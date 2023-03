Migliori pub dove si mangia e si beve bene a Verona e dintorni

Serata in compagnia? Non c’è niente di meglio del sapore autentico di una buona birra artigianale e del cibo fatto con cura da gustare insieme agli amici. Per gli amanti del luppolo è una stagione d’oro, l’offerta dei pub si è ampliata, sono arrivati i birrifici artigianali, le birre da tutto il mondo, inglesi, irlandesi, belga, americane, di abbazia, tra Ipa, Lager, Stout, Blanche, Pale ale, Lambic. Ecco i locali dove la birra è diventata quasi una religione, un viaggio per chi sogna un pub del Regno Unito restando in provincia. Birrerie ce ne sono tante, ma i pub sono unici, caratteristici, si ispirano alle public house della tradizione anglosassone dove il legno e l'atmosfera calda sono protagonisti.

Ecco una lista di alcuni dei migliori pub e birrerie nella zona di Verona e dintorni

Hartigan’s Irish Pub - Verona

È in centro storico, un luogo ideale per gli amanti dei pub e della tradizione tipica irlandese. E’ sempre pieno, nelle serate di punta si fa fatica a trovare posto e non solo perché è bello ed accogliente, con luce soffusa e mille memorabilia appesi alle pareti. Ma soprattutto per la birra spillata a pompa, apprezzata perché non gasata. Il bello di questo pub è che si trova in un vicoletto della Verona storica, ma appena dentro ci si ritrova in un'atmosfera così irish da dimenticarti che non sei a Dublino. Posto bello e suggestivo.

Il Celtic Pub - Veronetta

È un piccolo locale che offre una vera atmosfera irlandese, con una vasta selezione di birre e sidro. La Guinness è uno dei loro punti di forza con la musica dal vivo. E' il Pub più antico della città. Entrare al Celtic significa fare un viaggio oltremanica. In perfetto stile anglosassone, accoglie chiunque voglia gustare una buona e pinta di birra, whisky e gin particolari. Se poi, vi venisse un languorino non potete perdervi: Fish & chips, club sandwich, hamburger con pane artigianale, formaggi di malga, salumi e affettati selezionati di alta qualità.

L'Atlantis Pub - Zona Cittadella

A pochi passi dall’Arena, percorrendo una strada pedonale ciottolata, si trova L’Atlantis. Il caratteristico pub, curato nei minimi particolari, trasporta il cliente nella tipica, confortante ed amichevole, atmosfera anglosassone. Le specialità della cucina sono bruschette, panini e snacks. L’Atlantis offre gustosi aperitivi e, naturalmente, fiumi di ottima birra. Durante le serate speciali, seduti davanti ad una birra, c’è la possibilità di essere allietati da musica dal vivo.

Iter - Zona Stadio

Combina la filosofia britannica del pub con i tratti caratteristici delle birrerie centro-europee. È vicino allo stadio, ha molti tavoli, offre svariati tipi di birre, anche artigianali. Buona varietà di stuzzichini, hamburger e costine, tutto di alta qualità, in più ci sono 3 schermi dove si possono guardare le partite di campionato o motogp.

Campus Pub - Veronetta

Nella zona universitaria, a poche centinaia di metri dal centro storico di Verona, è una birreria di grandi dimensioni dove il divertimento è garantito.

Caldo e molto accogliente, è disposto su due livelli e fortemente caratterizzata dalla presenza di un ampio soppalco che, avvolgendo il bancone, permette di sentirsi sempre al centro del locale.

Il Planet Pub - Quinto

L’ambientazione tipica da pub Irlandese è molto bella, luce leggermente soffusa, l'arredamento in legno scuro e il grande bancone centrale danno proprio l'idea di essere in un paese anglosassone. E’ un locale accogliente e offre una vasta selezione di birre alla spina, tra cui la Kellerbier ambrata non filtrata, dalla Guinness alla Riegele Kellerbier e birre stagionali. Molto buona anche la cucina: panini, bruschette, hamburger deliziosi con ingredienti freschi. Per gli amanti dei pub con l’atmosfera intima e rilassata.

Dubliners Irish Pub - Villafranca di Verona

Un autentico pub in stile irlandese. Qui si viene soprattutto per bere l’ottima birra spillata egregiamente e la cucina offre piatti di carne deliziosi, succulenti burgers, patatine fritte e altre sfiziose stuzzicherie. Come in ogni irish pub che si rispetti ci sono anche i classici giochi come freccette.

The Public - San Bonifacio

Ha l'aspetto tipico di un pub vintage londinese, con un tocco di in Industrial. Fa trapelare passioni a carattere musicale e calcistico. Un posto fantastico in cui trascorrere serate in compagnia di amici. Menu che varia da burger a focacce, club sandwich a toast, primi e secondi piatti dalle ottime porzioni. Vasta scelta di birre (vi consiglio la Bloemenbier)

Bierstube Festung - Pastrengo

Sul Lago di Garda la migliore tradizione tirolese, a partire naturalmente dalla birra e passando per tutte le specialità gastronomiche. Realizzata all’interno di un Forte Austriaco del 1860, ha maestosi archi con mattoni a vista e l'arredamento tipico di una birreria Altoatesina, si trova sulle colline di Pastrengo, la Bierstube Festung ha abbracciato la filosofia e le birre della storica azienda Forst di Lagundo, simbolo di tradizione e amore della natura, altissima la qualità dei piatti, abbinati alle gloriose birre Forst.