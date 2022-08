Migliori Panettieri d’Italia: due i forni premiati nel veronese

Nella Guida Pane e Panettieri d’Italia 2023 del Gambero Rosso, la bibbia per chi cerca il pane di qualità, il massimo riconoscimento nel vicentino va allo storico locale Olivieri 1882 di Arzignano che è stato premiato con i 3 pani, confermandosi tra le eccellenze italiane nel mondo del pane e dei lievitati.

La Guida pone una particolare attenzione verso quegli artigiani sempre al passo con i tempi che esprimono il legame col territorio, valorizzano e rispettano la materia prima e sfornano prodotti di eccellenza.

Si premia quel pane che racconta i grani con le loro mille sfumature, si premia la fatica di chi si sveglia molto presto, quando la città dorme ancora, e si mette all’opera per sfornare capolavori del gusto che accompagneranno alcuni dei momenti più belli della giornata, quelli in cui ci si siede a tavola in famiglia per condividere il pasto.

Dove si trova il pane più buono a Verona e provincia

Con i Tre Pani, il massimo riconoscimento, due premiati in provincia di Verona:

Il primo è «Saporè Pizza Bakery» , in via Ponte 55 a San Martino Buon Albergo, uno dei locali di Renato Bosco, maestro della pizza oltre che dei pani croccanti e ben lievitati.

, in via Ponte 55 a San Martino Buon Albergo, uno dei locali di Renato Bosco, maestro della pizza oltre che dei pani croccanti e ben lievitati. Il secondo è «Il Fornaio Fratelli Zenatti» a Sommacampagna, dal 1979 maestri panificatori con farine di grande qualità e lievito madre.

IN VENETO

Due gli indirizzi in provincia di Padova: il Forno Zogno di via Palù 41 a Conselve che è un «panificio agricolo a ciclo chiuso» in cui cioè il pane si fa con il loro grano bio e il Forno Veneziano, in Piazza Vittorio Emanuele II a Piove di Sacco. Nel vicentino: «Olivieri 1882», in via Alberti 5 ad Arzignano (Vicenza), noto anche per i suoi lievitati oltre che per il suo pane, cominciando dal panettone che ormai prepara in ogni stagione. Nel veneziano il «Panificio Pasticceria Marinato» di Caomaggiore (Venezia), in via Roma 134, che fa pane alla maniera artigianale dal 1924.