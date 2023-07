Oggi 12 luglio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 12 luglio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: una giornata sicuramente da ricordare, qualche contrasto nel pomeriggio. Sul lavoro, fate attenzione alle invidie dei colleghi.

Toro: vi serve una vacanza, questo è chiaro, pianificatela con il partner. Oggi è dura sul lavoro, ma non dovete demordere.

Gemelli: una svolta in amore potrebbe arrivare nelle prossime settimane, quando la Luna farà finalmente il suo transito. Il lavoro procede bene, continuate così.

Cancro: l’amore sonnecchia in queste settimane, siete ancora in cerca. Gli affari vanno a gonfie vele, sfruttate il momento.

Leone: non siete ancora pronti per una storia importante, fatevene una ragione. Il lavoro vi sta sfibrando, avete bisogno di staccare la spina.

Vergine: non c’è niente di male in qualche avventura, vi aiuterà a capire meglio cosa state cercando. Se siete lavoratori autonomi, grandi novità in vista.

Bilancia: nei prossimi giorni, l’amore potrebbe finalmente ritornare a farvi compagnia. Gli amici rimangono una risorsa fondamentale nella vostra vita.

Scorpione: siete sempre passionali, ma dove vi condurrà tutto questo alla lunga? Fumantini anche con i colleghi, mantenete la calma.

Sagittario: difficile tracciare la linea tra amore e amicizia, ma va fatto. Avete avuto delle perdite nelle ultime settimane, non strafate.

Capricorno: le emozioni torneranno a far vibrare la vostra estate con un incontro inaspettato. Sul lavoro, ad oggi, le soddisfazioni non mancano.

Acquario: cosa cercate, in realtà, non lo sapete neanche voi, fate chiarezza. Il lavoro procede bene, ma si può fare di meglio.

Pesci: ”il cor gentile rempaira sempre amore”, diceva il poeta. Il lavoro è stancante, ma tenete duro fino alle vacanze.

Almanacco

Il 12 luglio è il 193° giorno del calendario gregoriano. Mancano 175 giorni alla fine dell’anno.

Oggi è San Fortunato (Diacono e Martire)

Nati 12 luglio

1904 - Pablo Neruda: Cantore passionale e sensuale delle donne e più in generale dei sentimenti, è considerato un eroe nazionale dai Cileni e un autore tra i più influenti della letteratura latino-americana.

1884 - Amedeo Modigliani: Famoso pittore e scultore italiano d'inizio Novecento, nato a Livorno. Distinto da uno stile complesso, viene comunemente identificato con i ritratti femminili, riconoscibili per i volti eterei e i colli affusolati.

Accadde Oggi