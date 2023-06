Le migliori pizzerie al taglio e d'asporto a Verona, la classifica

La guida di 50 Top pizza, la più influente e anche la più ambita dai pizzaioli, è frutto del lavoro dei ispettori che hanno esaminato anonimamente un elevato numero di pizzerie, da Nord a Sud, prestando attenzione in particolare a qualità delle materie prime, ambiente, pulizia e cura dei dettagli.

Migliori pizze da taglio

Le pizzerie d'asporto e al taglio più buone secondo i clienti a Verona.

Verona si conferma la capitale della pizza in Veneto, sono numerosi i forni dove si può gustare d'asporto comodamente a casa o durante un passeggiata in centro città.

La Pizza di Paolo&Rosetta . Piazza Corrubbio, 32 - "La miglior pizza al taglio e pizza alla pala di Verona."

Zio Lele Pizza . Via Giosuè Carducci, 13 - "Ottima per qualità e gusti ricercati."

Pizzeria da Vincenzo . Piazza Nogara, 3 - "Impasto leggero e croccante, ingredienti top."

Pizzeria Leon D'Oro Via Pallone, 10A - "Consigliatissima per l'asporto."

Pizzeria Al Taglio L'Angolo della pizza Viale Sicilia, 47 - "Materie prime meravigliose,impasto della pizza leggero e super digeribile e grande fantasia negli abbinamenti che sono spettacolari."

Pizzeria Artesana C.so Milano, 207 - "La loro Capricciosa adorabile (più farcita e particolare delle classiche)."

Le Reginelle a Verona Via Leonardo Da Vinci, 31b - "Ragazzi c'è poco da dire, stiamo parlando della miglior pizza napoletana da asporto in assoluto di Verona! Personale gentile, prezzi ottimi... da provare la "semplice" Margherita con la provola, perfetta."

Saporé Pizza Stand UP Via della Costa, 5 - "Il profumo proveniente da Saporè si aggira per le vie di Verona, impasto ottimo, sapore spettacolare."

Pizzeria Du De Cope Galleria Pellicciai, 10 - "Pizze creative cotte in forno a legna e fatte con passione."

La Sfarinata Pizza per Passione di Borgo Trento - "Pizza in Teglia alla Romana con farina Bio e lievito madre. La qualità della pasta è quasi impareggiabile e il prezzo per nulla esagerato. Inoltre hanno ingredienti ricercati e particolari."

Tutti I Gusti Via Roveggia, 30 - "La pizza è deliziosa e gli ingredienti sono indubbiamente di qualità superiore alla media, per non parlare dell'impressionante assortimento di pizza al taglio. Ordiniamo sempre la pizza qui, è buona e il servizio è di qualità, per le pizze con aggiunte (es: crudo, rucola, bresaola, ecc) ti danno tutte vaschettine a parte, in modo tale che te le farcisci a casa, così gli ingredienti non si cuociono. Nella pizza alle verdure, le verdure sono separate, perché così le gusto meglio, sono tagliate sottili e rimangono belle croccanti. Con le tempistiche sono sempre puntuali. Costa un pochino più di altri, ma il servizio e la qualità li valgono tutti."

Secondo la guida 50 best pizze d'Italia

1. Pizzarium, Roma (Lazio)

2. Antico Forno Roscioli, Roma (Lazio)

3. Lievito Pizza, Pane… Roma (Lazio)

4. La Masardona, Napoli (Campania)

5. Saporè Pizza Bakery, San Martino Buon Albergo – VR (Veneto)

In Via Ponte a S. Martino c'è Saporè PizzaBakery. La caratteristica fondamentale del lavoro di Renato Bosco è la curiosità, una quasi “dannata” curiosità che lo spinge costantemente alla ricerca di qualcosa d’innovativo nel mondo della pizza e dei lievitati. Classe 1967, Bosco a soli 15 anni è entrato nella ristorazione, nel 1985 ha imbracciato la pala per la prima volta quasi per caso ed oggi sono ben trent’anni che è pizzaiolo. «Saporè Pizza Bakery» è il laboratorio a vista di Renato Bosco in cui vengono prodotti quotidianamente pizza, pane e pasticceria da mangiare d'asporto. Offre le sue specialità PizzaCrunch e DoppioCrunch farcite in diversi modi, non mancano le pizze a metro e le classiche tonde cotte nel forno a legna. Le più richieste sono il doppio crunch con stracchino, fiordilatte e mortadella, con la burrata, la Parmigiana e la Vegetariana con verdure di stagione, cotte in modo da non alterarne i sapori. Per esaltare il gusto degli ortaggi utilizza negli impasti ai cereali e ai malti che donano particolari sensazioni aromatiche. Protagonisti indiscussi il lievito madre e la croccantezza. Le farciture seguono i ritmi stagionali, ingredienti e menù sono sempre in divenire e di rado si trova la stessa pizza per più giorni.