Migliori Osterie d'Italia, le premiate a Verona e in Veneto

La nuova edizione di Osterie d’Italia 2023, l’iconica guida del 'mangiarbere' firmata Slow Food, ha assegnato le Chiocciole alle migliori osterie.

Le osterie si confermano un patrimonio storico, culturale, gastronomico, accessibili, nel costo, nel modo di porsi, nella cucina.

I premiati sono trattorie, osterie, agriturismi e ristoranti, tutti scelti per buona accoglienza, piatti del territorio, attenta selezione delle materie prime e giusto prezzo.

Le migliori osterie Verona

Premio Migliore Osteria

Nel cuore della Valpolicella, a circa 20 minuti da Verona uno dei locali capaci di interpretare il meglio dell’Italia a tavola: piatti della gioia, fatto con alimenti sani e ben cucinati, ricette di stagione, ormai quasi dimenticate nelle case, cultura del prodotto, grandissima cantina. Dal 1996 Ada Rialto ha iniziato questa impresa e allora le figlie erano piccole e bisognava portarle in braccio. Adesso sono in sala con e il sorriso dolce di Ada, grande ostessa, si è moltiplicato per tre.

Il locale è immerso nella quiete e nel verde delle colline, qui Ada ha deciso di aprire una locanda che le consentisse di esprimere al meglio la straordinarietà del territorio della Valpolicella. All'interno di una quattrocentesca corte difensiva con bella torre merlata, al piano terra la cantina, al primo le sale da pranzo, una interna e una più esterna protetta dal tetto, quì si trova la cucina della tradizionale Paste e mostarde fatte in casa, i ravioli con il ripieno di faraona, lo stracotto di manzo all’amarone e, tra i dessert, la fregolona, dolce friabile tipico della zona pedemontana. Ampia selezione di vini e ricerca di etichette rare e storiche

Premi migliore Osteria con Dispensa

Le migliori osterie in Veneto

La Muda di San Boldo – Cison di Valmarino (TV) New Entry

Al Forno – Refrontolo (TV)

Pironetomosca – Castelfranco Veneto (TV)

Dai Mazzeri – Follina (TV)

Madonnetta – Marostica (VI)

Laita La Contrada del Gusto – Altissimo (VI)

Zamboni – Arcugnano (VI)

Da Doro – Solagna (VI)

Isetta – Val Liona (VI)

Antica Trattoria al Bosco – Saonara (PD)

Il Sogno – Mirano (VE)

Da Paeto – Pianiga (VE)

Locanda Solagna – Quero Vas (BL)

San Siro – Seren del Grappa (BL)

Il Capriolino – Volo Cadore (BL)

Alle Codole – Canale d’Agordo (BL)

Al Ponte – Lusia (RO)

Arcadia – Porto Tolle (RO)

A ricevere la Chiocciola nella trentatreesima edizione della guida sono 270 osterie, mentre ad aggiudicarsi la Bottiglia e il Bere Bene sono rispettivamente in 450 e 126 locali. La regione con il maggior numero di Chiocciole è la Toscana (27), seguita dal Piemonte (26) e dalla Campania (25).