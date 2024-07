Migliori Pizzerie d'Italia: una veronese nell'olimpo

Tra le migliori pizzerie d'Italia secondo la classifica 50 Top Pizza, la provincia di Verona si distingue con I Tigli di Simone Padoan a San Bonifacio, che ha raggiunto il prestigioso terzo posto. Precursore della pizza gastronomica, Padoan è noto per l'uso di materie prime di estrema qualità e tecniche di cottura avanzate, applicate sia agli impasti che ai singoli ingredienti. Può esistere una pizza buona al di fuori di Napoli, a Verona sì.

Migliori Pizzerie d'Italia, le Top Pizza in Veneto

In Veneto tra i premiati spicca Simone Padoan, de I Tigli a San Bonifacio, che ha raggiunto il terzo posto nella classifica. Padoan è considerato il pioniere della pizza gourmet, un concetto che ha rivoluzionato il mondo della pizza. Nato nel 1971 da una famiglia con il forno, ha aperto I Tigli nel 1994. È però all'alba del 2000 che introduce il suo personale concetto di pizza, anticipando tutti. Padoan è un maestro della lievitazione e, oltre a pizze tradizionali, propone creazioni con ingredienti di alta cucina, come gamberi crudi, tartare di manzo, pesce fresco, verdure di stagione. La sua pizza, realizzata con impasti ottenuti da miscele di grani pregiati e topping di alta qualità, è servita a spicchi per favorire un'esperienza di degustazione e condivisione tra i commensali.

Alberto Morello della pizzeria Gigi Pipa a Este, in provincia di Padova, si è piazzato al 48° posto. La sua pizzeria è rinomata per l'attenzione alla sostenibilità, rappresentata dal Forno Verde, e per l'uso di impasti a lunga lievitazione e ingredienti stagionali a km 0, provenienti direttamente dal suo orto.

Lello Ravagnan di Grigoris a Mestre, Venezia, ha chiuso le prime 50 posizioni. Ravagnan si distingue per la cura nella lievitazione degli impasti e la ricerca di diverse tipologie di impasto per ottenere la giusta morbidezza, struttura e profumo. Questo impegno è testimoniato anche dalle sue due bakery a Mestre, specializzate in pani, pagnotte e pizze in teglia.

Una nuova entrata nella classifica è Da Ezio ad Alano di Piave, Belluno, che si è posizionata all’84° posto. Questo locale, fondato dal maestro della pizza croccante Denis Lovatel, è noto per la sua "pizza di montagna", caratterizzata dall'uso dell'acqua delle Dolomiti e di materie prime locali selezionate per promuovere la collaborazione tra allevatori e produttori delle Alpi venete.

A chiudere la classifica l’unica pizzeria vicentina tra le 100 di 50 Top: 96° Luca Brancati con la sua Cuore a Marano Vicentino oggi ad alti livelli grazie alle diverse proposte presenti nel suo impasto quanto un talento spiccato nel bilanciamento dei grandi ingredienti.

Migliori Pizzerie in Italia

Al vertice della classifica Top Pizza, troviamo due pizzerie che condividono il primo posto: Diego Vitagliano Pizzeria di Napoli e I Masanielli – Francesco Martucci di Caserta, entrambe situate in Campania.

Simone Padoan I Tigli, premiazione