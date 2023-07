Migliori panettieri d'Italia: premiati due forni veronesi

Nella Guida Pane e Panettieri d’Italia 2024 del Gambero Rosso, la bibbia per chi cerca il pane di qualità, il massimo riconoscimento del settore, va a due forni veronesi. Confermano i Tre Pani Renato Bosco a San Martino Buon Albergo e il Fornaio Fratelli Zenatti a Sommacampagna. Sono tra le eccellenze italiane nel mondo lievitati.

La Guida pone una particolare attenzione verso quegli artigiani sempre al passo con i tempi che esprimono il legame col territorio, valorizzano e rispettano la materia prima e sfornano prodotti di eccellenza. Si premia quel pane che racconta i grani con le loro mille sfumature, si premia la fatica di chi si sveglia molto presto, quando la città dorme ancora, e si mette all’opera per sfornare capolavori del gusto che accompagneranno alcuni dei momenti più belli della giornata, quelli in cui ci si siede a tavola in famiglia per condividere il pasto.

Sono 61 quest’anno i Tre Pani che svettano quasi in ogni regione italiana, con nuovi ingressi di giovani di grandissimo talento e più spesso donne. Un segno tangibile di quanto l’oro del biondo grano sia davvero una scelta sempre più vincente per le nuove generazioni. In Veneto sono 6 le attività premiate.

Tre Pani 2024

VERONA PREMIATI

Saporè Pizza Bakery in via Ponte 55 a San Martino Buon Albergo, uno dei locali di Renato Bosco, maestro della pizza oltre che dei pani croccanti e ben lievitati.

il Fornaio Fratelli Zenatti» a Sommacampagna, dal 1979 maestri panificatori con farine di grande qualità e lievito madre.

VENETO PREMIATI

Arzignano [VI] - Olivieri 1882

Cinto Caomaggiore [VE] - Marinato

Mestre [VE] - Grigoris LaBakery

Conselve [PD] - Forno Zogno

Piove di Sacco [PD] - Forno Veneziano

Panettiere emergente

Giulia Busato di Tocio a Noale (Ve) ha portato un profumo nuovo di pane molto speciale. Giovane e brillante, una laurea in legge e un passaggio a Masterchef nel 2019, ha finalmente capito di essere innamorata del pane, “il pane come una volta, ma di adesso” racconta, con il sogno di allargarsi, dal laboratorio odierno, ad una solida bottega possibilmente nella amatissima Venezia. Tocio è una “Micro Wild Bakery” della rete PAU (panificatori agricoli urbani), con punti di rivendita nelle piccole botteghe o locali tra Venezia e Treviso, e il resto della produzione per la ristorazione. Pane di sola pasta madre, con tre lieviti madre, e grani di piccoli agricoltori biodinamici, privilegiando vecchie varietà: la pagnotta agricola (da grano tenero e vecchie varietà con aggiunta di segale integrale, cereali e farro monococco), il bauletto saraceno con porridge di avena, il Cacao Meravigliao (con cacao, misto vecchie varietà di grano, cioccolato monorigine e nocciole), Rugbrod (segale e semi in stile danese), Khorapan (Khorasan locale) e tanto altro. Anche gluten free.

Bakery dell’anno

Il Panificio Forner di Brescia dei fratelli Andrea e Paolo Piantoni. Sei i punti vendita di questo piccolo impero, con shop on line, Hanno reso contemporanea la storia artigianale avviata da papà Davide.nel 1937. Qui il lievito madre la fa da padrone fecondando farine di qualità, come nel caso del miscuglio evolutivo di grano tenero Solibam per trasformarsi in infinite proposte, dal filone di semola di grano duro al cereali e malto d’orzo, da Tuttograno da macinatura a pietra al soffice con germe di mais e semi di girasole, fino ai mitici tigrati alla farina di riso (i panini simbolo della casa, spennellati di burro fuso). Non da meno le focacce, i crackers e i grissini e la sezione dolce.

Il pane oggi

Parlare di pane oggi significa in primis allargare il raggio: panifici che radicano in aziende agricole, bakery moderne che vedono il pane protagonista di infinite sperimentazioni e trasformazioni in piatti capaci di fare felici da mattina a sera, micropanifici laboratorio in cui le mani all’impasto sono di veri talenti, e luoghi ancora saldamente ancorati alla tradizione. Con una circolarità che vede le donne tornare protagoniste di un lavoro che avevano “abbandonato”.