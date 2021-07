Nonno Nanni vince il premio New Entry 2021 del Brands Award con la Burrata

New Entry 2021 del Brand Award per la categoria Formaggi e Latticini.

Nonno Nanni fa incetta di premi! L’ultimo riconoscimento è stato assegnato a una delle freschissime novità lanciate da poco dall’azienda veneta, la Burrata Nonno Nanni, che ha vinto uno dei premi New Entry 2021 del Brand Award per la categoria Formaggi e Latticini.

La freschezza della Burrata Nonno Nanni ha convinto tutti. Con il suo latte 100% italiano e il suo cuore morbido e cremoso si è aggiudicata i voti di manager dell’industria, della distribuzione e delle agenzie, che hanno espresso la loro preferenza sui prodotti in gara attraverso un sondaggio web.

La categoria New Entry, giunta alla tredicesima edizione, vuole dare visibilità ai nuovi prodotti lanciati nei punti vendita della distribuzione organizzata nel 2021. Il contest fa parte del Brand Awards, il premio che viene conferito alle migliori marche del largo consumo, promosso da GDOWeek e MARK UP, le testate di New Business Media, Gruppo Tecniche Nuove. Questo riconoscimento non è nuovo per Nonno Nanni: l’azienda veneta, infatti, in passato aveva già vinto il Brand Awards 2015, aggiudicandosi il terzo premio grazie al Fresco Spalmabile Nonno Nanni.

Il premio è stato ritirato dal capoarea di Nonno Nanni Edgardo D’Alessandro durante la serata di premiazione per la 22^ edizione di Brands Award, tenutasi giovedì 8 luglio all’Hotel Gallia di Milano e trasmessa anche in diretta streaming su tutti i canali social.

“Ricevere questo riconoscimento ci riempie di orgoglio, è un’ulteriore conferma che l’impegno di Nonno Nanni di offrire prodotti innovativi e di qualità ai consumatori viene sempre di più apprezzato. Nonostante la Burrata sia stata lanciata da poco sul mercato, è riuscita a raccogliere approvazione e apprezzamento fin da subito e questo non può far altro che spronarci a continuare a lavorare in questa direzione, in cui artigianalità, tradizione e voglia di innovazione coesistono per realizzare prodotti buoni e genuini” afferma Silvia Lazzarin, Amministratore di Nonno Nanni.

La Burrata Nonno Nanni è una bontà dolce e avvolgente che nasce dall'incontro tra la lunga esperienza casearia di Nonno Nanni e materie prime d'eccellenza. Dentro un abbraccio di morbida mozzarella si nasconde un cuore cremoso di stracciatella: due consistenze differenti che insieme danno vita a un incontro di morbidezza per un'esperienza di gusto irresistibile. Realizzata con latte 100% italiano e senza conservanti è un prodotto unico che regala un piacere fresco e ricco di gusto. Assaporata in purezza la Burrata Nonno Nanni restituisce al palato tutto il gusto e la delicatezza della crema di latte, ma anche abbinata a ingredienti semplici come pane, bruschette o verdure conquista sin dal primo assaggio.