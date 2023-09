Oggi 10 settembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 10 settembre: magnifica giornata per l’amore, approfittatene.

Ariete – Giornata positiva per i sentimenti: Venere non è più contraria! Belle emozioni a partire dal 12. Sul lavoro invece non abbatterti se tutti i progetti che hai in mente non decollano come vorresti.

Toro – Giornata particolare quella di oggi con l’opposizione di Venere e la Luna in una posizione particolare. Lavorativamente parlando invece agisci con calma e se puoi rimanda a domani i progetti importanti.

Gemelli – Giornata importante per i sentimenti, consiglio a chi è solo di guardarsi intorno. Sul lavoro invece intelligenzia e astuzia ti regaleranno preziose opportunità.

Cancro – Dai spazio ai sentimenti, il bel transito di Venere ti protegge. Lavorativamente parlando invece nuovi progetti sono alle porte e le persone che ti circondano ti apprezzano maggiormente.

Leone – Giornata con qualche tensione di troppo, attenzione: settembre sarà un mese di discussioni. Sul lavoro invece sii fiducioso, nuove proposte in arrivo.

Vergine – Favoriti i rapporti con Capricorno e Scorpione grazie al bel transito di Venere. Lavorativamente parlando invece se stai aspettando una conferma potrebbe arrivare proprio in questi giorni.

Bilancia – Cielo positivo per i sentimenti. Domenica potresti fare una scoperta speciale. Sul lavoro invece hai bisogno di circondarti di persone che sappiano darti il giusto supporto.

Scorpione – Per i single del segno, in amore sono favoriti gli incontri. Sul lavoro invece valuta con attenzione le proposte in arrivo, una nuova luce ti spingerà a valutarne secondo un diverso punto di vista.

Sagittario – In amore le acque si muovono, può nascere un sentimento nuovo. Lavorativamente parlando invece agisci con calma e giudizio anche se le stelle favoriscono chi ha un’attività autonoma.

Capricorno – Potrai cambiare idee nel tuo modo di vivere un rapporto grazie al nuovo transito di Venere. Sul lavoro invece la situazione astrologica permette di fare scelte importanti.

Acquario – In amore si registra un pò di attivazione causata dal transito di Venere nel tuo segno. Sul lavoro invece cerca di gestire bene l’energia: arrabbiarsi è semplice, meno tornare su propri passi.

Pesci – In amore se hai vissuto una crisi ora puoi recuperare. Sul lavoro invece cerca di recuperare le energie, sia fisiche sia mentali, in via di un nuovo incarico.

Almanacco

Il 10 settembre il 253° giorno del calendario gregoriano. Mancano 112 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Nicola da Tolentino protettore degli oppressi, dell’infanzia e maternità e dei monaci agostiniani.

Etimologia: deriva dal greco “Nikòlaos”, personale composto da “nikAv”, “vincere”, aggiunto a “laòs”, “popolo”, con il significato di “vincitore fra il popolo”.

Nati 10 settembre

Sei nato oggi? Sei sincero, leale e hai un modo di fare così franco da risultare, a volte, un po’ brusco e ruvido. Le moine non fanno per te e questo potrà attirarti qualche antipatia, ma chi ti conosce davvero ti sarà vicino per sempre.

Accadde Oggi

Assassinata la principessa Sissi, ultimo ghigliottinato in Francia, in onda il primo tg italiano.

1827. Muore all’età di 50 anni nei pressi di Londra Ugo Foscolo . Una vita breve ma intensa, tumultuosa, ricca di passioni, di avventure e di intemperanze. Nato a Zante nel 1778, l’isola greca rimarrà per lui una perenne fonte d’ispirazione, e l’amore per il classicismo uno dei motivi ispiratori della sua arte poetica. Le sue opere più importanti: “I sepolcri” , “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”.

1898 – L'anarchico italiano Luigi Licheni uccide con una stilettata la cuore sul lungolago di Ginevra la principessa Sissi (Elisabetta di Baviera) moglie dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe d'Asburgo.

1943. Le truppe tedesche iniziano l'occupazione di Roma . Il controllo della città viene ottenuto dai tedeschi piegando la generosa resistenza che patrioti male armati, affiancati da alcuni reparti dell'esercito italiano, oppongono a Porta S. Paolo .

1958 – Nella sua casa in via Monaci a Roma viene trovata uccisa per strangolamento Maria Martirano , moglie dell'imprenditore milanese geometra Giovanni Fenaroli , che successivamente verrà accusato e processato – in una delle vicende più controverse delle cronache giudiziarie italiane – per aver commissionato l'omicidio all'operaio Raoul Ghiani . Entrambi verranno condannati all' ergastolo . Giovanni Fenaroli morirà in carcere nel 1975, Raoul Ghiani, riceverà la grazia nel 1984.

1960. Correndo scalzo l'etiope Abebe Bikila vince la Maratona all'Olimpiade di Roma. La sua corsa trionfale resta forse l'immagine più emblematica legata ai diciassettesimi giochi olimpici.

Correndo scalzo l’etiope vince la Maratona all’Olimpiade di Roma. La sua corsa trionfale resta forse l’immagine più emblematica legata ai diciassettesimi giochi olimpici. 1967 – La popolazione di Gibilterra vota per rimanere una dipendenza britannica, piuttosto che diventare parte della Spagna

1977 – Hamida Djandoubi, condannato a morte per l’assassinio di una ragazza, viene ghigliottinato a Marsiglia. Sarà l’ultima esecuzione capitale eseguita in Francia

2003 . Viene pugnalata a morte in un centro commerciale Anna Lindh, ministro degli Esteri svedese, da Mijailo Mijailovic , cittadino svedese di origine serba.

. Viene pugnalata a morte in un centro commerciale ministro degli Esteri svedese, da , cittadino svedese di origine serba. 2006. Michael Schumacher, vincitore di 7 titoli mondiali in Formula 1, annuncia il suo ritiro dalle corse.

1952 – In onda il primo tg italiano: La regata storica di Venezia; i funerali del conte Sforza; la campagna elettorale negli Usa; la corrida portoghese; il Gran Premio di Formula 1 a Monza. Con questi servizi va in onda, alle 21 di mercoledì 10 settembre, dagli studi Rai di Milano, il primo telegiornale italiano della storia.