Migliori pasticcerie di Verona e del Veneto premiate dal Gambero Rosso

È stata presentata la dodicesima edizione della guida Gambero Rosso Pasticceri & Pasticcerie 2023. Negli ultimi dieci anni, la pasticceria italiana è incredibilmente cresciuta, a Verona premiata la Pasticceria Busato di Isola della Scala. Professionisti bravi ad intercettare i desideri di una clientela attenta al buono, sano e sostenibile, i grandi maestri pasticceri migliorano di anno in anno. Il territorio e le sui prodotti di qualità sono il punto di partenza imprescindibile, un’offerta curata in ogni dettaglio che diventa sempre più sartoriale con un grande lavoro sui lieviti da colazione, torte anche in formato monoporzione per consentire a tutti di spaziare su gusti e assaggi, intelligenti rivisitazioni di torte da credenza e crostate classiche e moderne. Una proposta a 360 gradi dalla cornice dei locali di design che diventano autentiche “gioiellerie del dolce”, al packaging fortemente identitario, capace di sposare praticità, estetica e originalità. Il tutto possibilmente con un’anima green.

Migliori pasticcerie Verona

Pasticceria Busato | Isola Della Scala [VR]

Eccezionale pasticceria quella di Alessandro Busato, unica e originale nella produzione propria dai cioccolatini alle torte, ai pasticcini. Capace di rinnovarsi nei sapori ma anche di consolidare i prodotti classici da tutti riconosciuti. La cordialità è lo spirito del personale che ti accoglie in un ambiente sempre gioioso e festoso. È naturale concedersi una colazione qui o passare per un caffè o per prendere le pastine della domenica...o il dolce delle occasioni importanti o anche solo per vedere la bellezza della creatività pasticciera. Una loro specialità ha come ingrediente il tipico prodotto della terra di Isola della Scala: il riso. Da provare sono i risini e la torta con pasta frolla alla vaniglia, crema pasticciera e riso cotto nel latte.

Migliori pasticcerie Veneto

TRE TORTE 2023 Veneto

Biasetto| Padova

Pasticceria Marisa | San Giorgio delle Pertiche [PD]

DUE TORTE 2023 Veneto

Dino Pettenò | Mestre [VE]

Pasticceria Zizzola | Noale [VE]

Il Chiosco | Lonigo [VI]

Olivieri | Arzignano [VI]

Caffè Commercio | Dolo [VE]

Pasticceria Busato | Isola Della Scala [VR]

Davenicio | Arzignano [VI]

Racca | Padova

Pastry chef dell’anno: Sara Simonato – Antica Osteria Cera a Campagnalupia (VE)

Premio pasticcere emergente: Babu dolce e salato, Vicenza

Miglior Packaging: Pasticceria Marisa di San Giorgio delle Pertiche (PD) che ha scelto con il suo progetto l’utilizzo di una carta ottenuta da scarti della lavorazione del cacao.

Dei 620 indirizzi recensiti in questa nuova edizione, ben 50 sono le realtà, distribuite in tutte le regioni dello Stivale, che entrano per la prima volta in guida. Si tratta non solo grandi città, ma anche piccole realtà di provincia che però hanno destato l’attenzione del Gambero Rosso per qualità, tecnica e intraprendenza.