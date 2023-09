Oggi 12 settembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Hai finalmente lasciando andare ciò che ti tratteneva nel passato. Potrai rimettere in gioco la tua creatività, pensando a dei grandi progetti e idee originali per domani. La domanda più importante è se riuscirai a trasmettere questa passione al tuo entourage, affinché possa coglierne i motivi d’interesse.

Toro (21 aprile – 20 maggio): I tuoi amici e colleghi sembrano molto sinceri oggi, quasi un po’ secchi con le loro parole. Stai attento a non trarre conclusioni affrettate pensando di avere tutti gli elementi tra le mani, perché non è ancora il caso. Al contrario, fai piuttosto qualche domanda se qualcosa ti pare poco chiara.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Cerca di lasciar perdere i tuoi modi riservati e di essere più aperto. Forse oggi senti troppo il peso delle responsabilità, ma se darai l’impressione di essere troppo distante dai tuoi cari, potresti lasciarti sfuggire un’eccellente occasione per divertirti un po’ con loro.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Stai per fare qualcosa di cui ti potresti pentire in un secondo momento, sarebbe meglio prenderlo un po’ più in considerazione. Fortunatamente, c’è abbastanza margine per non dover affrontare la situazione in termini di ‘tutto o niente’.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Dall’esterno sembra che vada tutto bene, ma sai come si dice, l’apparenza inganna. La tua cerchia, in effetti, sembra molto superficiale e avrai delle difficoltà ad avviare una seppur minima discussione più profonda con loro, cosa che potrà sembrarti frustrante.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Ti trovi all’inizio di una grande avventura e quello che imparerai nei prossimi giorni si rivelerà molto istruttivo. Una volta iniziato a muoverti verso la tua destinazione, senti che niente di quello che potresti fare potrà fermarti. Non aver paura di guardare le cose in grande. Ricordati solo di mantenere il senso pratico.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): L’indipendenza che cerchi nel tuo lavoro oggi dovrà essere messa in parallelo con certe circostanze familiari. Certo, vuoi prenderti cura della tua situazione personale, ma restare in sintonia con quello che succede nel mondo intorno a te è forse un’idea migliore.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Se oggi sei chiamato in causa per svolgere il ruolo del mediatore, non rifiutarti con la scusa di sentirti inutile. Al contrario, impegnati a fare quello che sai fare meglio: ascoltare. Puoi accontentarti di essere presente, attento e di dire onestamente agli altri quello che pensi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Una cosa è essere sicuri di sé, un’altra è essere ciechi e disconnessi dalla realtà. Se cerchi costantemente di dimostrare che hai ragione, la cosa potrebbe rivoltarsi contro di te. Se sei a due passi dalla vendetta, ricordati che non c’è alcun bisogno di umiliare nessuno per raggiungere la cima.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Non ti senti proprio dell’umore giusto per essere ostacolato o privato della tua libertà. Cerca tra i tuoi vecchi amici, qualcuno su cui poter contare per poter evolvere. Scendere a compromessi con chiunque, oggi non è la cosa migliore. Cerca in tutti i modi quanto necessario per esprimere la tua creatività, sei in un periodo d’ispirazione ed azione.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Se recentemente hai attraversato un periodo di stress dovuto al denaro, adesso puoi venirne fuori piano piano. Ormai hai abbastanza margine di manovra per conciliare il tuo spirito creativo e la tua capacità di giudizio, e infine per sentirti meglio.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Anche se i tuoi sentimenti sembrano materializzarsi da un momento all’altro, hai difficoltà a trasformarli in azione concreta. Il tuo umore è piuttosto altalenante, pensi tutto e il contrario di tutto. Anche se c’è qualcuno che ti mette fretta per fare una scelta, al momento non è proprio necessario.

Almanacco

Il 12 settembre il 255° giorno del calendario gregoriano. Mancano 110 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santissimo Nome di Maria

San Guido di Anderlecht (Pellegrino)

Etimologia: Guido, l’antico germanico “wido”, da “wida”, “legno, foresta” o anche “lontano”, è alla base del personale “Widberth”, dal quale deriva il nostro Guido. In Italia, dove si diffuse solo dopo il VII secolo, è documentato per la prima volta a Volterra.

Nati 12 settembre

Sei nato oggi? Determinazione, coraggio ed anche un certo amore per il rischio sono i tuoi tratti distintivi. Molto abile nel lavoro e negli affari, avrai successo e denaro assicurati, ma se oltre a questo vuoi una vita affettiva soddisfacente devi cercare di essere più spontaneo e generoso con chi ti sta vicino.

1944 – Barry White: Una delle voci più profonde e romantiche della storia della musica. Barry White, nome d’arte di Barry Eugene Carter, è stato un artista completo di straordinaria voce.

Scomparsi

1981. Muore all’età di 85 anni il poeta e scrittore Eugenio Montale. Genovese, autodidatta, nel 1925 pubblica la sua raccolta di liriche “Ossi di seppia”. Alla fine della Seconda Guerra mondiale s’iscrive al Partito d’Azione e inizia un’intensa attività giornalistica per il Corriere della Sera.

Accadde Oggi

Gabriele d’Annunzio occupa Fiume, Benito Mussolini viene liberato, Ambrogio Fogar rimane paralizzato, invenzione del microchip.

1873. Entra in commercio la prima macchina per scrivere con la rivoluzionaria tastiera Qwerty realizzata dagli americani Latham Sholes e Carlos Glidden.

1873. Entra in commercio la prima macchina per scrivere con la rivoluzionaria tastiera Qwerty realizzata dagli americani Latham Sholes e Carlos Glidden.

1919 – Impresa di Fiume: Gabriele d'Annunzio a capo di 2500 legionari al motto di "O Fiume o morte" occupa la città di Fiume

1940 – Pitture rupestri sono scoperte nelle grotte di Lascaux, in Francia

1943. A Campo Imperatore, sul Gran Sasso, dove era prigioniero per ordine del re e del maresciallo Badoglio, Benito Mussolini viene liberato dai paracadutisti tedeschi. Il fuehrer Hitler gli impone di mettersi alla testa della Repubblica Sociale Italiana con capitale a Salò, sul lago di Grada. Comincia così l’ultimo capitolo di un declino che si concluderà un anno e mezzo dopo con la cattura (insieme con Claretta Petacci) e la fucilazione per mano dei partigiani.

1943. A Campo Imperatore, sul Gran Sasso, dove era prigioniero per ordine del re e del maresciallo Badoglio, Benito Mussolini viene liberato dai paracadutisti tedeschi. Il fuehrer Hitler gli impone di mettersi alla testa della Repubblica Sociale Italiana con capitale a Salò, sul lago di Grada. Comincia così l'ultimo capitolo di un declino che si concluderà un anno e mezzo dopo con la cattura (insieme con Claretta Petacci) e la fucilazione per mano dei partigiani.

1979 – Il 12 Settembre Pietro Mennea fissa, alle Universiadi del Messico, il record mondiale sui 200 che durò per ben 17 anni con il tempo di 19″72.

1992. Durante il raid automobilistico Pechino-Parigi l’esploratore Ambrogio Fogar ha un incidente in Turkmenistan e rimane privo di conoscenza. Uscirà poi dal coma, però, a causa della frattura della 2° vertebra cervicale, rimane paralizzato.

1992. Durante il raid automobilistico Pechino-Parigi l'esploratore Ambrogio Fogar ha un incidente in Turkmenistan e rimane privo di conoscenza. Uscirà poi dal coma, però, a causa della frattura della 2° vertebra cervicale, rimane paralizzato.

2011. Il Consiglio europeo approva l'estensione da 50 a 70 anni della durata del copyright sulle registrazioni sonore. Ne beneficiano, tra gli altri, i titolari delle prime incisioni dei Beatles e dei Rolling Stones.

1981 – Arrivano I Puffi in TV: Un popolo di gnomi blu che vive nel bosco, in deliziose casette a forma di fungo, costretto a difendersi da Gargamella, mago irascibile e pasticcione, e dal suo inseparabile gatto, il perfido Birba.

1958 – Kilby annuncia l’invenzione del microchip: Pc, smartphone, smart card, carte di credito e tanti altri dispositivi che scandiscono la quotidianità di milioni di persone, non potrebbero funzionare senza quel nucleo vitale che risiede nel circuito integrato o microchip.