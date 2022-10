I migliori vini veronesi e del Veneto premiati dal Gambero Rosso, l'Amarone la fa da padrone

I vini premiati in Veneto dalla prestigiosa guida Tre Bicchieri del Gambero Rosso sono di alto profilo e provengono un po' da tutte le denominazioni regionali. La parte del leone spetta alla Valpolicela e i suoi ricchi Amarone. Ben tredici le etichette che hanno ottenuto il massimo riconoscimento, frutto di aziende che hanno saputo nel corso dei decenni dare una nuova identità allo storico rosso veronese, ricercando finezza aromatica e tensione gustativa in un vino che spesso supera i 16° alcolici. Intrigante il percorso che questa aziende stanno compiendo anche nell'interpretazione del Valpolicella Superiore, oggi non più fratello minore dell'Amarone bensì vino dal profilo sfaccettato e che ha nell'eleganza e il dinamismo il carattere prevalente. Bertani con il suo Ognisanti sicuramente ne rappresenta l'avanguardia, Agostino Vicentini e i fratelli Castagnedi sono fra gli interpreti più interessanti del territorio. Spostandoci ancor più a ovest spetta a Villabella il compito di valorizzare i rossi del lago di Garda con un Bardolino del Montebaldo da incorniciare, mentre scendendo in direzione delle colline meridionali brilla la stella del Custoza con bianchi che coniugano carattere e finezza.

Premio Speciale Cantina dell'anno

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Bertani, che dopo 150 vendemmie è la storia dell’Amarone e ancor più della Valpolicella, un territorio che solo negli ultimi trent’anni ha conosciuto il successo ma che ha sempre avuto, nell’azienda di Grezzana, il faro. Dal 2011 la famiglia Angelini ne ha preso il controllo e con la direzione tecnica di Andrea Lonardi ha saputo rinnovare il ruolo di leader non solo con il suo vino simbolo, l’Amarone Classico, ma andando a esplorare le grandi potenzialità dei vini più legati al territorio e meno alla tecnica, come il Valpolicella e il Valpolicella Superiore.

Il Veneto dei vini dimenticati

Qua e là liberi battitori che interpretano il territorio con vitigni dimenticati o internazionali, come i fratelli Fugatti con l'Enantio in Valdadige, Roberto Anselmi a Monteforte d'Alpone, per giungere infine a Roncadelle in provincia di Treviso dove la famiglia Cescon produce un Manzoni Bianco di rara complessità e armonia. Soave presenta una nutrita gamma di bianchi di razza e carattere: se Le Battistelle e Suavia rappresentano l'animo più profondo e grintoso della denominazione, Pieropan, Roccolo Grassi e Ca' Rugate ne esplorano invece gli aspetti più eleganti e stratificati grazie al sapiente utilizzo dei contenitori in rovere mentre sono i fratelli Dal Cero a tenere alta la bandiera della Lessinia con uno spumante di grande personalità. Infine il Veneto orientale alterna la fragranza e il dinamismo del Prosecco Superiore a bordolesi che sanno raccontare il territorio di provenienza. Il vigore e la sapidità dei Colli Euganei sono perfettamente espressi nei vini di Vignalta e Filò delle Vigne, la solarità e la ricchezza nei Berici Inama e Dal Maso, per giungere infine alla finezza del Montello con il Rosso dell'Abazia di Serafini & Vidotto.

Tre Bicchieri 2023 Gambero Rosso - Veneto

Ecco la lista dei 43 vini premiati del Veneto.