Oggi 14 settembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Previsioni Paolo Fox 14 settembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, le stelle parlando di emozioni d'amore a intermittenza e non di storie a lungo termine. Sul lavoro potreste essere costretti a ripartire da zero.

Toro - Cari toro, in amore è arrivato il momento della serenità e sul lavoro c'è solo qualche piccola problematica residua ma nulla di troppo grave.

Gemelli - Cari gemelli, da oggi arriva una fase di cambiamento in amore, tenetevi pronti. Sul lavoro siete pieni di energie.

Cancro - Cari cancretti, bisogna vivere l'amore senza freni e sul lavoro impegnatevi ma non cadete nelle solite preoccupazioni.

Leone - Cari leoncini, in amore arriva un momento di difficoltà, forse causato dalla lontananza del partner. Sul lavoro coltivate i contatti.

Vergine - Cari vergine, è arrivato il momento di vivere le passioni senza alcun freno. Sul lavoro attenzione a qualche piccolo problema da risolvere.

Bilancia - Cari bilancia, la luna non è contraria quindi l'amore torna a splendere. Sul lavoro siete un po' agitati ma la paura non vi porterà da nessuna parte.

Scorpione - Cari scorpioncini, la giornata di oggi non sarà eccezionale ma meglio non cadere nel vortice di pensieri negativi. Sul lavoro il cielo non aiuta molto.

Sagittario - Cari sagittario, fate attenzione alle prossime giornate perché non saranno ideale per le emozioni. Sul lavoro sarebbe meglio portare a termine i progetti il prima possibile.

Capricorno - Cari capricorno, Venere dà una bella spinta all'amore quindi finalmente potrete vivere nuove emozioni. Sul lavoro sta per arrivare il momento della rinascita.

Acquario - Cari acquario, attenzione all'amore perché potrebbe essere ancora abbastanza problematico. Sul lavoro c'è qualche preoccupazione.

Pesci - Cari pesciolini, voi siete dei segni sempre molto aperti all'amore e finalmente avrete modo di vivere le emozioni al massimo. Sul lavoro attenzione alla stanchezza.

Almanacco

Il 14 settembre il 257° giorno del calendario gregoriano. Mancano 108 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Esaltazione della Santa Croce

Nati 14 settembre

Sei nato oggi? Hai un temperamento avventuroso: sei attratto dalle novità e dall’esplorazione. Probabilmente la tua vita si svolgerà assai lontano dal luogo in cui sei cresciuto: potrai avere molti successi ma, perlomeno inizialmente, anche qualche difficoltà economica. La vita affettiva è movimentata e se deciderai di legarti, lo farai in età matura.

1983 – Amy Winehouse: Carriera fulgida ma di brevissima durata quella dell’artista britannica Amy Winehouse, nata a Londra e qui deceduta il 23 luglio del 2011.

Accadde Oggi

Muore Grace Kelly, prima attraversata dell'Oceano Atlantico con una mongolfiera, arriva in Italia il Grande Fratello.

1752 – L’Impero britannico adotta il Calendario gregoriano saltando undici giorni (il 2 settembre venne seguito dal 14).

1812 – L’esercito russo dà fuoco a Mosca per impedire che Napoleone la catturi



1901 – Theodore Roosevelt diventa Presidente degli Stati Uniti d’America

1927. Muore in un terribile incidente la danzatrice Isadora Duncan, pioniera della danza moderna. Rimane strangolata dalla lunga sciarpa che portava al collo, impigliatasi nella ruota della sua auto decappottabile.

1960. Viene istituita, in una conferenza a Bagdad di alcuni paesi arabi, l’Opec, Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio. Tra gli obiettivi: coordinare e unificare le politiche petrolifere dei paesi membri e assicurare la stabilità della produzione e dei prezzi.

1982 – Grace Kelly: Per le cronache rosa era la principessa Grace, nel mondo del cinema è stata un’attrice di straordinario fascino ed eleganza. Nata a Filadelfia, in Pennsylvania, nel 1982 a Cap-d’Ail a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente d’auto muore Grace Kelly, principessa di Monaco.

1984 – Joe Kittinger diventa la prima persona ad attraversare in solitaria l’Oceano Atlantico con una mongolfiera

1988. A Trapani il giudice Alberto Giacomelli, presidente di Corte d’ Assise in pensione, viene ucciso mentre sta rientrando a piedi nella sua casa di campagna. Da presidente di sezione del tribunale aveva confiscato terreni e case a Mazara del Vallo di proprietà di Gaetano Riina.

1991. Uno squilibrato di Prato, Piero Cannata, prende a martellate il piede sinistro della statua di Michelangelo nella Galleria dell’Accademia di Firenze. Dice di averlo fatto su richiesta della Bella Nani, ritratta in un dipinto del Veronese esposto al Louvre.

2000. Debutta in Italia, su Canale 5, il reality show “Il grande fratello” (condotto da Daria Bignardi) un format importato dagli Stati Uniti: 10 persone chiuse per 99 giorni in una casa spiate costantemente dalle telecamere.

2003. Gli svedesi si pronunciano in un referendum contro l’adesione del loro paese alla moneta unica europea.

2005: Baghdad: Una serie di attentati causa 154 morti ed oltre 500 feriti, per la maggior parte sciiti. Al Qaeda rivendica le stragi, come rivalsa per i morti causati poche settimane prima durante una celebrazione sunnita.