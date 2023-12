Oggi 11 dicembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo Paolo Fox 11 dicembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, in amore arriva un po' di fortuna quindi cogliete l'attimo e godetevi questi momenti di serenità. Sul lavoro tutto procede bene anche se dovrete prendere qualche decisione difficile.

Toro - Cari toro, se vi piace qualcuno non aspettate a dirglielo, questo è il momento giusto. Sul lavoro bisogna stare attenti solo ai soldi.

Gemelli - Cari gemelli, in amore meglio lasciar perdere le storie clandestine e guardare a chi può regalarvi un amore sotto la luce del sole. Sul lavoro c'è qualcosa da risolvere.

Cancro - Cari cancretti, in amore state attenti a non dire cose di cui potreste pentirvi. Sul lavoro non è il momento giusto per fare delle scelte importanti, meglio rimandare.

Leone - Cari leoncini, la vostra vita di coppia si sta evolvendo e sta per cambiare. Sul lavoro meglio non prendere decisioni frettolose.

Vergine - Cari vergine, è arrivato il momento di recuperare un po' di energie e riversarle in amore. Sul lavoro arrivano novità.

Bilancia - Cari bilancia, in amore meglio concentrarsi sul presente e dimenticarsi del passato. Sul lavoro non sta andando benissimo ma presto riuscirete a ritrovare energie e amore per il vostro mestiere.

Scorpione - Cari scorpioncini, attenzione a non innamorarvi di persone già occupate, non avrebbe senso. Sul lavoro meglio non perdere le occasioni che si presenteranno.

Sagittario - Cari sagittario, in amore non sta andando tutto benissimo ma presto si recupererà. Sul lavoro avete tanti progetti in programma e ci sarà modo di fae un bel salto di qualità.

Capricorno - Cari capricorno, in amore è un periodo molto favorevole per conoscere qualcuno di cui potersi innamorare. Sul lavoro va tutto bene, siete sulla giusta strada.

Acquario - Cari acquario, in amore meglio non prendere decisioni avventate perché non siete lucidi. Sul lavoro c'è ancora confusione e voglia di cambiare.

Pesci - Cari pesciolini, oggi siete particolarmente malinconici ma non sguazzateci troppo in questo stato d'animo. Sul lavoro ci sono novità in arrivo, basta solo avere ancora un po' di pazienza.

L’11 dicembre è il 345º giorno del calendario gregoriano. Mancano 20 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Damaso I (Papa)

Etimologia: Daniela, deriva dal latino ecclesiastico “Daniel-Danielis”, che risale al nome ebraico “Daniél”, vale a dire “Dio è il mio giudice”. Il nome si è diffuso grazie al culto di numerosi santi.

Sei nato oggi 11 dicembre? A prima vista la tua aria malinconica e riflessiva mai lascerebbe indovinare la potente energia che possiedi. Sei infatti dotato di un’incredibile forza interiore, di un radicato equilibrio e di una naturale saggezza che conquista chiunque ti si avvicini. In tutti i settori della vita, lavoro e amore compreso, la fortuna ti sorride e non incontri alcuna difficoltà nell’ottenere quel che desideri.

1944 – Gianni Morandi: L’eterno ragazzo della musica leggera italiana ha alle spalle oltre mezzo di secolo di carriera, tra successi, cadute e risalite. Nato a Monghidoro, in provincia di Bologna.

L'Italia dichiara guerra agli Stati Uniti, Nobel a Guglielmo Marconi, nasce l’Unicef