Oggi 15 settembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Previsioni Paolo Fox 15 settembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, la luna in ottimo aspetto aiuta nei rapporti d'amore e permette di vivere forti emozioni. Sul lavoro, sarebbe meglio verificare le cose prima di criticarle.

Toro - Cari toro, in amore è un momento importante per chiarire tutto quello che non funziona nella coppia. Sul lavoro non vi sentite molto soddisfatti ma iniziate a pensare a come fare per tornare ad avere quella scintilla.

Gemelli - Cari gemelli, in amore è un periodo di caos e litigi, attenzione. Sul lavoro meglio essere diplomatici che istintivi.

Cancro - Cari cancretti, in amore è arrivato il momento di vivere la relazione sotto la luce del sole. Sul lavoro sono in arrivo belle novità.

Leone - Cari leoncini, meglio non affrontare oggi i problemi con il partner. Sul lavoro iniziate a vedere qualche risultato dopo tante fatiche.

Vergine - Cari vergine, la luna vi permette di vivere al massimo le emozioni. Sul lavoro attenzione solo alle finanze.

Bilancia - Cari bilancia, bella questa giornata per l'amore con la possibilità di fare nuovi e interessanti inconti. Sul lavoro arrivano nuovi progetti da valutare.

Scorpione - Cari scorpioncini, potreste subire particolarmente la lontananza dal partner oggi. Sul lavoro guardate avanti e non al passato. C'è ancora tanto da raggiungerere.

Sagittario - Cari sagittario, non siete del tutto soddisfatti della vostra sfera lavorativa. Sul lavoro è arrivato un bel momento per recuperare le energie e i guadagni.

Capricorno - Cari capricorno, se avete chiuso una relazione da poco potreste iniziare a guardare al futuro. Sul lavoro se non siete soddisfatti di ciò che fate iniziate a guardarvi intorno.

Acquario - Cari acquario, in amore c'è chi si sente lontano dal partner. Sul lavoro è un periodo ideale per fare progetti per il prossimo futuro.

Pesci - Cari pesciolini, sfruttate questa giornata per chiarire le cose con il partner. Sul lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti in arrivo.

Almanacco

Il 15 settembre il 258° giorno del calendario gregoriano. Mancano 107 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Beata Vergine Maria Addolorata

Etimologia: Dolores, versione spagnola di Addolorata, deriva dal plurale latino del termine “dolor”, “doloris”. Si diffuse come personale durante la dominazione spagnola, particolarmente in Sicilia, in tutte le zone dove il culto per la Madonna Addolorata era particolarmente sentito.

Nati 15 settembre

Sei nato oggi? I nati il 15 settembre tendono a ritagliarsi uno spazio nel mondo, piccolo o grande che sia, e a esplorarne al massimo le possibilità. Molto portati a specializzarsi e ad approfondire ogni problema, riescono però, al tempo stesso, a mantenere sempre una visione d’insieme. Siano essi professionisti, artisti, operai o genitori, i nati in questo giorno cercano di conservare sempre il controllo di quello che fanno senza farsene travolgere o coinvolgere all’eccesso.

1890 – Agatha Christie: Nata a Torquay (nella contea inglese del Devon) e morta a Wallingford nel 1976, è considerata la regina del romanzo giallo e una delle maggiori scrittrici della letteratura mondiale.

Scomparsi

2006 – Oriana Fallaci: Nata a Firenze e vissuta a lungo negli Stati Uniti d’America, Oriana Fallaci è considerata la più grande giornalista italiana di sempre e una delle scrittrici italiane più apprezzate del mondo.

Accadde Oggi

Primo passaggio noto della cometa di Halley, scosse di terremoto in Friuli, Cosa Nostra uccide don Giuseppe Puglisi, Bossi proclama a Venezia l’indipendenza della Padania.

1578 – Viene traslata a Torino la Sacra Sindone

1682 – XXVI passaggio noto della cometa di Halley al perielio, osservata dallo stesso astronomo Edmund Halley, che la collega matematicamente ed orbitalmente ai suoi tre precedenti passaggi

1830 – Inaugurata la ferrovia Liverpool-Manchester: Otto ore era il tempo necessario, all’inizio del XIX secolo, per raggiungere Manchester da Liverpool a bordo di una carrozza a cavalli. Un’eternità rispetto alla velocità con cui l’economia inglese cresceva, trainata dalla Rivoluzione industriale (1760-1830). Per abbattere notevolmente i tempi di percorrenza e consentire un maggiore flusso di merci tra le due città, si avviarono i lavori di una linea ferroviaria. Incaricato del progetto, l’ingegnere George Stephenson portò a termine un’opera senza precedenti: 4 km di galleria e 64 tra ponti e viadotti si resero indispensabili al completamento della tratta.

1960 – Viene messa in commercio negli Stati Uniti la pillola anticoncezionale.

Viene messa in commercio negli la . 1971 – Greenpeace inizia la sua attività: A bordo di un vecchio peschereccio, il Phyllis Cormack, un manipolo di quattro acerrimi ambientalisti e pacifisti – Jim Bohlen, Irving Stowe, Paul Cote e il giornalilsta Bob Hunter – salpa da Vancouver e fa rotta verso l’isola di Amchitka, in Alaska, per opporsi ai test nucleari programmati dal governo USA. Il tentativo non va in porto ma la forte risposta dell’opinione pubblica, che si schiera moralmente e materialmente (con donazioni spontanee) con il piccolo gruppo, sancisce la nascita di una vera e propria organizzazione, destinata a occupare negli anni la scena politica mondiale e che qualche mese dopo prenderà il nome storico di Greenpeace.

1976 – Scosse di terremoto in Friuli causano 8 morti e 60 feriti. Il commissario straordinario Zamberletti ordina la requisizione di alloggi lungo la costa da Venezia a Grado per accogliere gli sfollati.

1986 – La Corte d'Appello di Napoli assolve finalmente con formula piena il giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora dall'assurda accusa di affiliazione alla camorra.

1993 – A Palermo, nel quartiere Brancaccio, un commando di Cosa Nostra uccide don Giuseppe Puglisi. Parroco da tre anni del rione, che non aveva esitato a contrapporsi con grande coraggio ai boss della zona, soprattutto battendosi per sottrarre alla loro influenza i bambini.

A Palermo, nel quartiere Brancaccio, un commando di Cosa Nostra uccide . Parroco da tre anni del rione, che non aveva esitato a contrapporsi con grande coraggio ai boss della zona, soprattutto battendosi per sottrarre alla loro influenza i bambini. 1996 – Umberto Bossi proclama a Venezia l’indipendenza della Padania.

2001 – Il pilota automobilistico Alessandro Zanardi è vittima di un terribile incidente che gli costerà l’amputazione delle gambe

2006 – Apertura della procedura di fallimento per la banca di affari statunitense Lehman Brothers, che ha accumulato debiti per 613 miliardi di dollari.

2011 – Da oggi i passaporti australiani prevedono la possibilità di una terza opzione nella indicazione del sesso: chi lo desidera, al posto di maschile o femminile, può indicarlo con l'espressione indeterminato.

1993 – Assassinio di don Puglisi: “Vi aspettavo”. Con queste parole, accompagnate dal suo sorriso di uomo mite, don Pino Puglisi si rivolge ai suoi carnefici che sparandogli alla nuca lo assassinano davanti alla sua abitazione, intorno alle 20,45 di mercoledì 15 settembre. Quel sorriso che non abbandonava mai il volto di Don Pino Puglisi rimarrà nella storia, è lo stesso volto che ha fatto confessare e convertire il suo stesso carnefice. Fu il suo killer a raccontare gli ultimi momenti della vita di Puglisi, un prete coraggioso ed eroico ammazzato brutalmente in un delitto mafioso. Don Pino Puglisi è stato beatificato il 25 maggio 2013, durante una cerimonia davanti a 100mila persone.