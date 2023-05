Oggi 16 maggio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 16 maggio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, in amore questo è un periodo che lascia molta libertà d'azione, tutto sta in voi e in quello che desiderate. Sul lavoro, invece, è il momento giusto per chiedere un aumento o un avanzamento di carriera.

Toro - Cari toro, in amore attenzione perché oggi potreste essere in disaccordo con il partner. Sul lavoro tutto procede per il meglio e aspettatevi interessanti novità.

Gemelli - Cari gemelli, questo è il periodo delle emozioni quindi lasciatevi andare e non abbate remore. Sul lavoro c'è bisogno di qualche attenzione in più.

Cancro - Cari cancretti, in amore siete un po' svogliati ultimamente ma forse avete solo altre priorità. Per quanto riguarda il lavoro cercate di affidarvi alle vostre doti diplomatiche e attenzione a dosare bene le parole.

Leone - Cari leoncini, questa giornata può essere un po' stressante, attenzione a non fare troppe cose tutte insieme. Sul lavoro arrivano nuove opportunità di crescita.

Vergine - Cari vergine, sono favoriti i nuovi incontri quindi non restate chiusi in casa. Sul lavoro con una certa creatività puoi ottenere di più.

Bilancia - Cari bilancia, in amore c'è qualche rallentamento quindi massima attenzione. Sul lavoro, invece, c'è il desiderio di fare qualcosa in più e anche un po' di paura sul fronte economico.

Scorpione - Cari scorpioncini, questa è la giornata ideale per l'amore con la luna nel segno e le emozioni che la fanno da padrone. Sul lavoro, invece, bisogna essere più cauti, soprattutto con gli investimenti.

Sagittario - Cari sagittario, la giornata di oggi è ideale per organizzare qualcosa di bello con il partner e i single del segno devono iniziare a guardarsi intorno. Sul lavoro potrebbero esserci disaccordi con capi o colleghi.

Capricorno - Cari capricorno, questa giornata va sfruttata al massimo perché può regalare tanto dal punto di vista delle emozioni. Sul lavoro c'è fermento e arrivano buone occasioni per i liberi professionisti.

Acquario - Cari acquario, sono tante le emozioni in arrivo in questa giornata e dal punto di vista lavorativo arrivano cambiamenti.

Pesci - Cari pesciolini, questa giornata è un po' sottotono. In amore se c'è qualche dubbio su due storie, attenzione. Sul lavoro ci vuole cautela e attenzione, soprattutto a livello burocratico.

Almanacco

Il 16 maggio è il 136° giorno del calendario gregoriano. Mancano 229 giorni alla fine dell’anno.

Proverbio del giorno: Maggio soleggiato, frutta a buon mercato.

Nati 16 maggio

Sei nato oggi? Sei molto ambizioso e sorretto da un’intensa forza di volontà. Hai ottime possibilità di raggiungere il successo ma, a volte, disperdi le tue energie in imprese al di sopra delle tue capacità. Cerca di essere più riflessivo e più arrendevole, faticherai meno e otterrai di più. In amore devi sforzarti di lasciare più spazio al tuo partner e ai suoi punti di vista.

1951 – Claudio Baglioni: È il “Claudio” nazionale della musica leggera italiana, in cui come cantautore ha fatto scuola con oltre quarant’anni di successi che continuano a far cantare il pubblico di tutte le età. Suo l’album (“La vita è adesso”, con 3.800.000 copie) più venduto nella storia della discografia italiana.

1915 – Mario Monicelli : Regista tra i più rappresentativi del secondo Novecento, è uno dei maestri della commedia all’italiana. Nato a Roma e qui scomparso nel novembre del 2010.

1974 – Laura Pausini: Artista osannata e pluri premiata in patria e all’estero, con oltre 70 milioni di dischi (tra CD, DVD e singoli) venduti nel mondo è la regina del pop italiano. Emiliana di Faenza.

Accadde Oggi

Firenze caccia i Medici, inaugurata la Fenice a Venezia, Rumor salvo per miracolo, brevettata la macchina del caffè espresso.

1527 – Gli abitanti di Firenze scacciano per la seconda volta i Medici, ristabilendo una forma di governo repubblicana

1884 – Angelo Moriondo deposita il brevetto per la macchina del caffè espresso

1929 – A Hollywood, California, vengono consegnati per la prima volta gli Academy Awards (Premio Oscar)

1943- Le truppe naziste soffocano nel sangue la rivolta degli ebrei nel ghetto di Varsavia scoppiata il 19 aprile contro la soluzione finale che le SS stanno attuando secondo gli ordini di Himmler.

soffocano nel sangue la rivolta degli ebrei nel scoppiata il 19 aprile contro la soluzione finale che le SS stanno attuando secondo gli ordini di Himmler. 1960 - Nikita Chruš??v chiede le scuse degli USA al presidente statunitense Dwight D. Eisenhower per il caso dei voli degli aerei spia U-2 sul cielo dell’Unione Sovietica

1973- Sono le 10.57 quando Gianfranco Bertoli scaglia una bomba a mano sulla folla che commemora il primo anniversario dell’omicidio del commissario Calabresi. Alla cerimonia che si svolge davanti alla questura di Milano partecipa il presidente del Consiglio Mariano Rumor , che rimane illeso.

quando Gianfranco Bertoli scaglia una bomba a mano sulla folla che commemora il primo anniversario dell’omicidio del commissario Calabresi. Alla cerimonia che si svolge davanti alla questura di Milano partecipa il presidente del Consiglio , che rimane illeso. 1974- Milano, ore 6,30. Quarantasette uomini e dieci automezzi escono dalle caserme dislocate in vari punti della città per bloccare la zona di via Ripamonti. Grazie a questa operazione termina la latitanza di Luciano Liggio , il più temuto boss della mafia siciliana.

Milano, ore 6,30. Quarantasette uomini e dieci automezzi escono dalle caserme dislocate in vari punti della città per bloccare la zona di via Ripamonti. Grazie a questa operazione termina la latitanza di , il più temuto boss della mafia siciliana. 1974 – A Milano viene arrestato Luciano Liggio, mafioso siciliano detto la Primula Rossa, per la seconda volta: non uscirà più di prigione

2004 – Dopoguerra iracheno: durante gli assalti dei ribelli, spronati dalla jih?d dichiarata il 14 maggio da Muqtada Al Sadr, viene ferito da una scheggia di granata un lagunare, Matteo Vanzan, 23 anni. Morirà il giorno dopo

2006 – Viene presentato il MacBook, notebook Apple

1792 – A Venezia viene inaugurata la Fenice: Un nome, un destino. Espressione della cultura illuministica e in questo osteggiato fin dalla sua progettazione, il “massimo teatro” veneziano risorse più volte dalle proprie ceneri, tenendo viva la memoria di oltre due secoli di storia della lirica, intrecciata con le principali vicende della repubblica lagunare. La Fenice entrò subito nel novero dei palcoscenici più prestigiosi dell'Europa ottocentesca, ospitando le "prime" di opere immortali. Ad iniziare da quelle di Gioacchino Rossini. Dopo il Belisario di Gaetano Donizetti, accadde l'irreparabile: la notte del 13 dicembre 1836 da una stufa austriaca si propagò un incendio di vaste proporzioni che, secondo le cronache dell'epoca, durò tre giorni e tre notti, il teatro fu così ridotto in cenere per la prima e non ultima volta.