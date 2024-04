Migliori gelaterie artigianali d'Italia, una veronese al top

Tra i gelati più buoni d'Italia c'è la Gelateria Zeno Gelato e Cioccolato di Verona e lo conferma anche quest'anno la Guida Gelaterie d'Italia del Gambero Rosso 2024, che seleziona le migliori realtà artigiane della penisola. A Zeno, il massimo punteggio arriva dal 2018, un riconoscimento che premia la bontà dei gusti, la lavorazione artigianale, la qualità degli ingredienti. E' l'unica gelateria veronese ad aver ricevuto i Tre Coni, in Veneto sono solo sei.

Tre coni - Zeno Gelato e cioccolato

Gelateria artigianale in Via Sant’Alessio a Verona propone ricette semplici e tradizionali utilizzando materie prime reperite direttamente da contadini, casari e viticoltori, uova biologiche di galline allevate a terra in libertà, latte fresco della montagna veronese e frutta secca nazionale come i pistacchi siciliani. Produzione di gelato e cioccolato tradizionale, cioccolatini, cremini, barrette, gelato vegano e gluten free. Oltre che per la selezione degli ingredienti, la firma di Roberto Bonato si contraddistingue per la tecnica, l’eleganza dei gusti e per l’incessante spinta creativa. Le caratteristiche principali del suo gelato sono derivanti dall’esclusività delle ricette e dalla loro realizzazione, effettuata attraverso una lavorazione manuale che segue sapienze antiche, tecnologie moderne. E' ritenuto da tutti il gelato più buono di Verona, ha una grande varietà e gusti per intolleranti, vegani, senza lattosio, senza glutine. Da provare: melone e verbena odorosa, l’uva fragola, la pesca bianca Glohaven con fiori di sambuco, il mirtillo dell’Abetone, il ribes nero e maggiorana. E ovviamente cioccolato e creme in vari gusti e interpretazioni, e il pistacchio con scaglie del frutto e caffè che ricorda i chicchi appena tostati per il suo sapore intenso. Speciale il criterio con il quale viene selezionato il gusto nelle coppette e coni, quale va sotto e quale sopra. Inoltre la gelateria è un posticino delizioso e tradizionale con vista da sogno sul Ponte di Castelvecchio.

Migliori Gelaterie Gambero Rosso 2024 Veneto