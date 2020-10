Un nuovo lockdown spaventa gli italiani

La prospettiva di un nuovo lockdown fa sentire i suoi effetti in rete. Negli ultimi 30 giorni infatti, c’è stato un forte picco di ricerche su Google, in particolare su “lockdown”, “Lockdown Italia” e “nuovo lockdown”. Una parola che è stata addirittura cercata su Google allo stesso livello del social più in crescita del momento, Instagram. È quanto emerge dall’ultimo studio di AvantGrade.com, agenzia SEO che ha analizzato i trend di ricerca su Google.it legati agli effetti della seconda ondata di Pandemia da Covid19.

Le ricerche mostrano i pensieri degli Italiani degli ultimi giorni: “Lockdown Arzano”, “Lockdown a Natale”, “Ipotesi lockdown” e “ci sarà un nuovo lockdown” sono state le parole associate che hanno fatto registrare la maggior impennata. In generale, si conferma l’ascesa degli anglicismi: il termine inglese “lockdown” è stato più cliccato della versione originale italiana “coprifuoco”.

«Il termine Lockdown viene cercato quanto il social più in crescita (Instagram) e molto più di Coprifuoco (troppi anglicismi nei media?) – commenta Ale Agostini, autore Hoepli e direttore di AvantGrade.com -. Gli Italiani vogliono sapere quali regioni sono a rischio e se il coprifuoco ci sarà anche a Natale. Il governatore De Luca si conferma «padrone» del termine Lockdown. La Campania la regione più in allerta».

Parole più cercate

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery