Migliori osterie d'Italia, le premiate a Verona e in Veneto

La nuova edizione di Osterie d’Italia 2024, l’iconica guida del 'mangiarbere' firmata Slow Food, ha assegnato le Chiocciole alle migliori attività che si distinguono per l’eccellente proposta, l’attenzione dimostrata ad ambiente, cucina e accoglienza, in sintonia con i valori Slow. Questi locali si confermano un patrimonio storico, culturale, gastronomico, accessibili, nel costo, nel modo di porsi, nella cucina. I premiati sono trattorie, osterie, agriturismi e ristoranti, tutti scelti per buona accoglienza, piatti del territorio, attenta selezione delle materie prime e giusto prezzo.

Migliori osterie Verona

Enoteca della Valpolicella – Fumane

L'Enoteca della Valpolicella, situata a Fumane è un gioiello culinario che celebra l'essenza della cucina italiana. Fondata nel 1996 da Ada Rialto, l'enoteca è diventata un emblema della tradizione gastronomica, offrendo piatti stagionali e ricette casalinghe ormai rare. Ada, con l'aiuto delle sue figlie, ha creato un ambiente accogliente e familiare. Il locale, immerso nel verde delle colline della Valpolicella, occupa una storica corte difensiva del Quattrocento con una torre merlata. Qui, gli ospiti possono gustare piatti tradizionali come paste fatte in casa, ravioli ripieni di faraona e stracotto di manzo all'amarone. La cantina offre una vasta selezione di vini, con particolare attenzione alle etichette rare e storiche.

Migliori osterie 2024 Veneto

Il Veneto, con la sua ricca tradizione culinaria e la sua varietà di paesaggi, ha sempre avuto un posto speciale nella guida, e anche quest'anno sono ben 19 Chiocciole ottenute.

Provincia di Vicenza (VI)

Laita La Contrada del Gusto – Altissimo

Zamboni – Arcugnano

Madonnetta – Marostica

Da Doro – Solagna

Isetta – Val Liona

Provincia di Padova (PD)

Locanda Aurilia – Loreggia

Antica Trattoria al Bosco – Saonara

Provincia di Rovigo (RO)

Al Ponte – Lusia

Arcadia – Porto Tolle

Provincia di Treviso (TV)

Pironetomosca – Castelfranco Veneto

La Muda di San Boldo – Cison di Valmarino

Al Forno – Refrontolo

Provincia di Venezia (VE)

Il Sogno – Mirano

Da Paeto – Pianiga

Provincia di Belluno (BL)

Alle Codole – Canale d’Agordo

Locanda Solagna – Quero Vas

San Siro – Seren del Grappa

Il Capriolino – Vodo di Cadore

LA GUIDA MIGLIORI OSTERIE D'ITALIA SLOW FOOD 2024

La guida "Migliori Osterie d'Italia Slow Food 2024" ha premiato numerose osterie venete che incarnano l'autentica tradizione gastronomica della regione. Nonostante le sfide del settore, come la mancanza di personale e l'aumento dei prezzi, molti locali persistono grazie alla passione e all'impegno dei giovani chef. Questi professionisti valorizzano le relazioni con i produttori locali e promuovono la qualità e l'originalità nei loro piatti. La guida, con i suoi 1752 indirizzi, non solo celebra le osterie tradizionali, ma anche nuove tipologie di locali che mantengono vivo lo spirito di convivialità e legame con il territorio.