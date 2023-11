Oggi 15 novembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 15 novembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Ariete - Cari ariete, le stelle oggi parlano di una bella dose di entusiasmo da riversare tutta in amore. Sul lavoro aspettatevi belle novità.

Toro - Cari toro, ultimamente avete trascurato l'amore ma dovreste cercare di dare spazio ai sentimenti e non reprimerli. Sul lavoro presto riuscirete a sbloccare una situazione ferma da un po'.

Gemelli - Cari gemelli, arrivano belle novità in amore, basta solo farsi trovare pronti. Sul lavoro avrete modo di mostrare a tutti quanto siete versatili.

Cancro - Cari cancretti, questo cielo è ideale per fare incontri interessanti quindi non chiudetevi in casa. Sul lavoro attenzione a non litigare con i colleghi.

Leone - Cari leoncini, in amore se non siete soddisfatti, parlatene con il partner. Sul lavoro avete una giornata super impegnativa ma portatela a termine con forza.

Vergine - Cari vergine, in questa giornata l'umore è un po' ballerino a causa di un cielo non proprio rassicurante ma non riversate i vostri dubbi in amore. Sul lavoro non è ancora il momento delle soddisfazioni ma bisogna stringere i denti.

Bilancia - Cari bilancia, se siete single sta per arrivare il vostro momento. Sul lavoro i liberi professionisti avranno modo di ottenere qualcosa in più.

Scorpione - Cari scorpioncini, il cielo di oggi regala forti emozioni sia ai single che a chi è in coppia da tanto. Sul lavoro è arrivato il momento di firmare un nuovo accordo.

Sagittario - Cari sagittario, questo cielo è ideale per chi è alla ricerca dell'anima gemella. Sul lavoro potrebbero esserci problemi con capi o colleghi.

Capricorno - Cari capricorno, il cielo di oggi parla di stabilità in amore quindi ci sarà modo di superare una crisi e mettere le basi per un futuro. Sul lavoro arrivano belle novità.

Acquario - Cari acquario, in amore dovreste essere più tolleranti nei confronti del partner. Sul lavoro c'è un bel po' di stanchezza accumulata.

Pesci - Cari pesciolini, il cielo di oggi è perfetto per esprimere al massimo i vostri sentimenti. Sul lavoro ci sarà modo di brillare e far vedere a tutti quanto valete.

Almanacco

Il 15 novembre è il 319º giorno del calendario gregoriano. Mancano 46 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Alberto Magno (Vescovo e Dottore della Chiesa) protettore degli scienziati e studenti di scienze naturali.

Etimologia: Alberto, il nome ha origine dal tedesco “Albrecht” che significa “molto illustre, persona nobile”.

Accadde Oggi

Primo volo del dirigibile, nasce la casa editrice Einaudi, Arafat proclama la nascita dello Stato palestinese.

1356 – Simone Boccanegra viene eletto doge per la seconda volta. Morirà ancora in carica, probabilmente avvelenato

1492: per la prima volta Cristoforo Colombo scrive delle note su una pianta delle nuove terre: il tabacco

1921 – Primo volo del dirigibile Roma fabbricato in Italia su progetto di Umberto Nobile e in dotazione all’esercito degli Stati Uniti.

1933. A soli ventuno anni, Giulio Einaudi fonda a Torino l’omonima casa editrice. L’impresa ha sede al terzo piano di via Arcivescovado 7, nello stesso palazzo che aveva ospitato l’«Ordine Nuovo» di Antonio Gramsci. Colonne portanti della casa editrice sono Cesare Pavese e Leone Ginzburg.

1943. Giovanni Palatucci assume l’incarico di questore di Fiume. E da questa città di frontiera riuscirà a salvare la vita a circa 5000 ebrei. Deportato nel campo di sterminio di Dachau, morirà trentaseienne il 10 febbraio 1945. Riconosciuto dallo stato d’Israele “Giusto fra le nazioni”.

Nati 15 novembre

Sei nato oggi? I nati il 15 novembre si trovano spesso a dover fronteggiare impegnative esperienze di vita e intensi incontri con persone che in genere non avevano mai visto prima; è dunque assolutamente fondamentale un’attenta opera di preparazione, che serva a pianificare opportunamente gli avvenimenti e, in generale, a fare in modo che queste persone sappiano affrontare le circostanze impreviste.

1922 – Francesco Rosi: Il suo sguardo di acuto e raffinato indagatore della realtà si è posato sui misteri irrisolti e sulle piaghe più infami dell’Italia del Novecento.