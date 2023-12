Oggi 10 dicembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 10 dicembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, in questa giornata le stelle parlano d'amore e se siete ancora single potreste conoscere l'anima gemella. Sul lavoro siete più spensierati del solito il che vi fa vivere gli impegni lavorativi con più leggerezza.

Toro - Cari toro, in amore bisogna cercare di non mettere il piede in due scarpe e sul lavoro è arrivata l'ora di cercare più sicurezze.

Gemelli - Cari gemelli, in amore siete sempre un po' alla ricerca di attenzioni ma non esagerate perché il partner potrebbe stancarsi di questo atteggiamento. Sul lavoro è il momento di decidere da che parte stare.

Cancro - Cari cancretti, il vostro umore oggi non è proprio alle stelle, forse avete solo un po' più bisogno di coccole e tranquillità. Sul lavoro non siete concentrati ma niente paura, da settimana prossima andrà meglio.

Leone - Cari leoncini, in questa giornata cercate di non provocare troppo il partner e non cercare troppe risposte, meglio aspettare e viversi l'amore con serenità e per quello che è. Sul lavoro arrivano nuove proposte da valutare.

Vergine - Cari vergine, in amore c'è bisogno di trovare una strada quindi siate onesti con voi stessi e capite per chi batte il vostro cuore. Sul lavoro è il momento giusto per apportare dei cambiamenti.

Bilancia - Cari bilancia, la giornata di oggi favorisce le coppie che si vogliono bene. Sul lavoro cogliete l'attimo, è arrivato il momento di fare quel salto di qualità che tanto aspettavate.

Scorpione - Cari scorpioncini mirate all'amore duraturo che, sotto sotto, è proprio quello che volete. Sul lavoro c'è un po' di insofferenza, bisogna capire dov'è il problema.

Sagittario - Cari sagittario, in amore è il momento giusto per osare e buttarsi nella mischia. Sul lavoro arriva un po' di stanchezza, prendetevi un po' di riposo.

Capricorno - Cari capricorno, in amore arriva un momento fortunato. Sul lavoro siete sempre alla ricerca di una strada ma prima o poi dovrete prendere una decisione.

Acquario - Cari acquario, in amore arriva il momento di scegliere quale persona avere al proprio fianco e sul lavoro, attenzione solo ai soldi.

Pesci - Cari pesciolini, non fatevi intristire dai soliti pensieri sul passato, guardate avanti, Sul lavoro è una giornata che dovreste dedicare al totale riposo.

Almanacco

Il 10 dicembre è il 344º giorno del calendario gregoriano. Mancano 21 giorni alla fine dell’anno.

Feste e ricorrenze: Giornata internazionale dei diritti umani, Giornata internazionale per i diritti degli animali, Giornata del Caffè sospeso

Giornata Mondiale dei Diritti Umani: Il 10 dicembre 1948 fu proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nel 1950 venne indetta la Giornata Mondiale dei Diritti Umani.

Santi del giorno: Beata Vergine Maria di Loreto è la protettrice degli aviatori

Etimologia: Giulietta, diminutivo di Giulio, che deriva dal latino “Julius” usato per designare la “gens Julia” di origini nobili, il nome Giulietta si diffuse soprattutto grazie a Shakespeare e alla sua opera “Romeo and Juliet” (1597).

Accadde oggi

Prima esecuzione dell’Inno di Mameli, primo semaforo della storia, Martin Lutero brucia la bolla papale

1508 – La Lega di Cambrai, formata da Papa Giulio II, Luigi XII di Francia, Massimiliano I d’Asburgo e Ferdinando II di Aragona viene creata con l’intento di sconfiggere Venezia

1520- Martin Lutero brucia pubblicamente la bolla papale “Exsurge Domine”. Con questo gesto, Lutero chiude ogni possibilità di rappacificazione con la Chiesa cattolica e con il Papa Leone X, che, nel documento, esigeva la ritrattazione di 41 delle 95 tesi di Wittenberg.

brucia pubblicamente la bolla papale “Exsurge Domine”. Con questo gesto, Lutero chiude ogni possibilità di rappacificazione con la Chiesa cattolica e con il Papa Leone X, che, nel documento, esigeva la ritrattazione di 41 delle 95 tesi di Wittenberg. 1848 – Luigi Napoleone Bonaparte viene eletto Presidente della Repubblica Francese

1896- Muore a San Remo l’industriale svedese Alfred Nobel. Inventore della dinamite, un anno prima di morire istituisce, nel suo testamento, l’omonima onorificenza. I riconoscimenti vengono consegnati con una cerimonia formale tenuta annualmente proprio il 10 dicembre, l’anniversario della sua morte.

l’industriale svedese Alfred Nobel. Inventore della dinamite, un anno prima di morire istituisce, nel suo testamento, l’omonima onorificenza. I riconoscimenti vengono consegnati con una cerimonia formale tenuta annualmente proprio il 10 dicembre, l’anniversario della sua morte. 1901 – Vengono consegnati i primi Premi Nobel

1906 – Il Presidente degli Stati Uniti d’America Theodore Roosevelt riceve il Premio Nobel per la Pace, diventando il primo statunitense a vincere un Premio Nobel di qualsiasi tipo

1926 – Grazia Deledda riceve il Premio Nobel per la letteratura.

1936 – Edoardo VIII del Regno Unito firma l’atto di abdicazione al trono britannico

1948- Viene firmata a Parigi la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani . La Dichiarazione fa parte dei documenti di base delle neonata organizzazione delle Nazioni Unite e rappresenta il punto di partenza di molte delle conquiste civili avvenuti nel Dopoguerra.

. La Dichiarazione fa parte dei documenti di base delle neonata organizzazione delle Nazioni Unite e rappresenta il punto di partenza di molte delle conquiste civili avvenuti nel Dopoguerra. 1973- E’ mattina quando, a pochi passi da casa, Ettore Amerio, direttore del personale Fiat auto, viene aggredito e trascinato su un furgone bianco. A rivendicare il sequestro sono le Brigate Rosse. Il dirigente Fiat viene portato nella “prigione del popolo” per essere interrogato. Sarà liberato il 18 dicembre.

E’ mattina quando, a pochi passi da casa, Ettore Amerio, direttore del personale Fiat auto, viene aggredito e trascinato su un furgone bianco. A rivendicare il sequestro sono le Il dirigente Fiat viene portato nella “prigione del popolo” per essere interrogato. Sarà liberato il 18 dicembre. 1989 – Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama riceve il Premio Nobel per la pace

2000 – Afar (Etiopia): un team di ricercatori capeggiato da Zeresenay Alemseged trova i resti fossili di un Australopithecus afarensis. Lo scheletro, il più completo mai ritrovato, appartiene ad una bambina di tre anni, che viene battezzata Selam, nome che in varie ligue etiopiche significa “pace”

2006- Muore a Santiago del Cile l’ex dittatore Augusto Pinochet. Presidente di fatto del regime militare in Cile, dal 1973 al 1990, guida uno dei più temuti eserciti dell’America Latina. In quasi 25 anni al potere, almeno trentamila persone vengono torturate, uccise o fatte sparire su suo mandato.??

1847 – Prima esecuzione dell’Inno di Mameli: Un’azione patriottica nel pieno di una cerimonia religiosa. Così si presentò per la prima volta in pubblico il Canto degli italiani, meglio conosciuto come Inno di Mameli, dal nome di colui che gli diede anima e parole (la musicò il compositore Michele Novaro).

1868 – A Londra compare il primo semaforo della storia: Un palo con due lampade a gas di colore rosso e verde, azionato manualmente. Si tratta del semaphore, inventato dall’ingegnere inglese John Peake Knight e considerato la prima forma rudimentale del famoso dispositivo luminoso che tutt’oggi regola il traffico urbano.

1884 – Pubblicate Le avventure di Huckleberry Finn: In fuga da un’infanzia infelice e da un padre alcolizzato, l’adolescente Huck s’imbarca su una zattera con l’amico Jim e insieme cominciano un lungo viaggio sul fiume Mississippi, attraversando tre Stati e affrontando numerose insidie.

Nati 10 dicembre

Sei nato oggi 10 dicembre? La tua vita è serena, piacevole e tranquilla. In gioventù hai avuto alcuni problemi di salute che hanno stimolato il tuo interesse per la medicina e sarà probabilmente in questo settore che ti troverai a svolgere, con competenza e serietà, la tua attività professionale. In amore la fortuna ti sorride, i tuoi rapporti non saranno forse travolgenti ma potrai contare su un legame sereno e su molta comprensione reciproca.

1830 – Emily Dickinson: È la maggiore poetessa della storia americana, il cui principale merito fu di innovare il linguaggio letterario, influenzando tutta la letteratura successiva. Nata ad Amherst.

1815 – Ada Lovelace: La madre di tutti i programmatori, prima a comprendere le molteplici possibilità di quella che ai suoi tempi erano soltanto macchine di calcolo. Nata a Londra e qui scomparsa.

Scomparsi oggi:

1936 – Luigi Pirandello: Scrittore e poeta, nato ad Agrigento e morto a Roma il 10 dicembre del 1936, vinse il premio Nobel per la Letteratura nel 1934 «per il suo coraggioso e ingegnoso rinnovamento dell’arte drammatica e teatrale». Massimo esponente della Letteratura italiana del Novecento e considerato uno dei più grandi drammaturghi mondiali del XX secolo, è il padre del relativismo psicologico, secondo cui l’uomo non può capire né se stesso né gli altri, poiché ognuno vive portando, consapevolmente o non, una maschera che copre personalità diverse e inconoscibili. Si avvicina alla psicanalisi freudiana in seguito alla malattia psichiatrica che condurrà sua moglie Antonietta in manicomio. I temi della disgregazione dell’Io, della perdita d’identità, del contrasto fra Vita e Forma sono il tratto caratteristico.