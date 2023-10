I migliori ristoranti sul Lago di Garda dove si mangia bene e si spende il giusto

Il Lago di Garda, con le sue acque cristalline e i panorami mozzafiato, offre anche una squisita esperienza culinaria. Ecco alcuni ristoranti tipici che offrono una gastronomica autentica a prezzi accessibili. Perchè la buona cucina non è solo quella stellata Michelin, che non è per tutte le tasche. Andiamo a scoprire le trattorie dove si può gustare il pesce appena pescato: sarde, persico, cavedani, le trote del Trentino, e i prodotti tipici della zona come formaggi di malga, tartufo nero, l’olio extravergine. E qualsiasi sia la scelta culinaria, è doveroso accompagnarla con un buon bicchiere di Lugana o Valpolicella.

Osteria Al Pescatore - Castelletto di Brenzone (VR)

Una certezza per gustare un’ottima cucina di lago realizzata con una materia prima che arriva quotidianamente dalle barche dei pescatori. Tra i piatti tipici si possono trovare Luccio con grana e limone, Trota di lago con salsa di sarde e cannella, Saltimbocca di lavarello con pancetta e salvia, Gnocchetti con ragù di cavedano e basilico, Bigoli con le sarde, pinoli e uvetta.

Taverna del Capitano - Porto di Brenzone (VR)

Piccolo locale sul molo, sotto una veranda, dove sembra di rivivere la tradizione dei pescatori del Garda.

Caffé Amaro - Garda (VR)

Piacevole tappa, da godere possibilmente sui tavoli all’aperto nella piazza tra il centro e il lago. Fra i primi c'è la tipica la pasta e fagioli alla veneta, accanto ai bigoli con porri e salsiccia oppure con le sarde del lago. Piacevoli i maccheroncini con ragù bianco di anatra e zucca.

Osteria del 4 - Torri del Benaco (VR)

Un locale di recente apertura con terrazza sul Garda nel centro storico. Tra i piatti tipici si possono trovare Bigoli al torchio con ragù di salsiccia e rosmarino, Gnocchi di patate con fonduta di Grana, crudo e rucola, Spaghetti di grano duro alla carbonara di lago.

La Casa degli Spiriti Costermano (VR)

È una residenza di fine ‘700 con un’impareggiabile vista sul lago. Qui la famiglia Chignola da 30 anni propone sia una ricercata e golosa cucina, un’elegante offerta da bistrot con piatti irresistibili come gli gnocchi di patate con fonduta al Monte Veronese e tartufo.

Ristorante e Locanda Alla Fassa - Castelletto di Brenzone (VR)

Situato direttamente sul lago, offre una vista mozzafiato e un’atmosfera accogliente, la cucina è molto curata, incentrata sul pesce di lago e mare. Bigoli con sarde su crema di finocchi e croccante di pane, Trenette con luccio, pomodori secchi e olive taggiasche, e la 'Carbonara di lago'.

Osteriva - Riva del Garda (TN)

Un accogliente ristorante situato nel centro storico di Riva del Garda. La cucina è attenta a trovare carne, pesce e vegetali da fornitori locali. Tra i piatti tipici si possono trovare Carpaccio di Carne Salada con rucola e scaglie di grana, Tagliere nostrano con speck, salame, Sformato caldo alle verdure di stagione, Polenta di Storo con fonduta di grana e tartufo nero del Monte Baldo.

Osteria La Miniera - Tignale (BS)

Un’osteria vecchio stile gestita da una coppia appassionata. Piacevole d’estate per il grande dehors, suggestiva d’inverno nelle calde sale rustiche. In menù: Luccio alla Gardesana, Insalata del Prevosto, Aolette in carpione, Tinca ripiena al forno, Filetti di pesce persico impanati e fritti.

Osteria dell’Orologio - Salò (BS)

Offre un’atmosfera unica con tre sale. Il menu è nei secoli fedele con tanti richiami al territorio.

Dalie e Fagioli - Manerba del Garda (BS)

Un locale sempre vivace e affollato, anche grazie a piatti che vanno a coprire tutti i fronti culinari.

Trattoria Clementina - Sirmione (BS)

In una piccola frazione di Sirmione - Rovizza - un approdo che fa della semplicità l’arma vincente. Quì si possono trovare i casoncelli e la pasta fresca fatta in casa.

I più economici secondo Tripadvisor:

Trattoria Da Renato - Desenzano del Garda: Questo locale offre un ambiente semplice con un’atmosfera familiare. Propone specialità di pesce e di carne a prezzi ragionevoli.

Ristorante Due Torri - Bardolino: Situato nel centro storico, offre una varietà di piatti locali senza svuotare il portafoglio.

Ristorante Rivellino - Sirmione: A pochi passi dal Castello Scaligero, propone della buona cucina del territorio.

Marco e Daniela Time - Peschiera del Garda: in menù una grande varietà di piatti locali.

La Fattoria - Riva del Garda: Conosciuto per la sua cucina di pesce di lago e di carne.

Trattoria Dal Pansa - Lazise: Questo ristorante offre una cucina casereccia e riconducibile alla vera cucina veneta.

Fonte: Vanity Fair