Migliori gelaterie d'Italia: le premiate a Verona e in Veneto

Tra i gelati più buoni del Veneto, c'è la Gelateria Zeno Gelato e Cioccolato di Verona, secondo la guida che seleziona le migliori realtà artigiane d’Italia che le assegna il massimo punteggio: tre coni.

Zeno Gelato e cioccolato - Verona

Gelateria artigianale in Via Sant’Alessio a Verona propone ricette semplici e tradizionali utilizzando materie prime reperite direttamente da contadini, casari e viticoltori, uova biologiche di galline allevate a terra in libertà, latte fresco della montagna veronese e frutta secca nazionale. Produzione di gelato e cioccolato tradizionale, cioccolatini, cremini, barrette, gelato vegano e gluten free. Oltre che per la selezione degli ingredienti, la firma di Roberto Bonato si contraddistingue per la tecnica, l’eleganza dei gusti e per l’incessante spinta creativa. Tra i gusti da segnalare: melone e verbena odorosa, l’uva fragola, la pesca bianca Glohaven con fiori di sambuco, il mirtillo dell’Abetone, il ribes nero e maggiorana. Cioccolato presente in vari gusti e interpretazioni, accanto ad altre creme, per cui si utilizza solo latte fresco della montagna veronese, assieme alle uova biologiche e il meglio della frutta secca nazionale, come i pistacchi siciliani. C’è poi la vaniglia thaitiana, la crema al pepe affumicato di Sarawak, l’arachide tostata con sale di Cervia e caramello alla birra rossa artigianale.

Premio Innovazione - Jurri a Legnago

Il prestigioso riconoscimento alla gelateria Jurri di Legnago (VR), dove per innovazione s’intende sia la ricerca sul prodotto gelato sia sul “contenitore” ripensato con attenzione all’ecosostenibilità, al risparmio energetico e idrico e soprattutto a un modo “lento” di fruire il gelato, ma non solo. Nati nel 2003 come piccola gelateria d’asporto, produciamo tutt’ora gelati di alta qualità. Nel corso degli anni siamo sempre stati attivi nella ricerca di materie prime di eccellenza, biologiche, naturali e a Kmo, per offrirvi sempre un gelato migliore, senza coloranti e senza conservanti.

Migliori Gelaterie Gambero Rosso 2023 Veneto - Tre coni

Verona Zeno Gelato e Cioccolato

Treviso Dassie – Vero Gelato Artigiano;

Dolo Gelateria Naturale Scaldaferro;

Gazzo Golosi di Natura;

Mestre Chocolat;

San Giorgio delle Pertiche Pasticceria Marisa;

La guida Gambero Rosso 2023

Destagionalizzare e diversificare: questa la vera sfida del futuro, colta dai professionisti più attenti e che ha spinto le guida ad introdurre il nuovo premio innovazione. È il tempo del gelatiere-imprenditore, un professionista attento alla qualità del prodotto ma capace nello stesso tempo di gestire con grande intelligenza il locale, a cominciare dal personale. Un gelato sempre più “agricolo” ma non per questo meno attento alla tecnologia e ad intriganti mix con altri settori del mondo enogastronomico. Un gelato nel quale natura e scienza costituiscono un binomio sempre più indissolubile. Se da un lato trionfa il ritorno alla terra con grande attenzione al recupero degli scarti, dall’altro si moltiplicano le collaborazioni dei maestri gelatieri con chef, pasticceri, cioccolatieri, nutrizionisti e cantine per dar vita ad una proposta sempre più ampia, per far sì che la gelateria, senza perdere il suo carattere distintivo, allarghi il suo raggio d’azione con un’offerta che copra tutto l’anno.

Sono 493 gli esercizi segnalati in guida, con 83 nuovi ingressi. Aumentano i Tre Coni che passano a 64: Magritte - Gelati al Cubo a Fidenza (PR); Sir Oliver a Novate Milanese (MI); Paolo Brunelli Combo a Senigallia (AN) e Sikè Gelato a Milazzo (ME) entrano nell’olimpo delle gelaterie italiane. La Lombardia è al vertice con 14 locali premiati con i Tre Coni seguono il Piemonte e l’Emilia Romagna con 9; il Lazio con 7; il Veneto con 6; la Toscana con 4; Liguria, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna con 2; Friuli-Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Puglia.