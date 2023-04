Oggi 1 maggio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 1 maggio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: Continua il momento positivo per te sia in ambito lavorativo che sentimentale.

Toro: E’ molto difficile che una persona come te cambi in maniera repentina la propria vita. Nonostante tu abbia grande voglia di novità stai affrontando le cose, giustamente, passo dopo passo.

Gemelli: In questo periodo sarà importante valutare con attenzione l’amore, non solo per chi ha avuto una lite o una discussione, ma anche per chi vive una storia da lungo tempo, potrebbe esserci bisogno di rinnovare i propri sentimenti.

Cancro: In questi giorni bisogna parlare poco e fare tanto. Sei stato al centro di alcune polemiche che ti hanno infastidito non poco, quindi è giunto il momento di dare una risposta sul campo.

Leone: Ti sentirai molto bene e ritroverai le energie sia fisiche che mentali. Riuscirai a metterti in luce in diversi settori e otterrai i risultati che stai cercando e ai quali aspiri da tempo.

Vergine: In questo giorno sarebbe il caso di recuperare un po’ di energie. Vieni da giorni anzi da settimane molto pesanti e quindi tira il fiato e riordina le idee.

Bilancia: Hai tanti impegni da assolvere ma se ci metterai la solita passione, otterrai ciò che desideri.

Scorpione: Sarà una giornata molto particolare perchè inizierà con un certo calo di energie. Ma tranquillo con il passare delle ore le cose andranno meglio.

Sagittario: I primi giorni di maggio possono rappresentare una svolta sia in ambito lavorativo che sentimentale. I tuoi sforzi saranno apprezzati e riconosciuti da tutti coloro che ti stanno intorno.

Capricorno: Nel corso degli ultimi tempi hai dovuto superare molte prove e bisogna che recuperi un po’ di forze per affrontare i prossimi ostacoli che troverai sul tuo percorso.

Acquario: Le storie d’amore nate da poco potrebbero subire variazioni e scossoni. Il punto focale è mettere in chiaro il proprio punto di vista. Per chi vive, invece, una storia da diverso tempo è giunto il momento di stupire il proprio partner.

Pesci: Sarà una giornata di recupero in vista di un periodo molto intrigante che ti vedrà assoluto protagonista.

Almanacco

Il 1° maggio è il 121° giorno del calendario gregoriano. Mancano 244 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno 1 maggio, San Giuseppe, secondo il Nuovo Testamento è lo sposo di Maria e il padre putativo di Gesù; è definito come uomo giusto. È venerato come santo dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa.

Oggi è: La Festa dei Lavoratori– La festa dei lavoratori o del lavoro è celebrata il primo maggio in diversi paesi del mondo, ma non in tutte le nazioni. La festa commemora le lotte operaie e l’impegno del movimento sindacale per l’ottenimento e la tutela dei diritti dei lavoratori. Dal 1990, ogni anno, le più importanti sigle sindacali italiane, in collaborazione con il comune di Roma organizzano un concerto in piazza a cui partecipano migliaia di persone e tanti gruppi musicali emergenti e affermati.

Nati 1 maggio

Sei nato oggi? I nati il 1 maggio hanno un talento naturale nell’osservare ciò che accade intorno a loro e comunicare agli altri le loro considerazioni su ciò che vedono: sono abilissimi nell’esprimere tali commenti o verbalmente o per iscritto, raramente in entrambi i modi. I nati in questo giorno non sono soltanto individui decisi, ma mostrano anche un interesse attivo nei confronti del mondo che li circonda. Sono edonisti, che apprezzano soprattutto i piaceri della tavola e del talamo: in effetti si sentono molto più a loro agio nei momenti di riposo che quando sono in movimento.

1944 – Roby Facchinetti: Una voce come la sua difficilmente si dimentica, specie se per oltre quarant’anni ha scandito i successi di uno dei gruppi più longevi della storia della musica… i Pooh!

Scomparsi

1994 – Ayrton Senna: La vita è troppo breve per avere dei nemici Per tre volte è stato il più bravo di tutti ma poi un incidente mortale gli ha impedito di continuare a sfrecciare per i circuiti di Formula Uno.

Accadde Oggi

Il primo francobollo della storia, muore Ayrton Senna, Festa dei Lavoratori

1840 – Viene emesso in Gran Bretagna il Penny black , primo francobollo della storia.

Viene emesso in Gran Bretagna il , primo della storia. 1886. A Chicago è indetto uno sciopero generale per rivendicare la giornata lavorativa di otto ore . E’ solo il primo di una serie di giorni di scioperi e presidi, che culmineranno negli scontri del 4 maggio a Haymarket Square, dove 11 persone, tra polizia e manifestanti, perderanno la vita. Quello sciopero darà il via alla festa dei lavoratori .

A Chicago è indetto uno . E’ solo il primo di una serie di giorni di scioperi e presidi, che culmineranno negli scontri del 4 maggio a Haymarket Square, dove 11 persone, tra polizia e manifestanti, perderanno la vita. Quello sciopero darà il via alla . 1941. Negli Stati Uniti esce nelle sale cinematografiche il film Citizen Kane , diretto da Orson Welles . In Italia uscirà con il titolo Quarto potere : è una pietra miliare della storia del cinema.

Negli Stati Uniti esce nelle sale cinematografiche il film . In Italia uscirà con il titolo : è una pietra miliare della storia del cinema. 1945. Joseph Goebbels , ministro della propaganda del regime nazista, si uccide insieme alla moglie Magda dopo aver tolto la vita ai sei figli. Il gesto avviene 24 ore dopo l’annuncio della morte di Adolf Hitler.

, ministro della propaganda del regime nazista, dopo aver tolto la vita ai sei figli. Il gesto avviene 24 ore dopo l’annuncio della morte di Adolf Hitler. 1947. A Portella della Ginestra , in provincia di Palermo, si riuniscono circa duemila lavoratori della zona di Piana degli Albanesi per festeggiare il Primo Maggio e per manifestare a favore dell’ occupazione delle terre incolte dei latifondi. La gente in festa è colpita, improvvisamente, da raffiche di mitra: è la banda del bandito Salvatore Giuliano a compiere la strage .

A , in provincia di Palermo, si riuniscono circa duemila lavoratori della zona di Piana degli Albanesi per e per manifestare a favore dell’ dei latifondi. La gente in festa è colpita, improvvisamente, da raffiche di mitra: è la banda del a compiere la . 1994. Muore durante il Gran Premio di Imola di Formula 1 il pilota Ayrton Senna , approdato in Formula 1 nel 1984. Ha vinto tre volte il campionato del mondo con la McLaren.

Muore durante il di Formula 1 il pilota , approdato in Formula 1 nel 1984. Ha vinto tre volte il campionato del mondo con la McLaren. 1997 – In Inghilterra il Partito laburista vince le elezioni dopo 18 anni di governo conservatore.

In Inghilterra il dopo 18 anni di governo conservatore. 2004 – Altri 10 paesi entrano a far parte dell’ Unione Europea . Sono Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovacchia, Slovenia, Malta e Cipro.

Altri 10 paesi entrano a far parte dell’ . Sono Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovacchia, Slovenia, Malta e Cipro. 2011 – Papa Benedetto XVI proclama beato il suo predecessore Giovanni Paolo II , morto nel 2005.

il suo predecessore , morto nel 2005. 2015 – Inaugurazione di Milano Expo 2015 sul tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita“.

1890 – In Europa si celebra la prima Festa dei lavoratori: La scintilla scoccò nella patria del capitalismo e della catena di montaggio, quando migliaia di operai scesero in strada per chiedere condizioni di lavoro più eque, trovando però la feroce repressione delle istituzioni. Nel ricordo di quei drammatici momenti, quattro anni dopo, il Primo Maggio divenne la Festa dei lavoratori.