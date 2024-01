Oggi 1 gennaio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Dall’amore al lavoro passando per la fortuna, Oroscopo di Paolo Fox 1 gennaio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio: Ariete

Cari ariete, c'è questa Venere contraria da qualche mese che vi fa un po' di dispetti e iniziate a rimettere tutto in discussione, anche la vostra relazione. Sul lavoro il nuovo anno porta revisioni e nuovi grandi progetti, sorpattutto dalla primavera in poi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio: Toro

Cari toro, avete il pianeta dell'amore dalla vostra parte quindi lasciatevi andare ai sentimenti in questo primo giorno dell'anno. Sul lavoro attenzione solo ai soldi che potrebbero mancare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio: Gemelli

Cari gemelli, in amore c'è un po' di tensione perché Venere neutra e Marte opposto vi stanno facendo ripensare ai vostri desideri e vi spingeranno perfino a pensare di liberarvi della vostra relazione attuale. Sul lavoro inizia a sbloccarsi qualcosa e molto probabilmente abbandonerete un progetto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio: Cancro

Cari cancretti, attenzione a questo inizio di anno perché c'è un po' di tensione nell'aria in amore. Sul lavoro arrivano belle risposte anche se è da un po' che avete accumulato una certa stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio: Leone

Cari leoncini, Marte è favorevole quindi via libera alle emozioni e organizzate qualcosa di bello con il partner. Sul lavoro avete come la sensazione di continuare a impegnarvi molto per ottenere poco in cambio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio: Vergine

Cari vergine, avete Venere dalla vostra parte quindi le emozioni di questa prima giornata del anno saranno amplificate. Per quanto riguarda il lavoro arrivano soddisfazioni soprattutto nei primi due mesi dell'anno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio: Bilancia

Cari bilancia, questo gennaio è un mese un po' particolare per l'amore anche perché Venere non è del tutto favorevole. Per quanto riguarda l'aspetto professionale avete la sensazione che qualcosa vada rivisto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio: Scorpione

Cari scorpioncini, ottime notizie per l'amore che splende grazie a una Venere favorevole. E se siete single, buttatevi nella mischia perché rischiereste di trovare l'anima gemella. Sul lavoro belle occasioni in arrivo con ottimi pianeti nel mese di gennaio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio: Sagittario

Cari sagittario, Marte vi spinge a vivere l'amore con grande energia e passione, quindi, organizzate qualcosa con il partner per queste giornate di festa. Sul lavoro non mancheranno riconferme.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio: Capricorno

Cari capricorno, avete Venere favorevole ancora per qualche settimana quindi affrettatevi a progettare un futuro con il partner. Sul lavoro fatevi valere di più e fate sentire la vostra voce, a volte vi lasciate trascinare dagli eventi e subite le decisioni degli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio: Acquario

Cari acquario, Marte è in ottimo aspetto quindi buone notizie per l'amore in queso inizio dì anno. Sul lavoro c'è ancora qualche piccola incertezza ma attenzione alle spese perché tendete ad avere un po' le mani bucate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio: Pesci

Con una Venere così bella e Giova nel segno, cari pesciolini, l'amore splenderà come non mai in questa prima giornata dell'anno. Sul lavoro cercate di ricaricare le batterie e tra qualche mese arriverà una bella notizia per il vostro futuro professionale.

Nati 1 gennaio

Sei nato oggi 1 gennaio? Hai una natura mobile, curiosa ed estroversa. La tua miglior dote, soprattutto nel lavoro, è la velocità con cui sai cogliere le occasioni favorevoli e concretizzare in un batter d’occhio i tuoi progetti. L’estero e i paesi lontani avranno grande importanza nella tua vita affettiva e forse proprio lontano dal tuo luogo d’origine incontrerai la tua anima gemella.

1919 – J.D. Salinger: Tra gli scrittori più amati dai giovani e ispiratore della beat generation, interpretò in maniera sublime il disagio esistenziale e lo spirito di ribellione, tipici del passaggio dall’adolescenza alla maturità.

Scomparsi oggi:

2003 – Giorgio Gaber: Il pubblico italiano lo chiamava affettuosamente il Signor G (dal nome del suo alter ego teatrale), per i critici è stato l’ultimo intellettuale di una generazione ormai estinta, un artista a tutto tondo in grado di dare il meglio di sé con il rock e con la scrittura teatrale, in TV o su un palcoscenico. Muore il grande cantautore a 64 anni. Aveva iniziato a suonare la chitarra a 15 anni come cura per una paralisi al braccio.

Almanacco

Il 1° gennaio è il primo giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Mancano 364 giorni alla fine dell'anno.

Capodanno: l'inizio dell'anno cade il primo gennaio. Fu papa Innocenzo XII, nel 1691, a stabilirlo.

La tradizione di festeggiare il Capodanno deriva dal culto del dio Giano e si perde nei tempi, fino ad arrivare al VII secolo, quando i pagani delle Fiandre già usavano festeggiare il passaggio al nuovo anno con vari riti. Solitamente il primo dell'anno è il giorno dedicato al bilancio dell'anno appena trascorso e dei buoni propositi per quello nuovo! A casa si è soliti riunirsi per pranzare insieme e per trascorrere ore in allegria. Buon Anno Nuovo a tutti!

Santi del giorno: Maria Santissima Madre di Dio

Giornata mondiale della pace

Accadde oggi