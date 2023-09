Oggi 13 settembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Previsioni Paolo Fox 13 settembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, in amore arrivano belle novità e sul lavoro è il momento di recuperare un po' di forze perché dovrete avere a che fare con nuovi progetti impegnativi.

Toro - Cari toro, sia la luna che Venere vi sostengono quindi l'amore porterà forti emozioni. Sul lavoro fidatevi delle vostre idee e intuizioni.

Gemelli - Cari gemelli, potrebbero esserci un po' di pensieri di troppo in amore ma dovreste scacciarli via. Sul lavoro tutto procede bene, soprattutto per chi ha un lavoro creativo.

Cancro - Cari cancretti, in amore siete protetti dalle stelle che portano a un rafforzamento della vostra relazione o a nuovi incontri per i single. Sul lavoro vi sentite poco valorizzati.

Leone - Cari leoncini, quello di oggi è un bel cielo che dà una svolta alle vostre emozioni. Sul lavoro è ora di fare delle scelte decisive.

Vergine - Cari vergine, arrivano delle belle emozioni quindi se siete single non chiudetevi in casa. Sul lavoro, fate delle scelte giuste per voi.

Bilancia - Cari bilancia, questa mattinata porta un po' di nervosismo in amore ma con un po' di pazienza si risolverà tutto. Sul lavoro il recupero arrivarà tra una settimana.

Scorpione - Cari scorpioncini, attenzione in amore perché questa è una giornata di polemiche. Sul lavoro è il momento di rivedere alcune scelte fatte in passato.

Sagittario - Cari sagittario, la luna porta una bella dose di positività in amore e dovreste godervela tutta. Sul lavoro bisognerà, invece, ripartire da zero.

Capricorno - Cari capricorno, c'è un po' di stress in questa giornata quindi attenzione ai rapporti con gli altri. Sul lavoro c'è ancora tanto da risolvere.

Acquario - Cari acquario, attenzione alle difficoltà d'amore ma tutto è risolvibile. Sul lavoro potrebbe arrivare un problema inaspettato.

Pesci - Cari pesciolini, le stelle proteggono la sfera amorosa fino al 15 del mese, dopo questa data attenzione a qualche insicurezza. Sul lavoro, dite ai capi cosa volete fare davvero.

Almanacco

Il 13 settembre il 256° giorno del calendario gregoriano. Mancano 109 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Giovanni Crisostomo è il protettore degli esiliati e dei predicatori.

Nati 13 settembre

Sei nato oggi? Ami tutto ciò che è gioioso e festoso: per questo il tuo comportamento disinibito ti mette a volte al centro di critiche e pettegolezzi. La tua storia affettiva è instabile nella prima parte della vita, ma più tardi un grande amore ti porterà equilibrio e serenità. Del lavoro non ti importa granché, anche se hai doti particolari per riuscire bene in campo artistico.

Accadde Oggi

Dante Alighieri muore a Ravenna, prima maratona di New York, esce Super Mario Bros.