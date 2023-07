Oggi 13 luglio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del 13 luglio di Paolo Fox. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: E’ una giornata che si apre in maniera piuttosto efficace ed interessante per quelli che vogliono rilanciare una sfida e vivere nuove e piacevoli sensazioni.

Toro: Questa giornata andrebbe dedicata all’amore. Sei una persona che ha bisogno di avere i propri spazi di riflessione ma che poi è anche pronta a dare tutta se stessa dal punto di vista sentimentale.

Gemelli: Avere la Luna in opposizione non significa per forza che le cose debbano andare male, ma può indicare il fatto che c’è qualcosa su cui bisogna discutere. Il consiglio, però, è quello di non perdere la calma.

Cancro: Giornata influente. Il fatto di avere Venere nel segno non solo rappresenta una crescita ma può portare a qualche vantaggio in più.

Leone: Le stelle sono importanti tanto che sarà possibile vincere una sfida d’amore o magari ritrovare un sentimento. Sono giorni ideali per amare, per le relazioni e per i viaggi.

Vergine: Tutto quello che non funziona sarà evidenziato in questa giornata. Potresti essere proprio tu a sollevare il coperchio ad alzare il polverone. Vuoi vederci chiaro in alcune situazioni in amore e sul lavoro.

Bilancia: Hai bisogno di divagare la mente. Ci sono un po’ troppi problemi da affrontare. E’ vero che possono anche arrivare delle belle novità però il fatto di avere cambiato molto nella tua vita e di aver lasciato qualcosa a cui tieni è davvero pesante per te.

Scorpione: In questa giornata fai attenzione al portafogli e tieni la bocca cucita. Potresti, infatti, avere qualche problema economico ma anche far nascere qualche discussione decisamente fastidiosa.

Sagittario: Davanti a te una giornata vivace. Avrete la netta sensazione di vivere meglio, di stare un po’ più al passo con i tempi. Le stelle permettono un futuro migliore in particolare per chi nel recente passato ha chiuso una storia.

Capricorno: Di solito siete molto stabili e anche molto testardi. Quando c’è una crisi in amore soprattutto se non è voluta ma subita, non riesci a capire perche c’è stata e questo rischia di farti perdere la testa.

Acquario: In questa giornata hai bisogno di confrontarti con gli altri in maniera più serena di curare un po’ di più i tuoi affari personali. Non pochi hanno risentito di qualche fastidio sentimentale.

Pesci: Se nel recente passato ci sono stati conflitti bisogna trovare una soluzione senza fare drammi. A volte non si trova un accordo perche si è molto arroganti oppure si ha a che fare con gente molto presuntuosa finisci per innervosirti.

Almanacco

E’ il 194° giorno dell’anno, 28ª settimana. Alla fine dell'anno mancano 170 giorni.

Santi del giorno: Sant’Enrico (Imperatore)

Etimologia: Enrico, dal germanico “haimirich”, composto da “haimi”, “dimora”, e “rjika”, “ricco”, il nome trae il significato di “potente nella sua patria”. Reso celebre dai molti re.

Nati 13 luglio

Sei nato oggi? La vita dei nati il 13 luglio sembra girare attorno alla capacità di trarre vantaggio dalle occasioni che di volta in volta si presentano, hanno un istinto naturale ad adeguatasi.

1942 – Harrison Ford: Nato a Chicago, nell’Illinois, tra i divi di Hollywood è uno dei più celebri interpreti del genere action movie.

Scomparsi

1954 – Frida Kahlo: La più popolare pittrice sudamericana di sempre, fu una protagonista della scena artistica internazionale nella prima metà del Novecento.

Accadde Oggi

1814 – Nasce il corpo dei Carabinieri: Abito turchino in panno di lana, chiuso da una fila di bottoni bianchi, stivali neri e cappello alto a due punte, con la coccarda azzurra dei Savoia sul davanti. Era l’uniforme dei Carabinieri Reali, corpo istituito a Torino, nel 1814, dal re di Sardegna Vittorio Emanuele I, attraverso le Regie Patenti.

1908 – Le donne competono per la prima volta nei Giochi olimpici moderni.

1985 – Live Aid, concerto evento: Sedici ore ininterrotte di grande musica rock per combattere la fame in Etiopia. Un ambizioso progetto che parte da Bob Geldof e che viene poi sposato dai più grandi artisti del panorama rock dell’epoca. Un concerto evento tra i più memorabili della storia della musica, trasmesso via satellite in tutto il mondo e organizzato in due celebri stadi: il Wembley Stadium a Londra e il JFK di Filadelfia.

1985 – Parigi: Sergei Bubka è il primo atleta a superare la barriera dei 6 metri nel salto con l’asta.

1923 – Inaugurata la scritta “Hollywood": È il simbolo della città di Los Angeles, del cinema made in USA e della celebre notte degli Oscar. La sua storia tuttavia inizia con ben altri scopi. Per pubblicizzare un progetto di sviluppo immobiliare nel distretto sud-occidentale della metropoli californiana, cui l’imprenditore H.J. Whitley diede il nome di “bosco di agrifogli” (in inglese, “hollywood”), la Crescent Sign Company venne incaricata di realizzare 13 lettere in formato 15 m di altezza x 9 m di larghezza. La scritta originaria era infatti Hollywoodland.