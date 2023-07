Oggi 10 luglio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati

Oroscopo Paolo Fox 10 luglio: amore, fortuna, lavoro, ecco cosa dicono le stelle.

Ariete: Non è escluso che tu stia decidendo di fare pulizia nei tuoi legami in particolare per quelli che pian piano hanno visto un progressivo allontanamento sia da parte vostra che dell’altra persona.

Toro: Non è facile mantenere sotto controllo le vostre emozioni. In questo periodo anche i soldi possono essere in problema. In tal senso è meglio se eviti di fare spese folli o di fare investimenti affrettati.

Gemelli: Ogni nuova relazione sia in amore che in amicizia va affrontata con ottimismo e coraggio. Nella giornata di domani potresti fare nuove conoscenze e sarà determinante l’atteggiamento che avrai per portarla avanti e trasformarla in qualcosa di più concreto.

Cancro: In questo cielo si legge tensione. Non devi dimenticarti, però, che Venere è nel tuo segno e questo porta con sé nuove conoscenze e amicizie sincere.

Leone: In questa giornata ti sentirai sotto pressione e alcuni ti daranno ragione solo per evitare lo scontro con voi. Fortunatamente il fine settimana porta consiglio e qualche emozione in più.

Vergine: E’ tempo di pensare ad una nuova vita e a un grande rilancio. Soprattutto ad un grande progetto che prenderà vita nell’autunno di quest’anno, in particolare tra Ottobre e Dicembre.

Bilancia: La giornata ti aiuta a ritrovare un po’ di fiducia in se stessi. Sul lavoro vorresti ottenere l’apprezzamento per il grande lavoro svolto sin qui, ma stai tranquillo che presto tutto questo accadrà.

Scorpione: Questa è una giornata di parziale recupero, perchè dal punto di vista mentale sei ancora molto stressato e stanco. Il consiglio è quello di abbassare i ritmi e pensare un po’ più al tuo benessere.

Sagittario: La giornata ti invita a fare di più e a vivere nuove emozioni. A fare la differenza sarà l’atteggiamento che avrete nei confronti di chi vi sta intorno e vi vuole bene.

Capricorno: Questo mese rappresenta per te una sorta di liberazione, di valvola di sfogo. Molti di voi a Maggio e a Giugno hanno vissuto una sorta di crisi ma ora, finalmente, la situazione è tornata alla normalità.

Acquario: Giornata un po’ sotto pressione e sottotono a causa di alcuni problemi sul lavoro che inevitabilmente vi condizionano anche nell’ambito privato e sentimentale.

Pesci: Condizione di forza in particolare per la presenza di Venere e della Luna nel vostro segno. Attenzione al fine settimana che sta per arrivare che potrebbe portare con sé qualche tormento.

Almanacco

Il 10 luglio è il 191° giorno del calendario. Mancano 174 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno: San Silvano (Martire)

Nati 10 luglio

1888 - Giorgio De Chirico: l'ideatore e il maggiore rappresentante della pittura metafisica. Notevole anche la produzione di scrittore. Figlio di un ingegnere italiano.

1871 - Marcel Proust: Nato a Parigi e ivi morto nel 1922, scrittore, saggista e critico letterario. La sua opera più importante è il romanzo Alla ricerca del tempo perduto, di oltre tremila pagine.

