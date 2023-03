Oggi 11 marzo: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 11 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia

Ariete – è sicuramente un periodo di miglioramento, ma fate attenzione alle settimane imminenti. Avete speso molti soldi, cercate di tirare un po’ la cinghia, ma non troppo.

Toro – periodo molto interessante per l’amore e i sentimenti, se vi piace una persona, beh cosa aspettate? Frequentatela! Sul lavoro, concentratevi sulle questioni più importanti e siate lungimiranti.

Gemelli – sembra proprio che abbiate voglia di innamorarvi, questo è sicuramente il periodo giusto per voi. Carica di energia positiva anche sul lavoro, mi raccomando non disperdete le forze.

Cancro – in amore c’è una sola regola: poche parole e tante azioni! Cercate di dimostrare al vostro partner quanto tenete alla relazione. Sul lavoro periodo un po’ fiacco, recupererete presto.

Leone – se avete problemi in amore, meglio non rimandare, risolveteli presto. Giorni di forte stress sul lavoro, le difficoltà maggior si annidano nel rapporto con i colleghi.

Vergine – in questi giorni escono fuori le vostre capacità di amatori non amatoriali. Sul lavoro, non esagerate, cercate di non fare passi azzardati.

Bilancia – amore in rialzo proprio in queste giornate, grazie all’intervento di Venere favorevole. Grande voglia di rinnovamento e cambiamento anche sul lavoro.

Scorpione – le prossime sono giornate importanti per i sentimenti, che invitano a parlare in modo chiaro. Anche nel lavoro serve chiarezza.

Sagittario – una giornata che trascorre in una maniera che potremmo definire incerta dal punto di vista sentimentale. Troppa stanchezza sul lavoro, dovete fermarvi e rilassarvi.

Capricorno – Luna in netta opposizione, non è una giornata semplice per i sentimenti, meglio rimandare tutto a domani. Il periodo è ottimo professionalmente parlando, se ci sono problemi ora dovete risolverli.

Acquario – buon recupero fisico, psicologico e sentimentale in questo periodo. Sul lavoro state per chiudere una situazione vecchia ed aprirne una nuova.

Pesci – conflittualità da risolvere in amore, soprattutto con Gemelli e Sagittario. Sul lavoro, in compenso, sono giornate di forti soddisfazioni.

Almanacco

L’11 marzo è il 70º giorno del calendario gregoriano. Mancano 295 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Costantino (Re e Martire)

Etimologia: Costantino, deriva dal personale latino “Constantinus”, attestato solo in epoca imperiale e che ha origine dal participio presente latino “costans-costantis” che significa “tenace, fermo”. Dopo Costantino il Grande, colui che per primo appose la Croce cristiana sui vessilli imperiali, si diffuse rapidamente tra i cristiani.

Nati

Sei nato oggi 11 marzo? Hai una natura segnata da una spiccata sensibilità che non ti impedisce però di godere a fondo di tutte le gioie della vita. Consideri il lavoro come una inevitabile seccatura, ti impegni moderatamente e non ti importa nulla dei risultati. Dai invece grande importanza all’amore, ma dovrai imparare a mitigare i tuoi entusiasmi e a scegliere con oculatezza i tuoi partners. Solo così eviterai di farti abbagliare da persone che non ti meritano e incontrerai chi saprà ripagarti della tua infinità bontà e generosità.

1933 – Sandra Milo: Protagonista al cinema e in TV nel ventennio ’60-’80, è stata una delle attrici più avvenenti, amata da registi e non solo. Nata a Tunisi da padre siciliano.

1921 – Astor Piazzolla: Innovatore del tango argentino, è stato uno dei più valenti musicisti del Novecento. Argentino di Mar del Plata, ma di famiglia italiana, s’impose sulla scena musicale, contaminando la tradizione del tango con le sonorità tipiche del jazz. Una scelta che da un lato lo portò a collaborare con illustri artisti del proprio tempo (su tutti il jazzista Gerry Mulligan), dall’altro lo rese oggetto di pesanti critiche da parte dei puristi del celebre ballo sudamericano.

