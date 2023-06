Ha aperto Mr Dick a Verona, la sexy pasticceria con i dolci a forma di pene e vagina

Una pasticceria "sexy" nel centro storico di Verona. E il nome è già tutto un programma: si chiama Dick ( in inglese è il nome dell'organo genitale maschile). Sono decisamente hot i dolci di Mr Dick che ha aperto la settimana scorsa in vicolo Crocioni, un angolo del centro un po' defilato, ma a pochi passi dalla celebre e frequentatissima casa di Giulietta.

Le reazioni dei clienti: "Il ragazzo che ci ha preparato il pipo simpaticissimo, ha fatto ridere sia me che la mia amica ed il pasticcino in sé era anche buono."

I dolci proposti dalle forme inequivocabili

Non c’è posto per l’imbarazzo sui banconi di questa pasticceria, che ha fatto dell’ironia e della libertà sessuale la cifra della sua proposta ai clienti. Ssul bancone si trovano dolci e i pasticcini rigorosamente a forma di organi sessuali, maschili e femminili. Tortini e cialde, cupcake e waffle, dal profilo inconfondibile, guarniti di panna, cioccolato, rum, con creme e glasse al cioccolato bianco, al latte o fondente, con palline di zucchero argentate o colorate, glitter e cuoricini e tutte le altre delizie della pasticceria. i suoi dolci e i suoi pasticcini sono rigorosamente a forma di organi sessuali, maschili e femminili, guarniti di panna, cioccolato, rum, crema e tutte le altre delizie della pasticceria.

L'idea della sexy pasticceria

La pasticceria a luci rosse ha avuto anche un piccolo incendio nei primi giorni di lavoro, ma tutto si è risolto velocemente e i clienti sono arrivati per assaggiare la novità. "C'è sempre un motivo per fare una capatina nella pasticceria più sexy d'Italia. Il nostro è un modo godereccio per abbattere i tabù e, per dirla alla Woody Allen, questo è anche il sistema più semplice per allentare le tensioni", raccontano in casa Mr. Dick, che contano anche qui di ripetere le file di clienti che hanno accompagnato le aperture nelle altre città, Milano, Roma, Napoli, Bologna, Genova. Rompere gli schemi attraverso la tradizione culinaria e favorire l'apertura mentale e la spensieratezza questo è il motto della sexy pasticceria.