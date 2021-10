Il Museo Nicolis vince il Ruoteclassiche "Best in Classic 2021 - Museo dell'Anno"

Dopo aver vinto l’ambitissimo premio “Museum of the Year” agli Historic Motoring Awards di Londra nel 2018, la storia si ripete in Italia.



Si è tenuto a Milano, Rho Fiera “Ruoteclassiche – Best in Classic” il gran galà del motorismo storico più prestigioso nel panorama dell’automobilismo. In questa cornice è stato assegnato al Museo Nicolis il Premio “Best in Classic 2021 - Museo dell’Anno”. La serata è stata presentata da Tiberio Timperi, noto volto televisivo e dalla giornalista sportiva Federica Masolin.

Per il mondo del motorismo storico internazionale è un riconoscimento straordinario che colloca, a pieno titolo, il Museo Nicolis nel Gotha delle istituzioni culturali del settore.

Il Premio Ruoteclassiche, realizzato in collaborazione con ACI Storico, Eberhard & Co e Sparco, racconta storie di persone, spiega i fatti, mette in luce realtà, eventi e i veicoli classici che hanno contribuito alla crescita sociale, culturale ed economica di questo settore. E’ un riconoscimento di grande prestigio, volto a identificare, valorizzare e sostenere i migliori lavori, i club più attivi, le donne e gli uomini e i progetti importanti che si sono distinti nel corso dell’ultimo anno.

“Sono onorata di ricevere un riconoscimento così ambito, è un grande orgoglio rappresentare il mondo dei musei e del motorismo storico” afferma Silvia Nicolis Presidente dell’omonimo Museo “il sapere, la conoscenza, la formazione di un Paese passano necessariamente dalla cultura e sono particolarmente felice che sia stato riconosciuto anche il nostro valore integrato all’economia, allo sviluppo ed alla crescita del territorio. E’ un risultato frutto della determinazione e della professionalità di tutto il mio team che ringranzio”.

Una Giuria di altissimo livello ha selezionato finalisti e vincitori, questa la motivazione per il Museo Nicolis:

Si definisce “un contenitore di cultura e di idee” e da oltre vent’anni è un punto di riferimento tra i musei privati, perfettamente integrato nell’economia del territorio, nonché promotore della cultura dell’automobile e dei mezzi di trasporto. È anche un esempio di istituzione culturale non convenzionale che promuove conoscenza e innovazione senza perdere di vista obiettivi di crescita e sviluppo.

L’arduo compito di valutare le eccellenze italiane è passato da 12 dei nomi più importanti dell’automobilismo nazionale come quello di David Giudici, direttore di Ruoteclassiche, affiancato da Miki Biasion (campione mondiale rally), Carlo Ludovico Borromeo (car designer, BorromeodeSilva e Garage Italia), Himara Bottini (esperta di gare di regolarità classica e media), Carlo Cavicchi (scrittore, giornalista, ex pilota rally), Savina Confaloni (giornalista, conduttrice, autrice televisiva), Rodolfo Gaffino Rossi (storico direttore del MAUTO), Antonio Ghini (esperto di automobili e comunicazione, The Classic Car Trust, The Key), Corrado Lopresto (il più noto collezionista italiano nel mondo), Marcello Mereu (esperto haute detailer), Mario Peserico (AD Eberhard Italia) e Angelo Sticchi Damiani (Presidente ACI Italia).