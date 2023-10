Oggi 13 ottobre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo di Paolo Fox 13 ottobre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – In amore è probabile che proprio in questa giornata ci sia qualcosa da rivedere col partner. Al lavoro giornata interlocutoria in attesa degli sviluppi di progetti avviati tempo addietro.

Toro – In amore la situazione è standby a causa del troppo lavoro, con un po’ di pazienza recupererai il tempo perduto. A lavoro un cambiamento è possibile, però se comporta spese eccezionali attenzione a non fare il passo più lungo della gamba.

Gemelli – In amore se nel corso degli ultimi giorni ci sono state parecchie divergenze, cerca di recuperare il rapporto con il partner senza assillarlo. A lavoro i prossimi tre giorni si prospettano molto positivi.

Cancro – In amore rimanda inutili polemiche, non è il momento adatto. A lavoro giorni ideali per concretizzare o portare avanti un progetto di lavoro a cui tieni molto.

Leone – In amore è il momento per chi è single di guardarsi attorno. A lavoro è il periodo migliore per accordarti su cose importanti.

Vergine – In amore è il momento ideale per rappacificarti con una persona con cui hai avuto problemi ultimamente. A lavoro c’è qualche problema da risolvere, una spesa imprevista, in ogni caso riuscirai a trovare la quadratura del cerchio.

Bilancia – In amore ci potranno essere discussioni nelle coppie di vecchia data per motivi futili. A lavoro, sembra una giornata fiacca.

Scorpione – In amore oggi puoi ancora salvare un rapporto. A lavoro i rapporti professionali sono da rivedere per affrontare nuove sfide.

Sagittario – In amore situazione interessante, oggi e domani grandi emozioni. A lavoro nuove opportunità, soprattutto per coloro che hanno un’attività in proprio.

Capricorno – In amore situazione ancora neutrale per l’amore, le amicizie che nascono in questo periodo potranno diventare qualcosa di più. A lavoro un problema improvviso ti costringerà a una spesa imprevista.

Acquario – In amore inizia a guardarti intorno, è il momento di intraprendere nuove avventure. A lavoro è arrivato il momento di cambiare aria.

Pesci – In amore è possibile ricucire finalmente uno strappo. A lavoro non è questo il periodo migliore per ottenere delle promozioni.

Almanacco

Il nostro almanacco si prefigge di aiutarvi a ricordare ciò che avvenne oggi nella storia ma anche: i santi del giorno, informazioni, fatti, eventi e compleanni da ricordare.

E’ il 286° giorno dell’anno, 41ª settimana. Alla fine mancano 79 giorni.

Santi del giorno: Sant’Edoardo (Re)

Etimologia: Edoardo, “Eadward”, trasformatosi poi in “Edward” si compone di “éad”, “proprietà, ricchezza”, e “weard”, “guardiano”, indicando “colui che vigila sui beni, sulle ricchezze”. Diffuso in Italia dai Normanni, rimane tuttora frequente nelle zone da loro dominate.

Accadde oggi

Istituito il meridiano di Greenwich, arrestati i templari, l'Italia dichiara guerra alla Germania, nasce la Coca Cola, disastro aereo sulle Ande i superstiti si cibano dei corpi dei compagni.

1307- Tutti i Cavalieri dell’Ordine dei templari vengono arrestati simultaneamente da agenti di Filippo il Bello con l’accusa di eresia. L’Ordine, fondato subito dopo le crociate, è divenuto nei secoli ricchissimo e potente e rappresenta una spina nel fianco sia per il Re di Francia, Filippo il Bello, sia per il Papa Clemente V. I templari, accusati di eresia e di pratiche diaboliche, vengono torturati e condannati dopo un processo durato anni. Il mito dell’Ordine e delle preziosissime reliquie che, secondo la leggenda, custodirebbero, sopravvive ai Cavalieri e arriva fino ai giorni nostri.

1820- A Milano viene arrestato lo scrittore e drammaturgo Silvio Pellico . L’accusa è di affiliazione alla carboneria. Condannato a morte dagli austriaci, la pena gli viene in seguito commutata a 15 anni di carcere, poi ridotti a 10. La prigionia nel carcere-fortezza dello Spielberg gli ispira la più celebre delle sue opere, ‘’Le mie prigioni’’ .

Individuare il meridiano “fondamentale” per sincronizzare gli orologi di tutto il mondo, in base a un Tempo Universale. Con quest’obiettivo 41 delegati di 25 nazioni si ritrovarono alla Conferenza internazionale dei Meridiani a Washington, lunedì 13 ottobre 1884. 1886 – Il farmacista statunitense John Stith Pemberton ufficializza l’invenzione della Coca Cola . La bevanda aveva fatto una sua prima comparsa, come rimedio contro il mal di testa, l’8 maggio dello stesso anno.

, presso la Cova da Iria, alcune migliaia di persone, radunatesi in seguito alle apparizioni mariane della Madonna di Fátima, assistono ad un fenomeno che, poi, verrà chiamato Miracolo del sole. 1943 – Seconda guerra mondiale: Il governo italiano si schiera con gli Alleati e dichiara guerra alla Germania.

2016 – Bob Dylan riceve il premio Nobel per la Letteratura.

Nati 13 ottobre

Sei nato oggi? Decisamente sei nato in un giorno molto fortunato: la buona sorte accompagna tutto quel che fai, accordandoti amore, denaro, successo nel lavoro e protezione nei momenti difficili. é una situazione invidiabile, ma il rischio è che, viziato da tanta fortuna, tu rimanga per sempre un eterno bambino che non si assume mai le sue responsabilità.

1921 – Yves Montand, cantante e attore italiano († 1991)

1967 – Javier Sotomayor, ex altista cubano

1925 – Margaret Thatcher : Le cronache giornalistiche la ricordano come The Iron Lady, la “lady di ferro”, per l’intransigenza e la determinazione con cui portò avanti le proprie idee politiche, spesso dimostratesi impopolari e che tuttora dividono. Nella storia inglese resta un personaggio di gran rilievo, in quanto prima donna a ricoprire il ruolo di Primo Ministro del Regno Unito.

1964 – Marco Travaglio: È la penna più sferzante del giornalismo italiano contemporaneo. Formatosi nell’orbita del grande Indro Montanelli, che lo indicò come suo erede, è anche uno scrittore di successo, grazie ai libri-inchiesta sugli scandali della politica italiana.

Scomparsi oggi

2016 – Dario Fo: Sublime interprete ed innovatore del linguaggio teatrale, è stata una delle figure più eminenti del panorama culturale italiano. Nato a Sangiano, in provincia di Varese.