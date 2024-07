Migliori gelaterie a Verona e sul Lago di Garda

Verona, città romantica e ricca di storia, offre anche un'esperienza gastronomica di prim'ordine. Tra le sue vie pittoresche e i suoi monumenti celebri, si nascondono delle vere e proprie oasi del gusto dedicate al gelato artigianale.

Il Lago di Garda e la Valpolicella non sono solo famosi per i loro paesaggi mozzafiato e i vini pregiati, tra le specialità da non perdere, il gelato artigianale occupa un posto d'onore, con gelaterie che propongono gusti classici e creativi, preparati con ingredienti freschi e di alta qualità.

Vi presentiamo alcune gelaterie che meritano sicuramente una sosta, con alcuni dei loro gusti più apprezzati:

Alla scoperta delle migliori gelaterie del Veronese

Gelateria Savoia Verona: Un tuffo nella tradizione dal 1939. La Savoia è un'istituzione cittadina, famosa per la sua atmosfera accogliente e per la qualità eccelsa dei suoi prodotti. Qui potrete gustare gelati artigianali preparati con ingredienti freschi e di stagione, secondo antiche ricette tramandate di generazione in generazione. Da non perdere le creme ma anche i gusti più originali e fantasiosi. Assolutamente da provare la mattonella in gelo.

Jurri / L'arte del Gelato - Verona: Un paradiso per gli amanti dei gusti insoliti. Jurri / L'arte del Gelato - Verona è la scelta ideale per chi cerca un'esperienza di gusto unica e originale. In questa gelateria potrete infatti trovare una vastissima scelta di gusti, dai classici ai più stravaganti, preparati con ingredienti di altissima qualità. Tra le specialità da provare, il gusto ricotta e fichi, il gusto zafferano e pinoli e il gusto cioccolato bianco e pepe rosa.

Zeno Gelato e Cioccolato - Verona: Ricette semplici e tradizionali utilizzando materie prime reperite direttamente da contadini, casari e viticoltori, latte fresco della montagna veronese e frutta secca nazionale come i pistacchi siciliani. Zeno si distingue per la tecnica, l’eleganza dei gusti e per l’incessante spinta creativa. Da provare: melone e verbena odorosa, uva fragola, pesca bianca con fiori di sambuco, mirtillo dell’Abetone, ribes nero e maggiorana. Cioccolato e creme in vari gusti e interpretazioni.

Gelateria Homemade Peschiera del Garda: Ingredienti biologici, gusti classici e innovativi, tutti preparati con frutta fresca di stagione e senza additivi. Da non perdere il gusto Pesca di Verona e il gusto Menta e Cioccolato.

La Gelatoteca - Negrar di Valpolicella e Sant'Ambrogio di Valpolicella: Se preferite i gusti classici, non perdete la Crema del Piave e i Baci di Dama. Per un gusto più particolare, provate il Fior di Latte con fichi caramellati o la Ricotta di pecora con miele e noci. Gli amanti dei sapori vegani saranno conquistati dal Cioccolato fondente 70% e dalla Frutta di bosco.

Gelateria Copacabana - Peschiera del Garda: Gli amanti del pistacchio troveranno il loro paradiso in questa gelateria, dove viene considerato uno dei migliori della zona. Da provare anche la Crema pasticcera e il Fiordilatte. Se cercate un gusto più particolare, il Mango e passion fruit e la Torta Sacher non vi deluderanno. Anche qui, gli intolleranti al lattosio potranno gustare il Gelato alla mandorla e il Sorbetto al limone.

Gelateria La Limonaia - Torri del Benaco: Se vi piacciono i classici, la Crema di nocciole, il Bacio di dama e la Stracciatella sono un must. Se preferite qualcosa di più particolare, la Pesca di Verona e la Menta e cioccolato vi sorprenderanno piacevolmente. Gli appassionati del vegan troveranno il loro gusto nel Gelato al cocco e nel Sorbetto al mango, mentre gli intolleranti al lattosio potranno gustare il Gelato al caffè e il Sorbetto al limone.

L'Artigiano dei Sapori - Malcesine: un tuffo nei sapori siciliani, non perdete il Pistacchio di Bronte e la Crema di mandorle siciliane. Per un gusto più particolare, la Sbrisolona con ricotta e il Tiramisù vi conquisteranno. Gli amanti del vegan troveranno il loro gusto nel Gelato al cioccolato fondente e nel Sorbetto al pompelmo, mentre gli intolleranti al lattosio potranno gustare il Gelato al cocco e il Sorbetto al mango.

Temptations - Soave: Una gelateria che delizierà il vostro palato con un'esplosione di sapori. Propone gelati artigianali preparati con ingredienti di altissima qualità, provenienti da diverse parti d'Italia. Tra i gusti da provare, il Pistacchio di Bronte e la Crema di Mandorle Siciliane.

Latte&Stelle - Isola Rizza: Qui potrete gustare un gelato artigianale prodotto con latte fresco di alta qualità e ingredienti selezionati con cura. Tra le specialità, il gusto Fior di Latte e il gusto Nocciola Piemontese.