggior protagonista della criminalità organizzata degli anni ‘20. Al Capone, soprannominato “Scarface” per la cicatrice sul volto, era fino ad allora riuscito a farla franca.«Approfittatene ora, perché non mi rivedrete per un pezzo». Così Al Capone si rivolse ai cronisti che lo attendevano fuori dal tribunale, dopo che fu emessa nei suoi confronti la sentenza di condanna a 11 anni di carcere per evasione fiscale e al pagamento di un’ammenda di 80mila dollari.

Il gangster italo-americano viene condannato per frode fiscale. Solo così la polizia di Chicago riesce a mettere le mani sul maggior protagonista della criminalità organizzata degli anni ‘20. Al Capone, soprannominato “Scarface” per la cicatrice sul volto, era fino ad allora riuscito a farla franca.«Approfittatene ora, perché non mi rivedrete per un pezzo». Così Al Capone si rivolse ai cronisti che lo attendevano fuori dal tribunale, dopo che fu emessa nei suoi confronti la sentenza di condanna a 11 anni di carcere per evasione fiscale e al pagamento di un’ammenda di 80mila dollari. 1933 – Albert Einstein scappa dalla Germania Nazista ed emigra negli Stati Uniti.

1945 – A seguito di un colpo di stato, Juan Domingo Perón diventa dittatore dell’Argentina.

1982- Muore a quarantatre anni Beppe Viola . Giornalista sportivo alla Rai di Milano dal 1961, conduttore della Domenica Sportiva ai tempi di De Zan e Stagno, autore dell’intervista a Rivera sul tram numero 15, per molti anni tiene una rubrica sulla rivista Linus e scrive decine di canzoni con Enzo Jannacci. Inoltre lavora per il cabaret scrivendo testi per attori comici come Cochi e Renato, Boldi, Abbatantuono.

. Giornalista sportivo alla Rai di Milano dal 1961, conduttore della Domenica Sportiva ai tempi di De Zan e Stagno, autore dell’intervista a Rivera sul tram numero 15, per molti anni tiene una rubrica sulla rivista Linus e scrive decine di canzoni con Enzo Jannacci. Inoltre lavora per il cabaret scrivendo testi per attori comici come Cochi e Renato, Boldi, Abbatantuono. 1995 – Esplode una bomba nella metropolitana di Parigi tra le fermate del Museo d’Orsay e quella di Notre Dame. Il bilancio è do 29 feriti.

– Esplode una tra le fermate del Museo d’Orsay e quella di Notre Dame. Il bilancio è do 29 feriti. 2011 – L’Apple batte il suo stesso record di vendite grazie all’iPhone 4s, di cui in 4 giorni vengono venduti oltre 4 milioni di esemplari.

Nati 17 ottobre

I nati il 17 ottobre di solito fanno il possibile per atterrare sempre in piedi. Indipendentemente dalle difficoltà e dai pericoli che incontrano sulla loro strada, essi cercano soprattutto di mantenere l’equilibrio, il che potrebbe essere semplice, se non fosse per il fatto che amano tentare la sorte. L’instabilità può rappresentare il loro peggior nemico, per loro è difficile riuscire a modificare il proprio comportamento, poiché sono spesso vittime dell’orgoglio, oltre alla tendenza a giudicare.

1920 – Salvo D’Acquisto: Uomo simbolo della secolare storia dell’Arma dei Carabinieri ed eroe nazionale, Salvo D’Acquisto nacque a Napoli da un’umile famiglia del quartiere Vomero.

1976 – Fabri Fibra: Beniamino di migliaia di teenager e amanti del rap, Fabrizio Tarducci, in arte Fabri Fibra, è considerato un po’ l’Eminem italiano, sia per i successi raccolti, sia per i contenuti forti e provocatori dei suoi testi.

Scomparsi oggi

1849 – Fryderyk Chopin: Maestro del romanticismo musicale, dalle sue immortali melodie trasudano poesia ed eleganza, al punto da meritargli l’appellativo di “poeta del pianoforte”.