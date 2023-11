Oggi 14 novembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo di Paolo Fox 14 novembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Ariete - Cari ariete, questa giornata parte con il piede giusto dal punto di vista sentimentale e permetterà di vivere forti emozioni. Sul lavoro preparatevi a ricevere una telefonata importante.

Toro - Cari toro, in amore potrebbe esserci un po' di nervosismo e agitazione, attenzione. Sul lavoro belle novità in arrivo.

Gemelli - Cari gemelli, nella vita privata bisognerà prendere una decisione importante e smettere di vivere due storie contemporaneamente. Sul lavoro inizia una bella fase di recupero.

Cancro - Cari cancretti, in amore ci vuole più costanza e impegno, le relazioni non vanno avanti senza la giusta cura. Sul lavoro avrete modo di far sentire la vostra voce.

Leone - Cari leoncini, la giornata di oggi parla di belle emozioni da vivere al massimo. Sul lavoro i progetti in cantiere sono tanti, portateli a termine co determinazione.

Vergine - Cari vergine, in amore torna il sereno dopo un periodo di incertezze. Se siete ancora single, guardatevi intorno. Sul lavoro bisogna farsi valere di più.

Bilancia - Cari bilancia, è arrivato il momento di comunicare al partner tutto ciò che non funziona nella coppia. Sul lavoro arrivano nuove responsabilità.

Scorpione - Cari scorpioncini, bello questo cielo per i sentimenti che possono finalmente spiccare il volo. Sul lavoro arrivano nuove opportunità da cogliere al volo.

Sagittario - Cari sagittario, il cielo di oggi chiede molta pazienza in amore. Sul lavoro c'è una grande voglia di cambiamento.

Capricorno - Cari capricorno, le stelle di oggi parlano di nuovi step per le coppie che si vogliono bene. Sul lavoro c'è voglia di fare cose nuove e sperimentare.

Acquario - Cari acquario, l'amore torna protagonista della vostra vita e dovreste godervi al massimo queste nuove emozioni. Sul lavoro c'è qualcosa da sistemare.

Pesci - Cari pesciolini, oggi avete una grande voglia di essere coccolati e sul lavoro siate chiari su quelle che sono le vostre esigenze.

Almanacco

E’ il 318° giorno dell’anno, 46ª settimana. Alla fine mancano 47 giorni.

Santi del giorno: San Giocondo di Bologna (Vescovo)

Oggi è: La Giornata mondiale del diabete: Il 14 novembre di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale del Diabete (GMD), promossa dall’International Diabetes Federation (IDF), con lo scopo di informare e sensibilizzare le persone in merito alla malattia e, al contempo, diffondere le norme di prevenzione del diabete.

Accadde Oggi

1922 – La BBC avvia le trasmissioni regolari: Dalla stazione L2O della Marconi House di Londra iniziarono nel 1922 le prime trasmissioni radiofoniche regolari della British Broadcasting Company, meglio nota con l’acronimo BBC, fondata ad ottobre dello stesso anno per iniziativa di alcune compagnie di telecomunicazioni.

Dalla stazione L2O della Marconi House di Londra iniziarono nel 1922 le prime trasmissioni radiofoniche regolari della British Broadcasting Company, meglio nota con l’acronimo BBC, fondata ad ottobre dello stesso anno per iniziativa di alcune compagnie di telecomunicazioni. 1951- Nel Polesine , il Po, gonfiato da giorni di pioggia incessante, esonda e travolge tutto. L’alluvione provoca 84 morti e più di 180.000 senzatetto. Da tutta l’Italia arrivano volontari a portare aiuto.

Nel , il Po, gonfiato da giorni di pioggia incessante, esonda e travolge tutto. provoca 84 morti e più di 180.000 senzatetto. Da tutta l’Italia arrivano volontari a portare aiuto. 1967 – Maiman brevetta il laser: Uno sconosciuto fisico della California brevettò nel 1967 il “primo laser funzionante” al mondo. Theodore Maiman costruì il primo dispositivo basato sulla teoria dell’emissione stimolata di radiazioni, sviluppata nel 1917 da Albert Einstein, tra lo scetticismo dei suoi colleghi e andando contro le direttive dei capi della società per cui lavorava.

Uno sconosciuto fisico della California brevettò nel 1967 il “primo laser funzionante” al mondo. Theodore Maiman costruì il primo dispositivo basato sulla teoria dell’emissione stimolata di radiazioni, sviluppata nel 1917 da Albert Einstein, tra lo scetticismo dei suoi colleghi e andando contro le direttive dei capi della società per cui lavorava. 1985– Padova. L’equipe guidata dal professor Vincenzo Gallucci esegue il primo trapianto di cuore in Italia . Il paziente è Ilario Lazzari, un falegname veneziano, da due mesi in terapia intensiva. Il nuovo cuore gli viene donato da Francesco Busnello , un ragazzo trevigiano di 18 anni morto in un incidente stradale.

Padova. L’equipe guidata dal professor esegue . Il paziente è un falegname veneziano, da due mesi in terapia intensiva. Il nuovo cuore gli viene donato da , un ragazzo trevigiano di 18 anni morto in un incidente stradale. 1991- Le autorità americane e scozzesi accusano gli agenti segreti libici Abdel Basset Ali al-Megrahi e Lamen Khalifa Fhimah dell’azione terroristica contro l’aereo della Pan Am esploso il 21 dicembre 1988, mentre era in volo sulla cittadina scozzese di Lockerbie . L’attentato causa la morte di 270 persone , in maggioranza statunitensi e britannici.

Le autorità americane e scozzesi accusano gli Abdel Basset Ali al-Megrahi e Lamen Khalifa Fhimah dell’azione terroristica contro esploso il 21 dicembre 1988, mentre era in volo sulla cittadina scozzese di . L’attentato causa la , in maggioranza statunitensi e britannici. 1994 – Entra in funzione il tunnel ferroviario sotto la Manica che unisce la Francia all’Inghilterra. Era stato inaugurato il 6 maggio.

Entra in funzione il che unisce la Francia all’Inghilterra. Era stato inaugurato il 6 maggio. 2000 – Per fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dal diffondersi del “ morbo della mucca pazza ” il governo francese vieta l’utilizzo di farine animali nell’alimentazione dei bovini.

– Per fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dal diffondersi del “ ” il governo francese vieta l’utilizzo di farine animali nell’alimentazione dei bovini. 2003 – Il radiotelescopio avvista Sedna : potrebbe essere il decimo pianeta del sistema solare .

Il radiotelescopio avvista : potrebbe essere il . 2005 – I velisti italiani Giovanni Soldini e Vittorio Malingri vengono raccolti dalla petroliera Capbari dopo aver fatto naufragio a sud di Dakar durante la Transat Jacques Vabre.

I velisti italiani e Vittorio Malingri vengono raccolti dalla petroliera Capbari dopo aver fatto naufragio a sud di Dakar durante la Transat Jacques Vabre. 2010 – Il pilota tedesco Sebastin Vettel diventa il più giovane campione del mondo di Formula1 di automobilismo, vincendo a 23 anni il Gran Premio di Abu Dabi

1951 – Rotta del Po e alluvione nel Polesine. A metà novembre del 1951 si verificò in Italia uno dei peggiori eventi alluvionali della storia recente del paese: l’alluvione del Polesine. Fu un disastro di immense proporzioni causato dalla piena eccezionale del fiume Po, che il 14 novembre tracimò per la rottura degli argini inondando le povere campagne di quest’area del Veneto situata nella provincia di Rovigo. Ci furono circa cento vittime, 180.000 sfollati e danni enormi che causarono una emigrazione di massa. Dopo giorni di piogge incessanti sul bacino idrografico del Po, il fiume più lungo d’Italia e con un’area di alimentazione estesissima, si verificò a partire dal 12 novembre una piena eccezionale che attraversò senza creare problemi l’intera Pianura Padana. I problemi si verificarono nel tratto finale del fiume, dove la portata della piena fu eccezionale. Fu nella sera del 14 novembre che si verificò il disastro, con tracimazioni del fiume nella zona fra Occhiobello e Canaro, Paviole, Bosco e Malcantone. L’argine cedette e milioni di metri cubi di acqua si riversarono nelle povere campagne del Polesine, costringendo migliaia di persone, soprattutto contadini, a fuggire. Persero tutto: la casa chi la possedeva, ed i beni chi, come i braccianti che lavoravano lì in condizioni durissime, la casa non l’aveva. L'alluvione causò un esodo massiccio che cambiò per sempre la regione.

Nati il 14 novembre

Sei nato oggi? Hai un animo tranquillo e riflessivo. Nella vita scegli e apprezzi le gioie semplici: ti tieni lontano dalla confusione e dalla lotta per emergere. Nel lavoro sei apprezzato per la tua laboriosità, l’impegno e il metodo. In amore puoi contare su un rapporto sereno basato sulla comprensione reciproca e sulla stabilità.

1967 – Max Pezzali: Parafrasando un suo cavallo di battaglia, gli “anni d’oro” li vive nell’ultimo decennio del secolo scorso, quando costruisce prima in gruppo e poi da solista la fama di stella del pop italiano, con più di 7 milioni di dischi venduti.

1840 – Claude Monet: Nella storia dell’arte è ricordato come il pittore della luce, padre di quella corrente pittorica che ruppe i canoni tradizionali e che da un suo celebre quadro, “Impressione. Levar del sole”, prese il nome di Impressionismo.

Scomparsi oggi:

1831 – Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Nato a Stoccarda e morto a Berlino nel 1831, è stato un filosofo idealista che ha influenzato e cambiato radicalmente il modo di fare filosofia degli anni successivi. È il fautore dell’idealismo, pubblica la “Fenomenologia dello spirito”.