Migliori Birre d'Italia: due veronesi al top

La Guida alle birre d’Italia 2025 di Slow Food appena uscita ha premiato numerosi birrifici in Veneto, riconoscendo la loro eccellenza nel panorama birrario italiano. Verona e la sua provincia hanno ottenuto importanti riconoscimenti, con i birrifici Mastino e Laorno che hanno brillato per la qualità delle loro birre artigianali. Questi premi testimoniano la passione e la dedizione dei birrifici veronesi verso l'artigianalità e l'eccellenza, consolidando la reputazione del Veneto come regione di spicco nel mondo della birra artigianale.

Le Chiocciole

Vengono assegnate alle attività migliori d’Italia, che esprimono una forte identità produttiva:

Mastino (Bussolengo, Verona): Birrificio pluripremiato con una vasta gamma di birre artigianali, tra cui la Mastino IPA e la Bionda Amara.

Il Birrificio Mastino, fondato nel 2012 a Bussolengo prende il nome dai Mastini della Scala ,la famiglia che governò Verona durante il Medioevo, un periodo di grande prosperità e crescita per la città. Specializzato in birre artigianali non pastorizzate e non filtrate, utilizza metodi di produzione tradizionali con un tocco innovativo. Tra le birre più apprezzate spiccano la Mastino IPA, con note di agrumi e frutta tropicale, e la Bionda Amara, caratterizzata da aromi fruttati e speziati. Altre birre di rilievo includono la Bianca Veronese, una fresca Witbier, e la Scaligera, una morbida Amber Ale.

Filiera

Un nuovo premio per segnalare l’impegno di quei birrifici che dedicano particolare attenzione alle materie prime:

Laorno (Bosco Chiesanuova, Verona): Birrificio che valorizza le materie prime del territorio, producendo birre di alta qualità.

L'Agribirrificio Laorno nasce nel 2004 in Lessinia, con l'intento di valorizzare il territorio e le sue risorse. Utilizzando acqua pura di sorgente e materie prime locali coltivate con metodi sostenibili, il birrificio si dedica alla produzione di birre che esprimono i sapori autentici. La passione e la dedizione dei Mastri Birrai si traducono in birre artigianali di alta qualità. Tra le più apprezzate ci sono la Laorno Blanche, una birra belga rinfrescante con note di cereali e spezie; la Laorno Bock, una birra ambrata dal carattere deciso con profumi intensi e gusto caldo e maltato; la Laorno IPA, una birra luppolata dal gusto amarognolo con note agrumate e resinose; e la Laorno Keller, una birra non filtrata e non pastorizzata, dal colore torbido e dal gusto fresco e fragrante. Laorno rappresenta un esempio di eccellenza nel panorama birrario italiano, grazie alla sua filosofia sostenibile e alla qualità delle sue birre.

Premi Birrari in Veneto: eccellenza e innovazione

La Guida alle birre d’Italia 2025 di Slow Food ha riconosciuto che i birrifici veneti sono campioni per qualità e innovazione. I premi assegnati attestano l'elevato standard delle birre artigianali prodotte, che si distinguono per la cura delle materie prime e le tecniche di produzione artigianali. Verona e la sua provincia hanno visto diversi birrifici emergere grazie alla loro dedizione nel valorizzare il territorio e le risorse locali, producendo birre che raccontano i sapori autentici.