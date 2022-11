Migliori ristoranti del Veneto: 13 al top, Verona vola nelle classifiche

Cosmofood, la manifestazione dedicata all’intera filiera del fuoricasa organizzata da Italian Exhibition Group alla Fiera di Vicenza, ha ospitato, lunedì 7 novembre, la premiazione dei 47 ristoranti veneti di eccellenza del Veneto, selezionati attraverso la comparazione delle tre guide gastronomiche più note e diffuse (Michelin, Gambero Rosso ed Espresso).

I premiati

In questa terza edizione del premio si è imposta con 13 riconoscimenti la provincia di Verona, seguita da Venezia (12 ristoranti premiati) e Vicenza con 11 ristoranti (come l’anno precedente). Seguono Padova con 5 riconoscimenti (+ 2 rispetto al 2021), Belluno e Treviso con 3 a testa. Otto i nuovi nomi entrati in classifica quest'anno. Il riconoscimento è andato alle attività con i giudizi più elevati (minimo una stella Michelin, un cappello nella guida l’Espresso e 80 punti nel Gambero Rosso) in almeno due delle tre guide: sono quindi “Veneto Food Excellence” ben 47 attività in tutta la regione.

L'elenco dei ristoranti premiati (indicati con N le nuove eccellenze):

12 Apostoli Verona

Amistà San Pietro in Cariano (VR)

Casa Perbellini Verona

Il Desco Verona

La Canonica Verona

La Casa degli Spiriti Costermano (VR)

La Cru Grezzana (VR)

L’Artigliere Isola della Scala (VR)

L’Oste Scuro Verona

Locanda Perbellini Ai Beati Garda (VR) - (N)

(N) Oseleta Cavaion Veronese (VR)

Regio Patio Garda (VR) - (N)

(N) Vecchia Malcesine Malcesine (VR)

Aqua Crua Barbarano Vicentino (VI)

Casin del Gamba Altissimo (VI)

Damini macelleria e affini Arzignano (VI)

Impronta Bassano del Grappa (VI)

La Favellina (N) Malo (VI)

La Locanda di Piero Montecchio Precalcino (VI)

La Peca Lonigo (VI)

La Tana Gourmet Asiago (VI)

Matteo Grandi Vicenza

Spinechile Schio (VI)

Trequarti Val Liona (VI)

Dolada Alpago (BL)

Locanda San Lorenzo Puos d’Alpago (BL)

Tivoli Cortina (BL)

Incalmo (N) Este (PD)

Lazzaro 1915 Pontelongo (PD)

Le Calandre Rubano (PD)

Radici (N) Padova

Storie d’Amore Borgoricco (PD)

Feva Castelfranco Veneto (TV)

Gellius Oderzo (TV)

Trattoria Dalla Libera Sernaglia della Battaglia (TV)

AMO (N) Venezia

Antica Osteria Cera Campagna Lupia (VE)

Antinoo’s Venezia

Club del Doge (Gritti) Venezia

Glam Venezia

Il Ridotto Venezia

Local Venezia

Oro Restaurant Venezia

Quadri Venezia

San Martino Scorzè (VE)

Venissa (N) Venezia

Zanze XVI (N) Venezia

È stato inoltre assegnato il premio regionale “Start&Star”, voluto dal Gruppo Giovani di FIPE-Confcommercio Veneto, che ha la finalità di premiare gli esercenti under 40 che si sono distinti per buone prassi di sostenibilità, resilienza e innovazione nella gestione delle loro attività.

L'elenco dei giovani esercenti premiati come “Start&Star” 2022:

?Francesca Moro Cortez 37050 Palù (VR)

Luca Semenzato Al Company Vicenza

Christian De Biasio OH Perbacco Enoteca Wine Bar Cencenighe Agordino (BL)

Andrea Allegra Il Console Saccolongo (PD)

Duska Zago Ristorante Le Querce Ponzano Veneto (TV)

Davide Di Rocco Di Rocco Bistrot Noale (VE)

L’iniziativa, denominata “The Land of Venice – food excellence” è giunta alla sua terza edizione ed è organizzata da FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) - Confcommercio del Veneto, con il patrocinio ed il contributo della Regione Veneto. La targa consegnata ai premiati è un segno di riconoscenza per l’immagine positiva che questi operatori danno, sul piano nazionale e internazionale, al territorio regionale: un contributo importante anche a sostegno delle tipicità agroalimentari. L'enogastronomia è un fattore trainante dell’offerta turistica regionale e il settore dei pubblici esercizi, che conta in Veneto un bacino di circa 26 mila imprese, dà lavoro a oltre 120mila persone, generando un fatturato di più di 6 miliardi di euro.