Migliori ristoranti del Veneto 2023: undici sono in provincia di Verona

Quarantasette sono i ristoranti d’eccellenza premiati a Longarone Fiere Dolomiti, nell’inaugurazione di Horeca 2023, con 195 aziende e 236 marchi rappresentati. Una fiera sull’ospitalità in montagna inaugurata davanti alla nuova immagine della biglietteria di Longarone Fiere, con la gigantografia del Passo Grau e il marchio Dolomiti Bellunesi.

In questa terza edizione del premio si impone con 12 riconoscimenti la provincia di Venezia, “tallonata” da Verona e Vicenza (11 ristoranti premiati). Seguono, staccate, Padova con 5 riconoscimenti e mentre “chiudono” la classifica Belluno e Treviso con 4 ciascuna. Entrano nella classifica sette nuovi nomi.

Veneto Food Excellence Fipe ha portato a Longarone i nomi di spicco della cucina veneta, chef stellati e ristoranti con i giudizi più elevati in almeno due delle più importanti guide d’Italia (Michelin, Gambero Rosso e Touring Club).

Elenco dei ristoranti premiati (in ordine alfabetico, con indicati con N le nuove eccellenze):

VERONA

12 Apostoli Verona

Al Pompiere (N) Verona

Verona Amistà San Pietro in Cariano (VR)

Casa Perbellini Verona

Verona Famiglia Rana (N) Oppeano (VR)

Oppeano (VR) Il Desco Verona

La Cru Grezzana (VR)

L’Artigliere Isola della Scala (VR)

Isola della Scala (VR) Oseleta Cavaion Veronese (VR)

Cavaion Veronese (VR) Regio Patio Garda (VR)

Garda (VR) Vecchia Malcesine Malcesine (VR)

VICENZA

Aqua Crua Barbarano Vicentino (VI)

Barbarano Vicentino (VI) Casin del Gamba Altissimo (VI)

Damini macelleria e affini Arzignano (VI)

Impronta Bassano del Grappa (VI)

Bassano del Grappa (VI) La Favellina Malo (VI)

Malo (VI) La Peca Lonigo (VI)

Lonigo (VI) La Tana Gourmet Asiago (VI)

Asiago (VI) Matteo Grandi Vicenza

Vicenza Spinechile Schio (VI)

Schio (VI) St. Hubertus (N) Asiago (VI)

Asiago (VI) Trequarti Val Liona (VI)

PADOVA

Incalmo Este (PD)

Este (PD) Lazzaro 1915 Pontelongo (PD)

Pontelongo (PD) Le Calandre Rubano (PD)

Rubano (PD) Radici Padova

Padova Storie d’Amore Borgoricco (PD)

TREVISO

Feva Castelfranco Veneto (TV)

Castelfranco Veneto (TV) Gellius Oderzo (TV)

Oderzo (TV) La Corte di Villa Abbazia (N) Follina (TV)

Follina (TV) Le Cementine (N) Roncade (TV)

VENEZIA

Al Cjasal (N) San Michele al Tagliamento (VE)

San Michele al Tagliamento (VE) Antica Osteria Cera Campagna Lupia (VE)

Antinoo’s Venezia

Club del Doge (Gritti) Venezia

Glam Venezia

Venezia Il Ridotto Venezia

Venezia Local Venezia

Venezia Oro Restaurant Venezia

Venezia Quadri Venezia

Venezia San Martino Scorzè (VE)

Venissa Venezia

Venezia Wistèria (N) Venezia

BELLUNO

Alle Codole (N) Canale d’Agordo (BL)

Canale d’Agordo (BL) Dolada Alpago (BL)

Alpago (BL) Locanda San Lorenzo Puos d’Alpago (BL)

Tivoli Cortina (BL)

Insigniti del premio – una targa incorniciata nel legno di Vaia e un coltello professionale griffato Sanelli – anche i ristoranti “green”, che si sono distinti per particolari attenzioni di sostenibilità non solo ambientale, ma anche sociale, e per l’accoglienza inclusiva.

L’enogastronomia è un fattore trainante dell’offerta turistica regionale e il settore dei pubblici esercizi, che conta in Veneto un bacino di circa 26 mila imprese, dà lavoro a oltre 120.000 persone, generando un fatturato di più di 6 miliardi di euro.

La manifestazione

L’iniziativa, denominata “The Land of Venice – food excellence” è giunta alla sua quarta edizione ed è organizzata da FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) - Confcommercio del Veneto, con il patrocinio della Regione Veneto. La targa consegnata ai premiati, realizzata con il legno di Vaia, è un segno di riconoscenza per l’immagine positiva che questi operatori danno, sul piano nazionale e internazionale, al territorio regionale.